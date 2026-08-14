ИИСУС НАВИН
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Предводитель израильских племён в период завоевания ими Ханаана.
Сын Навина из колена Ефремова, помощник Моисея в годы странствия народа Израиля в пустыне после Исхода из Египта, затем его преемник (Числ. 27:18–23). Поздняя иудейская традиция называет И. Н. ещё и пророком. Изначальным именем И. Н. было Осия, но Моисей изменил его на имя Иисус (Числ. 13:17). По указанию Моисея, И. Н. встал во главе воинов в битве против амаликитян (Исх. 17:9–13), сопровождал Моисея на гору Синай (Исх. 32:15–18), помогал ему в Скинии (Исх. 33:11). И. Н. был в числе соглядатаев, посланных Моисеем для разведки в земле Ханаана (Числ. 13–14), из которых только он и Халев, сын Иефонниин из колена Иудина, поверили, что Господь приведёт Израиль к победе над народами, населявшими Ханаан. Поэтому из всего поколения Исхода только они смогли перейти Иордан и войти в Землю обетованную (Числ. 14:30). И. Н. стал вождём израильтян во время перехода через Иордан, воен. кампании в Ханаане и последующего разделения Земли обетованной между коленами Израилевыми (Втор. 3:28; Нав. 1:1–4). Умер в возрасте 110 лет и был погребён в пределе собств. удела в Фамнаф-Сараи на Ефремовой горе, к северу от горы Гааша (Нав. 24:29–30).
О завоевании Ханаана и разделе земель рассказывает ветхозаветная Книга Иисуса Навина, входящая в цикл Книг Второзаконнической истории [в иудейском каноне – в разделе Небиим Ришоним (Ранние Пророки), в христианском каноне – в разделе Исторические Книги]. Книга И. Н. повествует о переходе через Иордан, взятии Иерихона и заключении союза с г. Гаваон (главы 1–9); описывает завоевание разл. частей Сев. и Юж. Палестины (главы 10–12), раздел земель между коленами Израилевыми и установку границ территорий (13–21:42); заканчивается описанием последних дней жизни И. Н. (21:43–24:30). Хотя книга и основана на ранних преданиях (возможно, восходящих к 13–12 вв. до н. э.), она была составлена в период, когда израильские племена уже затронуло смешение с др. этнич. группами Ханаана, по этой причине акцент на бескомпромиссном отношении к идолопоклонству в ней наиболее силён. В книге подчёркивается, что завоевание Ханаана, подобно Исходу, было делом Божиим. Гл. условиями победы становится верность Господу и Закону (Нав. 1:7), а заселение земли представлено как «брани Господни», где победу приносит не столько воинская доблесть, сколько помощь Божия.
Многие из совр. исследователей полагают, что завоевание и заселение Ханаана израильскими племенами было более сложным и длительным процессом, чем это показано в Книге Иисуса Навина.
Иконография. Наиболее раннее изображение И. Н. сохранилось в росписях синагоги в Дура-Европос (245–256). В рим. катакомбах встречается изображение И. Н. с гроздью винограда (символом Евхаристии) как одного из соглядатаев, вернувшихся из земли Ханаана. И. Н. представляли юным воином (мозаики ц. Санта-Мария-Маджоре в Риме, 432–440), бородатым патриархом (каролингская «Библия Сан-Паоло-фуори-ле-Мура», ок. 870), юношей в короне (витраж капеллы Сент-Шапель в Париже, 13 в.). Уникальный цикл деяний И. Н. запечатлён в визант. иллюминированном «Свитке Иисуса Навина» (сер. 10 в., Библиотека Ватикана), предположительно скопированном с более ранней александрийской рукописи. Истории И. Н. посвящено одно из клейм «Райских врат» флорентийского баптистерия (Л. Гиберти, 1424–52), её эпизоды представлены на фресках в Кампосанто в Пизе (Б. Гоццоли, 1468–84). Изображения И. Н. присутствуют в циклах истории архангела Михаила («Слово Григория Назианзина», 879–882, Нац. б-ка, Париж; визант. бронзовые врата в ц. Архангела Михаила в Монте-Сант-Анджело, Италия, 1076; фрески Благовещенского и Архангельского соборов Московского Кремля, 16–17 вв.). Как самостоят. сюжет существовала композиция «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» (икона 13 в. из Успенского собора Московского Кремля); с 16 в. эту композицию помещали на рус. воинских знамёнах. И. Н. на них показан в воинских доспехах, в облике зрелого мужа, снимающего обувь по повелению ангела.