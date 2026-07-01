ИИСУС, СЫН СИРАХОВ

ИИСУС, СЫН СИРАХОВ - иудейский мудрец, автор Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Жил в конце III - начале II века до н. э. в Па­ле­сти­не. При­над­ле­жал к т. н. ха­ха­мам - муд­ре­цам, обыч­но при­бли­жен­ным к цар­ско­му дво­ру и час­то слу­жив­шим пис­ца­ми, судь­я­ми или ди­пло­ма­та­ми. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, об­ла­дал об­шир­ны­ми зна­ния­ми: в его кни­ге со­дер­жат­ся све­де­ния о при­двор­ных обы­ча­ях, бо­го­слу­же­нии, тор­гов­ле и ме­ди­ци­не. Внук Иисуса, сына Сирахова, пе­ре­вед­ший его кни­гу на греческий язык для алек­сан­д­рий­ских иу­де­ев (около 132 года до н. э.), со­об­ща­ет, что его дед по­свя­щал мно­го вре­ме­ни изу­че­нию За­ко­на, Про­ро­ков и других оте­че­ских книг. Это го­во­рит о том, что он имел в на­ли­чии б. ч. вет­хо­за­вет­ных тек­стов.

Иисус, сын Сирахов, при­над­ле­жал к выс­шим сло­ям об­ще­ст­ва и, ви­ди­мо, ос­но­вал шко­лу, в ко­то­рой обу­чал муд­ро­сти бо­гатых юно­шей. Свою кни­гу он на­пи­сал около 180 года до н. э. в тра­ди­ции вет­хо­за­вет­ной литературы Пре­муд­ро­сти, счи­тая се­бя на­след­ни­ком муд­ре­цов про­шло­го (ср.: Сир. 33:16). Его це­лью бы­ло дать на­став­ле­ние в по­все­днев­ной жиз­ни со­глас­но За­ко­ну Мои­сея , для че­го он со­брал различные из­ре­че­ния, со­ве­ты, гим­ны, раз­мыш­ле­ния и про­слав­ле­ния еврейских пра­вед­ни­ков про­шло­го. Бо­го­сло­вие кни­ги близ­ко к тра­ди­ции Кни­ги Притчей Со­ло­мо­но­вых и со­дер­жит раз­мыш­ле­ния о Пре­муд­ро­сти Божи­ей и её дея­ни­ях в ис­то­рии. Кро­ме то­го, этот текст да­ёт пред­став­ле­ние о жиз­ни иу­де­ев на­ка­ну­не Мак­ка­вей­ско­го вос­ста­ния (167-164 годы до н. э., смотрите Мак­ка­веи).

В пра­во­слав­ной тра­ди­ции Кни­га Пре­муд­ро­сти Иису­са, сы­на Си­ра­хо­ва, от­но­сит­ся к не­ка­но­ни­че­ским кни­гам, в ка­то­ли­че­ской - к вто­ро­ка­но­ни­че­ским и на­зы­ва­ет­ся «Экк­ле­сиа­сти­кус», а у про­тес­тан­тов счи­та­ет­ся од­ним из вет­хо­за­вет­ных апо­кри­фов. До конца XIX века был из­вес­тен лишь греческий пе­ре­вод этой кни­ги, од­на­ко в 1896 году в Каи­ре был най­ден её еврейский текст.

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