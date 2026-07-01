ИИСУСОВА МОЛИТВА
ИИСУСОВА МОЛИТВА - особый вид углублённой молитвы, известной у восточных подвижников с V века.
По утверждению некоторых церковных писателей, Иисусова молитва была дана апостолам самим Иисусом Христом. Согласно Григорию Паламе, Иисусову молитву совершала в отроческие годы Дева Мария.
Иисусова молитва, творимая духом, с концентрацией ума в сердце, в виде «умного делания», была известна ещё в древней Церкви. Более или менее ясные указания на неё встречаются в III веке у Климента Александрийского, в IV веке - у Василия Великого и Иоанна Златоуста, в V веке - у Диадоха Фотикийского и др. На Афон Иисусова молитва перенёс в XIII веке Григорий Синаит. Мистический смысл молитвы был описан в XIV веке в трудах Никифора Отшельника и др., которые дали полное изложение связанного с этой молитвой метода концентрации ума в сердце, включающего соритмизацию дыхания и самого биения сердца с ритмикой формулы творимой умом молитвы.
Практика Иисусовой молитвы сохранилась только в восточной Церкви. Необходимым условием совершения Иисусовой молитвы святые отцы считают покаяние и смирение (Иоанн Лествичник и Паисий Величковский). Молитва тесно связана с методом; повторение молитвы должно быть ограничено определённым числом по чёткам. Формула и содержание молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного»; сокращённые формулы: «Господи Иисусе, помилуй мя» или «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Вторая половина Иисусовой молитвы - формула «помилуй мя» - имеет корень в Ветхом Завете и часто встречается в псалмах царя Давида. Широкую известность получила т. н. исихастическая молитва, которая практиковалась афонскими и византийскими монахами в XIII-XIV веках (смотрите Исихазм).
Первые данные о распространении Иисусовой молитвы на Руси связаны с именем преподобного Антония Печерского. О беспрестанной молитве говорится в кратких житиях печерских монахов Никона Черноризца, Григория Чудотворца и др. Исихастом-практиком был преподобный Сергий Радонежский. В поучениях преподобного Серафима Саровского о молитве нельзя не обратить внимания на то, что великий старец цитирует таких столпов исихазма, как святые Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, а также Дионисия Ареопагита, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Макария Великого.