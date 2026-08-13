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ИКЭДА ДАЙСАКУ
ИКЭДА ДАЙСАКУ- японский общественно-политический и религиозный деятель, буддийский философ.
Один из крупнейших представителей современного необуддийского движения. Выходец из бедной крестьянской семьи.
В 1947 году начал изучать буддизм ортодоксальной школы Нитирэна под руководством проповедника, президента общества Сока гаккай Тода Дзёсэй (1900-1958 годы). В 1960-1979 годах президент Сока гаккай.
В 1964 году основал Партию справедливой политики (Комэйто), содействовал созданию международного объединения национальных обществ Сока гаккай (Soka gakkai International), став в 1975 году его президентом. Ведёт активную просветительскую деятельность.
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