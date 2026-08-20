ИХЭТУАНЕЙ ВОССТАНИЕ

Восстание в Китае в 1898-1901 гг., которое было направлено против иностранного вмешательства в жизнь Китая и вызвало вторжение коалиции иностранных держав.

Раздел Китая на сферы влияния, неравноправные договоры, захват части китайской территории, проникновение христианства – все это вызывало массовое недовольство в Китае в конце XIX в. В 1898 г. в Шаньдуне и Чжили стали действовать «отряды гармонии и справедливости» (ихэтуань) и отряды под другими названиями. Название и символика отрядов «Ихэцюань» - «Кулак во имя справедливости и согласия» - легло в основу европейского названия этого движения – «Боксерское восстание». В 1899 г. восстание перекинулось на другие регионы Китая. Ихэтуани и примкнувшие к ним китайские войска убивали иностранцев, осадили посольский квартал в Пекине , атаковали русских на КВЖД , уничтожая казаков, солдат, служащих дроги, священников и китайцев-христиан. Но взять построенный русскими город Харбин китайцы не смогли.

6 июня 1900 г. императрица Цыси поддержала ихэтуаней. В июне 1900 г. войска России, Германии, Великобритании, Франции, США, Японии, Австро-Венгрии, Италии вторглись в Китай. В июле русские войска, подошедшие из Хабаровска, сняли осаду Харбина, взяли Цицикар, Мукден и к осени оккупировали всю Манчжурию. 01.08.1900 коалиционные войска взяли Пекин. Императрица перешла на сторону держав и приказала расправляться с ихэтуанями. Отдельные отряды сопротивлялись в Манчжурии в 1901 г., а в некоторых районах Китая – и в 1902 г. Китай взял на себя новые международные обязательства. Манчжурия в 1904-1905 гг. стала театром военных действий русско-японской войны .

Автор статьи: Шубин А.В.