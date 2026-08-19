ИХЭТУАНЬ
ИХЭТУАНЬ - массовое вооруженное выступление крестьян и городских низов Восточного, Северного и Северо-Восточного Китая в 1899-1901 годах, направленное против иностранного засилья.
Инициатором восстания было тайное общество Ихэцюань; его повстанческие отряды именовались ихэтуани (отряды справедливости и согласия - отсюда название восстания). Поскольку в название общества входил иероглиф «цюань» (кулак), на Западе восстание называли «боксёрским». Центром Ихэтуань стали провинция Шаньдун, переживавшая в 1898-1899 годах тяжёлые стихийные бедствия и являвшаяся одним из главных объектов запасов экспансии, и столичная провинция Чжили.
Восставшие убивали иностранцев и китайцев, принявших христианство, разрушали железнодорожные и телеграфные линии, уничтожали промышленное оборудование, громили магазины и банки. Войска правящей маньчжурской династии Цин не смогли дать отпор повстанцам, что было отчасти обусловлено непоследовательными и противоречивыми распоряжениями правительства, среди членов которого были сторонники идеи использования ихэтуаней для изгнания иностранцев из Китая. Власти вступили в переговоры с лидерами восставших - Ли Лайчжуном, Чжан Дэчэном и др.
13-14 июня 1900 года ихэтуани при поддержке правительственных войск вошли в Пекин и начали осаду посольского квартала, во время которой был убит германский посол К. фон Кеттелер. 10 июня 1900 года сформированный в Тангу 2-тысячный сводный англо-амерериканский отряд под командованием вице-адмирала Э. Сеймура предпринял попытку прорваться в Пекин, но был вынужден отступить. 17 июня 1900 года американские и российские части заняли форты Таку (Дагу). 21 июня 1900 года цинское правительство объявило войну Японии, России, Великобритании, Франции, США, Германии, Италии и Австро-Венгрии.
14 июля 1900 года экспедиционные войска России, Великобритании, Франции, США и Японии заняли Тяньцзинь, где был сформирован 54-тысячный объединённый корпус восьми держав (Японии, России, Великобритании, Франции, США, Германии, Италии и Австро-Венгрии), командование которым возлагалось на генерала-фельдмаршала А. фон Вальдерзее. 4 августа 1900 года корпус начал наступление на Пекин, преодолевая сопротивление плохо вооружённых правительственных войск (около 70 тысяч) и ихэтуаней (50-100 тысяч). 14 августа 1900 года союзные войска вошли в Пекин и сняли осаду с посольского квартала, цинское правительство бежало в Западный Китай. Во II половине 1900 - 1901 годах части экспедиционного корпуса предпринимали карательные рейды против повстанцев; выступления, начавшиеся во II половине 1900 года в Центральном и Южном Китае, были подавлены местными властями; в Маньчжурии действовали российские войска.
В 1901 году восстание было в основном разгромлено (последние отряды ихэтуаней разбиты в 1902 году). Китайское правительство подписало с государствами, направившими в Китай экспедиционные силы, «Заключительный протокол» 1901 года, который ещё сильнее ограничил суверенитет Китая и обязал его выплатить контрибуцию в размере 450 миллионов лянов из расчёта 4% годовых (всего около 1 миллиардов лянов к 1939 году).