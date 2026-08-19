ИХЭЦЮАНЬ

ИХЭЦЮАНЬ - тай­ное об­ще­ст­во в Ки­тае в XIX - начале XX веков.

В 1899-1901 годах воз­гла­ви­ло вос­ста­ние Ихэ­ту­ань. Название «Ихэцюань» при­ме­ня­лось и к примк­нув­шим к вы­сту­п­ле­нию другим тай­ным об­ще­ст­вам, имев­шим сход­ные ре­лигиозные и идео­ло­гические ус­та­нов­ки.

Ор­га­ни­за­ции Ихэцюань дей­ст­во­ва­ли главным образом в провинции Шань­дун и сто­лич­ной провинции Чжи­ли. Ие­рог­лиф «цю­ань» (ку­лак) в на­зва­нии сви­де­тель­ст­ву­ет о свя­зи с народными шко­ла­ми тра­диционных бое­вых ис­кусств (гун­фу). Кол­лек­тив­ные за­ня­тия яв­ля­лись ос­но­вой ри­ту­аль­ной прак­ти­ки для ря­до­вых чле­нов ор­га­ни­за­ций, со­сто­яв­ших пре­имущественно из кре­сть­ян . Счи­та­лось, что эти прак­ти­ки, со­про­во­ж­дав­шие­ся за­учи­ва­ни­ем за­кли­на­ний-ре­чи­та­ти­вов, со­об­ща­ют адеп­там сверхъ­ес­тественные спо­соб­но­сти и не­уяз­ви­мость.

Впер­вые название «Ихэцюань» встре­ча­ет­ся в до­ку­мен­тах в 1808 году, но то­ж­де­ст­вен­ность упо­ми­нае­мо­го в них об­ще­ст­ва с тем, что су­ще­ст­во­ва­ло на ру­бе­же XIX-XX веков, не до­ка­за­на.

В осо­бый пан­те­он бо­гов Ихэцюаня вхо­ди­ли главным образом обо­же­ст­в­лён­ные народные ге­рои. Идео­ло­гия Ихэцюаня от­ли­ча­лась край­ним не­при­яти­ем лю­бых внеш­них куль­тур­ных и тех­нических за­им­ст­во­ва­ний. Чле­ны об­ще­ст­ва да­ва­ли клят­ву «не быть жад­ным, не пре­да­вать­ся раз­вра­ту, не пре­сту­пать во­ли ро­ди­те­лей, не на­ру­шать за­ко­нов, унич­то­жать чу­же­зем­цев, уби­вать чи­нов­ни­ков-ли­хо­им­цев».

По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния дея­тель­ность об­ществ под названием «Ихэцюань» не от­ме­ча­лась.

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