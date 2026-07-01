ИКЭДА ХАЯТО
ИКЭДА ХАЯТО - японский государственный и политический деятель.
По окончании в 1925 году юридического факультета университета в Киото работал в налоговом управлении Министерства финансов. В 1947-1949 годах заместитель министра финансов в кабинете Ёсида Сигэру; в 1949-1952 годах министр финансов.
Проводил политику экономической стабилизации (смотрите Денежные реформы). В 1954-1956 годах генеральный секретарь Либеральной, затем Либерально-демократической партии Японии; в 1960-1964 годах президент партии. В 1959-1960 годах министр внешней торговли и промышленности в кабинете Киси Нобусукэ.
В 1960-1964 годах премьер-министр Японии. Руководил разработкой «Плана удвоения национального дохода», реализация которого позволила вывести Японию в начале 1970-х годов на 2-е место в мире по уровню экономического развития.
Был сторонником увеличения расходов на социальные нужды, снижения налогов и продвижения японской продукции на внешние рынки. При нем в 1964 году Япония стала членом Организации экономического сотрудничества и развития.