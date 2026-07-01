ИИСУС, СЫН СИРАХОВ
ИИСУС, СЫН СИРАХОВ - иудейский мудрец, автор Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Жил в конце III - начале II века до н. э. в Палестине. Принадлежал к т. н. хахамам - мудрецам, обычно приближенным к царскому двору и часто служившим писцами, судьями или дипломатами. Много путешествовал, обладал обширными знаниями: в его книге содержатся сведения о придворных обычаях, богослужении, торговле и медицине. Внук Иисуса, сына Сирахова, переведший его книгу на греческий язык для александрийских иудеев (около 132 года до н. э.), сообщает, что его дед посвящал много времени изучению Закона, Пророков и других отеческих книг. Это говорит о том, что он имел в наличии б. ч. ветхозаветных текстов.
Иисус, сын Сирахов, принадлежал к высшим слоям общества и, видимо, основал школу, в которой обучал мудрости богатых юношей. Свою книгу он написал около 180 года до н. э. в традиции ветхозаветной литературы Премудрости, считая себя наследником мудрецов прошлого (ср.: Сир. 33:16). Его целью было дать наставление в повседневной жизни согласно Закону Моисея, для чего он собрал различные изречения, советы, гимны, размышления и прославления еврейских праведников прошлого. Богословие книги близко к традиции Книги Притчей Соломоновых и содержит размышления о Премудрости Божией и её деяниях в истории. Кроме того, этот текст даёт представление о жизни иудеев накануне Маккавейского восстания (167-164 годы до н. э., смотрите Маккавеи).
В православной традиции Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, относится к неканоническим книгам, в католической - к второканоническим и называется «Экклесиастикус», а у протестантов считается одним из ветхозаветных апокрифов. До конца XIX века был известен лишь греческий перевод этой книги, однако в 1896 году в Каире был найден её еврейский текст.