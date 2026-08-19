ИХШИДИДЫ

ИХШИДИДЫ - ди­на­стия, пра­вив­шая в Егип­те и Си­рии в 935-969 годах.

Ос­но­ва­тель ди­на­стии Му­хам­мад ибн Тугдж про­ис­хо­дил из тюркских вое­на­чаль­ни­ков. Он был на­зна­чен ха­ли­фом-Аб­ба­си­дом ар-Ра­ди (934-940 годы) в ка­че­ст­ве на­ме­ст­ни­ка Егип­та с ти­ту­лом «их­шид» (на язяке фар­си - на­ме­ст­ник, пра­ви­тель; ис­то­ри­че­ски ти­тул при­ме­нял­ся к пра­ви­те­лям Со­гдиа­ны и Фер­га­ны).

За­вла­дел Да­ма­ском и зна­чительной ча­стью Си­рии, а так­же Йе­ме­на и Хи­джа­за. Фор­маль­но при­зна­вал су­ве­ре­ни­тет Ба­гда­да, но на де­ле пра­вил не­за­ви­си­мо; в Си­рии со­пер­ни­чал с Хам­да­ни­да­ми. По­сле смер­ти Му­хам­ма­да ибн Тугд­жа (946 год) но­ми­наль­но пра­ви­ли его сы­но­вья (ре­аль­ная власть бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках ве­зи­ра Абу аль-Мис­ка Ка­фу­ра - ну­бий­ско­го ра­ба и вос­пи­та­те­ля млад­ших Ихшаидов).

За вре­мя ре­гент­ст­ва (946-966 годы) Ка­фур ус­пеш­но от­ра­зил внеш­ние уг­ро­зы го­су­дар­ст­ву Ихшаидов со сто­ро­ны Фа­ти­ми­дов, Хам­да­ни­дов, кар­ма­тов и ну­бий­цев. Он так­же про­явил се­бя как по­кро­ви­тель на­ук и ис­кусств; при его дво­ре жил и тво­рил аль-Му­та­наб­би. В 969 году Фа­ти­ми­ды за­хва­ти­ли Еги­пет и сверг­ли по­след­не­го Ихшаида - Абу-ль-Фа­ва­ри­са Ах­ма­да, а Хам­да­ни­ды вы­тес­ни­ли их­ши­дид­ских на­ме­ст­ни­ков из Северной Си­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)