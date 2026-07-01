ИКЭДА ХАЯТО

ИКЭДА ХАЯТО - японский государственный и политический деятель.

По окон­ча­нии в 1925 году юри­дического факультета университета в Кио­то ра­бо­тал в на­ло­го­вом управ­ле­нии Министерства фи­нан­сов. В 1947-1949 годах заместитель министра фи­нан­сов в ка­би­не­те Ёси­да Си­гэ­ру; в 1949-1952 годах министр фи­нан­сов.

Про­во­дил по­ли­ти­ку эко­но­мической ста­би­ли­за­ции (смотрите Денежные реформы ). В 1954-1956 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ли­бе­раль­ной, за­тем Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Япо­нии; в 1960-1964 годах пре­зи­дент пар­тии. В 1959-1960 годах министр внеш­ней тор­гов­ли и промышленности в ка­би­не­те Ки­си Но­бу­су­кэ.

В 1960-1964 годах пре­мь­ер-министр Япо­нии. Ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой «Пла­на уд­вое­ния национального до­хо­да», реа­ли­за­ция ко­то­ро­го по­зво­ли­ла вы­вес­ти Япо­нию в начале 1970-х годов на 2-е ме­сто в ми­ре по уров­ню эко­но­мического раз­ви­тия.

Был сто­рон­ни­ком уве­ли­че­ния рас­хо­дов на со­ци­аль­ные ну­ж­ды, сни­же­ния на­ло­гов и про­дви­же­ния японской про­дук­ции на внеш­ние рын­ки. При нем в 1964 году Япо­ния ста­ла членом Ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия.