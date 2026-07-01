ИИСУСОВА МОЛИТВА

ИИСУСОВА МОЛИТВА - особый вид углублённой молитвы , известной у восточных подвижников с V века.

По ут­вер­жде­нию неко­то­рых цер­ков­ных пи­са­те­лей, Иисусова молитва бы­ла да­на апо­сто­лам са­мим Иису­сом Хри­стом. Со­глас­но Гри­го­рию Па­ла­ме, Иисусову молитву со­вер­ша­ла в от­ро­че­ские го­ды Де­ва Ма­рия.

Иисусова молитва, тво­ри­мая ду­хом, с кон­цен­тра­ци­ей ума в серд­це, в ви­де «ум­но­го де­лания», была известна ещё в древ­ней Церк­ви. Бо­лее или ме­нее яс­ные ука­за­ния на неё встре­ча­ют­ся в III веке у Кли­мен­та Алек­сан­д­рий­ско­го, в IV веке - у Ва­силия Ве­ли­ко­го и Ио­ан­на Зла­то­ус­та, в V веке - у Диа­до­ха Фо­ти­кий­ско­го и др. На Афон Иисусова молитва пе­ре­нёс в XIII веке Гри­го­рий Си­на­ит. Мистический смысл мо­лит­вы был описан в XIV веке в тру­дах Ни­ки­фо­ра От­шель­ни­ка и др., ко­торые да­ли пол­ное из­ло­же­ние свя­зан­но­го с этой мо­лит­вой ме­то­да кон­цен­тра­ции ума в серд­це, вклю­чаю­ще­го со­рит­ми­за­цию ды­ха­ния и са­мо­го бие­ния серд­ца с рит­ми­кой фор­му­лы тво­ри­мой умом мо­лит­вы.

Прак­ти­ка Иисусовой молитвы со­хра­ни­лась толь­ко в восточной Церк­ви. Не­об­хо­ди­мым ус­ло­ви­ем со­вер­ше­ния Иисусовой молитвы свя­тые от­цы счи­та­ют по­кая­ние и сми­ре­ние (Ио­анн Ле­ст­вич­ник и Паи­сий Ве­лич­ков­ский). Мо­лит­ва тес­но свя­за­на с ме­то­дом; по­вто­ре­ние мо­лит­вы долж­но быть ог­ра­ни­че­но оп­ре­де­лён­ным чис­лом по чёт­кам. Фор­му­ла и со­дер­жа­ние мо­лит­вы: «Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сы­не Бо­жий, по­ми­луй мя, греш­но­го»; со­кра­щён­ные фор­му­лы: «Гос­по­ди Иису­се, по­ми­луй мя» или «Ии­су­се, Сы­не Бо­жий, по­ми­луй мя». Вто­рая по­ло­ви­на Иисусовой молитвы - фор­му­ла «по­ми­луй мя» - име­ет ко­рень в Вет­хом За­ве­те и час­то встре­ча­ет­ся в псал­мах ца­ря Да­ви­да. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ла т. н. иси­ха­сти­че­ская мо­лит­ва, ко­то­рая прак­ти­ко­ва­лась афон­ски­ми и ви­зан­тий­ски­ми мо­на­ха­ми в XIII-XIV веках (смотрите Иси­хазм).

Пер­вые дан­ные о рас­про­стра­не­нии Иисусовой молитвы на Ру­си свя­за­ны с име­нем преподобного Ан­то­ния Пе­чер­ско­го. О бес­пре­стан­ной мо­лит­ве го­во­рит­ся в крат­ких жи­ти­ях пе­чер­ских мо­на­хов Ни­ко­на Чер­но­риз­ца, Гри­го­рия Чу­до­твор­ца и др. Иси­ха­стом-прак­ти­ком был преподобный Сер­гий Ра­до­неж­ский. В по­уче­ни­ях преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го о мо­лит­ве нель­зя не об­ра­тить вни­ма­ния на то, что ве­ли­кий ста­рец ци­ти­ру­ет та­ких стол­пов иси­хаз­ма, как свя­тые Иса­ак Си­рин, Си­ме­он Но­вый Бо­го­слов, Гри­го­рий Си­на­ит, а так­же Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та, Ио­ан­на Зла­то­ус­та, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва, Ма­ка­рия Ве­ли­ко­го.

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