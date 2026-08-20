ИХЛАСИ ВАЛИД

ИХЛАСИ ВАЛИД - сирийский пи­са­тель, дра­ма­тург.

Литературный де­бют - сборник «Рас­ска­зы» (1963 год).

Прив­нёс в сирийску литературу про­бле­ма­ти­ку и мо­ти­вы ев­ропейского эк­зи­стен­циа­лиз­ма.

Цен­траль­ная для Ихласи те­ма оди­но­че­ст­ва че­ло­ве­ка в современом ми­ре пре­тво­ре­на в ро­ма­нах «Зи­ма вы­сохше­го мо­ря» (1965 год), «Пе­ча­ли пе­п­ла» (1975 год), «Но­ра кро­та» (1982 год), «Вра­та гне­ва» (1984 год); в сборниках рас­ска­зов «Гли­на» (1971 год), «Удив­ле­ние в су­ро­вых гла­зах» (1972 год), «Док­лад» (1974 год), «Смерть мол­лю­сков» (1978 год), «Чёр­ные тра­вы» (1980 год), «О де­ре­во…, о…» (1981 год), «Пе­ча­ли тё­туш­ки» (1987 год), «Жизнь, чуж­би­на и то, что свя­за­но с ней» (1998 год). Дра­ма­тур­гия Ихласи (сборники «Мир до и по­сле», 1965 год, «Пес­ни оди­но­ко­го ар­ти­ста», 1984 год, «Кто уби­ва­ет вдо­ву?», 1986 год) тя­го­те­ет к тра­ди­ци­ям те­ат­ра аб­сур­да.