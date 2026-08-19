ИКБАЛ Аллама Мухаммад

Поэт, мыслитель, общественный деятель Британской Индии.

Род. в мусульм. семье, однако предки его принадлежали к брахманскому роду. Начальное образование получил дома, тогда же впервые был замечен его поэтический талант. Учитель И., известный исламский ученый Саид Мир Хасан, определил его в Колледж шотл. миссии, который И. окончил с отличием в 1892 г. Затем он поступил в Правительственный колледж в Лахоре, где изучал араб. язык, философию, англ. лит-ру, а также юриспруденцию. В 1898 г. И. получил степень по юриспруденции, а затем - степень магистра философии, окончив колледж cum laude (лат.- с честью). При помощи наставника, известного ученого Т. Арнольда, И. получил место преподавателя англ. языка в Восточном колледже (Лахор).

В 1903 г. вышла 1-я книга И. на урду «Знание экономики», в 1905 г.- 1-й поэтический сб. «Песня Индии». В том же году И. отправился в Кембридж для продолжения образования. Он изучал философию у проф. Дж. Э. Мак-Таггарта и Дж. Уорда, совершенствовался в араб. и персид. языках. С Мак-Таггартом И. встречался и беседовал практически ежедневно, а затем долгие годы состоял в переписке. Большое влияние оказало на И. общение с проф. Э. Брауном, занимавшимся персид. филологией, автором «Литературной истории Персии»; в этот период И. был увлечен написанием стихов на фарси. В 1907 г. окончил Тринити-колледж со степенью бакалавра искусств и начал готовить дис. «Развитие метафизики в Персии», к-рую защитил в 1908 г. в Мюнхенском ун-те, став 1-м пенджабским мусульманином, получившим докт. степень по философии в Европе. Он прошел также аттестацию в юридической корпорации «Миддл-Темпл». По возвращении в Лахор в 1908 г. И. преподавал философию, в 1911 г. покинул колледж и начал частную юридическую практику. Он продолжал писать стихи на урду и персид. языке. В 1-й большой поэме на урду «Жалоба» (1911) И., обращаясь к Аллаху, сетовал на то, что пророк направил свою милость на неверных, оставив правоверных мусульман без поддержки. В «Ответе на жалобу» (1912) И. от имени Аллаха объясняет, что мусульмане забыли истинное содержание веры и свое предназначение, отсюда и все их беды. В 1915 г. И. опубликовал поэтический сборник на персид. языке «Таинства личности», после перевода на англ. язык стихи стали известны на Западе (The Secrets of the Self: A Philosophical Poem. L., 1920); основные темы сб. «Таинства личности» он развил в сб. «Иносказания самоотречения» (1918). Написанный на персид. языке сборник лирических стихотворений «Послание Востока» (1923) был создан под влиянием «Западно-восточного дивана» И. В. Гёте, на урду был опубликован «Звон караванного колокольчика» (1924). Среди др. известных работ И.- «Персидские псалмы» (1927), «Джавид-наме» (1932), композиция которой повторяет композицию «Божественной комедии» Данте, «Странник» (1934), «Крыло Гавриила» (1935), «Удар посоха калима» (1936), «Дары Хиджаза» (1938). За заслуги в области лит-ры И. был возведен англ. кор. Георгом V в рыцарское достоинство.

Политическая карьера И. началась в 1908 г., когда он был избран членом исполнительного совета новообразованной Всеиндийской мусульм. лиги . В 1919 г. он стал генеральным секретарем лиги, в 1926 г. вошел в законодательное собрание Пенджаба. В 1928-1929 гг. по просьбе Мадрасской мусульм. ассоциации И. прочел цикл из 6 лекций в ун-тах Мадраса, Хайдарабада и Алигарха. В следующем году он впервые выступил со своим проектом создания самостоятельной мусульм. провинции в составе Индийской федерации. В 1932 г. на сессии Аристотелевского об-ва в Лондоне И. снова изложил идеи о необходимости обновления ислама (все 7 лекций опубл. в 1934 под названием «Реконструкция религиозной мысли в исламе»). В 1931 и 1932 гг. он представлял инд. мусульман на Конференции «круглого стола» в Великобритании, где обсуждалось политическое будущее Индии. После создания гос-ва Пакистан (1947) в Лахоре была образована Академия Икбала, в Исламабаде его имя носит Открытый ун-т. 9 нояб. в Пакистане отмечается День Икбала.

И. интересовали пути духовного развития человечества, и прежде всего различия между Западом и Востоком. Он находился под влиянием философии Ф. Ницше и А. Бергсона и постепенно стал строгим критиком зап. общества, к-рое отвергло религию и было одержимо достижением материальных благ. И. остро переживал отсталость мусульм. стран по сравнению со странами Запада, он стремился пробудить мусульман от летаргии и убедить их начать движение по пути прогресса, чтобы они смогли занять достойное место в совр. мире. И. был сторонником уммы - всемирного объединения мусульман, но не разделял идеи панисламизма. Поэзия была для него главным оружием в борьбе за пробуждение национально-религ. сознания инд. мусульман. И. резко критиковал мн. традиц. институты ислама (напр., монархию), его представление о новом мире сложилось на основании ислам. понятий о равноправии и социальной справедливости. Анализируя мистическое понятие «худи» (эго, собственное «я»), И. писал о том, что Коран подчеркивает индивидуальность человека, уникальность его судьбы. Статус человека определяется 3 основными положениями: человек есть избранник Аллаха (Коран XX 122), несмотря на все свои недостатки, он предназначен быть наместником Аллаха на земле (Коран II 30), он обладает личностной свободой и поэтому несет ответственность за свои поступки (Коран XXXIII 72). «Учение Корана, которое верит в возможность улучшения поведения человека и в его контроль над природными силами, не является ни оптимистическим, ни пессимистическим. Это мелиоризм, который признает растущий мир и воодушевлен надеждой на конечную победу человека над злом» (Реконструкция религиозной мысли в исламе. 2008. С. 89). И. считал, что «техника средневекового мистицизма» оказывала большое влияние на религ. жизнь как на Востоке, так и на Западе, но в XIX-XX вв. определяющими стали др. факторы, мистицизм потерпел крах. На Востоке человек потерял способность к интеграции в совр. исторический процесс, его учили «ложному самоотречению» и прививали чувство удовлетворенности «собственным невежеством и духовным рабством». И. утверждал, что ни средневек. мистицизм, «ни национализм или атеистический социализм не в состоянии излечить человечество от его недугов» (Там же. С. 173). Целью жизни, по мнению И., должны стать не только самореализация и самопознание человека на пути к Аллаху, но и активное участие в жизни общества. Западная демократия, выступая как «королева свободы», на деле является «демоном автократии», маскирующим эксплуататорскую сущность капитализма. Необходимо построить «истинную демократию» - «важнейший аспект ислама, рассматриваемого как политический идеал». Власть должна отражать волю всего общества, что, по мнению И., реализуется в таких мусульм. институтах, как шура (совет) и иджма (согласие), поэтому необходимо передать право иджтихада законодательным ассамблеям, ставшим формой материализации принципа иджмы в совр. условиях. Подлинная демократия, согласно И.,- это равные права людей независимо от их происхождения и социального положения, равенство всех перед законом и обеспечение всех равными возможностями для проявления своих способностей.

В России об И. впервые узнали в 1912 г., после того как востоковед Агафангел Крымский в 3-м т. «Истории Персии, ее литературы и дервишской теософии» упомянул о диссертации И. «Развитие метафизики в Персии». После образования гос-ва Пакистан в 1947 г. творчество И. привлекло внимание советских исследователей. Появилась монография Н. П. Аникеева «Выдающийся мыслитель и поэт М. Икбал» (М., 1959). Изучение философского наследия И. продолжила Л. Р. Гордон-Полонская, в 1963 г. издавшая кн. «Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана», в которой были рассмотрены учение И. о роли человека в мире и его концепции идеального ислам. общества; А. Д. Литман уделил большое внимание И. в кн. «Современная индийская философия» (1983) в контексте совр. ему инд. философии. М. Т. Степанянц проанализировала труды И. в контексте классической мусульм. философии и учения суфиев, а также влияние И. на развитие совр. философской и общественной мысли Пакистана (Степанянц. 1982). В 2002 г. был впервые опубликован сделанный Степанянц комментированный перевод работы И. «Реконструкция религиозной мысли в исламе».

Сочинения:

Звон караванного колокольчика. М., 1964;

Избранное. М., 1981;

Реконструкция религиозной мысли в исламе. М., 2002.

Автор статьи: И. Р. Л.