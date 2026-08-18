ИКОННИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИКОННИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк и теоретик архитектуры, архитектор.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле Академии художест (1936-1941 годы), на ар­хитектурном факультете ИЖСА (1944-1948 годы) в Ле­нин­гра­де. В 1946-1948 годах вы­пол­нял об­ме­ры раз­ру­шен­ных во вре­мя вой­ны па­мят­ни­ков Цар­ско­го Се­ла, Нов­го­ро­да; в 1950-е годы уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии ком­плек­са со­ору­же­ний Вол­го-Бал­тий­ско­го вод­но­го пу­ти (совместно с А. Г. Ро­че­го­вым; руководитель Л. М. По­ля­ков).

Ди­рек­тор (1966-1974 годы), заместитель ди­рек­то­ра (1988-1992 годы) НИИ тео­рии и ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительной тех­ни­ки в Мо­ск­ве (ны­не НИИ тео­рии ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва); заведующий ка­фед­рой ар­хи­тек­ту­ры Московского института ин­же­не­ров зем­ле­уст­рой­ст­ва (1975-1979 годы; профессор), заведующий сек­то­ром Все­со­юз­но­го института тех­нической эс­те­ти­ки (1979-1988 годы).

Тру­ды Иконникова по­свя­ще­ны во­про­сам раз­ви­тия современного го­ро­да, в т. ч. эс­те­тической ор­га­ни­за­ции сре­ды, ар­хитектурного фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, со­хра­не­ния и ис­поль­зо­ва­ния куль­тур­но­го на­сле­дия. Иконникова за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой фу­ту­ро­ло­гической кон­цеп­ции «Го­род бу­ду­ще­го». Его про­ект «Пре­рыв­ная ки­не­ти­че­ская сис­те­ма рас­се­ле­ния» (совместно с К. П. Пчель­ни­ко­вым и др.) был пред­став­лен на Все­мир­ной вы­став­ке в Оса­ке (1970 год).

Иконников да­вал экс­перт­ную оцен­ку круп­ных ар­хитектурных про­ек­тов: де­таль­ной пла­ни­ров­ки цен­тра Мо­ск­вы, ре­кон­ст­рук­ции Ма­неж­ной площади, раз­де­ла «Со­хра­не­ние и ре­ге­нера­ция ис­то­ри­ко-ар­хитектурного на­сле­дия» ген­пла­на Мо­ск­вы и др. Иконников при­над­ле­жит кон­цеп­ция 12-го то­ма (книга 1) «Все­об­щей ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры» (1975 год), где впер­вые да­на кар­ти­на раз­ви­тия ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва в СССР (ав­тор ря­да его раз­де­лов).

Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных тру­дов - под­го­тов­ка тек­стов и ре­дак­ти­ро­ва­ние книги «Мас­те­ра ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре» (1972 год), эн­цик­ло­пе­дии «Ар­хи­тек­ту­ра и гра­до­строи­тель­ст­во» (2001 год), «Ар­хи­тек­ту­ра Япо­нии. Тра­ди­ции и со­вре­мен­ность» К. Тан­ге (1976 год). Ав­тор се­рии ста­тей о российской ар­хи­тек­ту­ре XX века для из­да­ния «World dictionary of art» (1998 год).

Уча­ст­во­вал в соз­да­нии московского от­де­ле­ния Ме­ж­ду­народной ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры (1991 год; ви­це-пре­зи­дент), в ор­га­ни­за­ции (совместно с А. Г. Ро­че­го­вым) Российской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук (ви­це-пре­зи­дент с 1994 года; воз­глав­лял ра­бо­ту по на­учной и творческой про­грам­мам). Ра­бо­тал в ко­мис­сии по ху­дожественному уб­ран­ст­ву хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра Анг­лии. Л., 1958;

Эс­те­ти­че­ские про­бле­мы мас­со­во­го жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. Л., 1966;

Ос­но­вы ар­хи­тек­тур­ной ком­по­зи­ции. М., 1971 (совм. с Г. П. Сте­па­но­вым); Architektur der Stadt. B., 1974;

Со­вре­мен­ная со­вет­ская ар­хи­тек­ту­ра. 1960-е – на­ча­ло 1970-х гг. Л., 1975 (сост. совм. с Б. Фаб­риц­ким, И. Шме­ле­вым); Ка­мен­ная ле­то­пись Мо­ск­вы. М., 1978;

Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры в струк­ту­ре го­ро­дов СССР. М., 1978 (со­авт.);

Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра Шве­ции. М., 1978;

Ар­хи­тек­ту­ра США. М., 1979;

За­ру­беж­ная ар­хи­тек­ту­ра: от «но­вой ар­хи­тек­ту­ры» до по­стмо­дер­низ­ма. М., 1982.