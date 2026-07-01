ИКБАЛ, МУХАММАД

Икбал, Мухаммад (09.11.1877, Сиалкот, Британская Индия — 21.04.1938, Лахор, Британская Индия) — поэт, мыслитель и общественный деятель.

Свои поэтические труды писал на урду и персидском, философские работы и выступления — на урду и английском. Сыграл большую роль в развитии литературы урду.

И. получил традиционное исламское образование в медресе, затем обучался в Правительственном колледже Лахора (в 1897 получил степень бакалавра в области философии, английской литературы и арабского языка; в 1899 — степень магистра философии). Преподавал в колледжах Лахора арабский и английский языки, историю, философию и экономику. Параллельно занимался поэзией, с 1901 регулярно печатался в журнале «Мазхан». В 1905 отправился в Европу для завершения образования. Обучался в колледже Тринити Кембриджского университета. В 1907 переехал в Германию; в 1908 защитил в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана докторскую диссертацию по теме «Развитие метафизики в Персии». В том же году И. вернулся в Индию, получил адвокатскую практику в Лахоре, но почти все время посвящал литературе. В своих произведениях И. выступил продолжателем традиций поэтов-реформаторов XIX в. Большое внимание И. уделял проблемам мусульман в Индии. И. искал пути возрождения мусульманской общины: он полагал, что мусульмане смогут прийти к процветанию через самовыражение и саморазвитие. Перу И. принадлежат шесть поэтических сборников на персидском, три — на урду и один, сочетающий стихи на урду и персидском. Среди произведений И. также экономический трактат на персидском и две философские работы на английском. В 1922 за заслуги в литературе правительство Великобританииудостоило И. рыцарского титула «сэр».

И. считается одним из вдохновителей «теории двух наций» и движения за создание Пакистана . Еще в период своего обучения в Европе он вступил в партию «Всеиндийская мусульманская лига» (ВМЛ, см. Мусульманская лига ). В 1926 И. был избран в Законодательное собрание Панджабаот округа Лахор. И. много работал совместно с М.А. Джинной и другими мусульманскими лидерами, защищая интересы мусульман и выступая за их консолидацию вокруг ВМЛ. Дважды (в 1930 и 1932) избирался президентом ВМЛ. В декабре 1930 на сессии ВМЛ в Аллахабаде выступил с обращением, в котором выдвинул идею консолидации территорий Панджаба, Северо-Западных пограничных провинций, Синда и Белуджистана в единую самоуправляющуюся политическую общность. В 1931 и 1932 И. участвовал в лондонских конференциях Круглого стола , которые были посвящены политическому будущему Индии. В 1936—1938 руководил панджабским филиалом ВМЛ: он сумел популяризировать партию, успешно противостоя этническому национализму панджабцев и противопоставляя ему национализм общемусульманский.

В Пакистане И. официально признан национальным поэтом, а его день рождения является государственным праздником.

Лит.: Iqbal Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Stanford—London, 2012; Творчество Мухаммада Икбала / Отв. ред. Н. И. Пригарина. М., 1982; Энциклопедия Пакистана / Отв. ред. Ю. В. Ганковский. М., 1998.