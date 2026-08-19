ИХЭЦЮАНЬ
ИХЭЦЮАНЬ - тайное общество в Китае в XIX - начале XX веков.
В 1899-1901 годах возглавило восстание Ихэтуань. Название «Ихэцюань» применялось и к примкнувшим к выступлению другим тайным обществам, имевшим сходные религиозные и идеологические установки.
Организации Ихэцюань действовали главным образом в провинции Шаньдун и столичной провинции Чжили. Иероглиф «цюань» (кулак) в названии свидетельствует о связи с народными школами традиционных боевых искусств (гунфу). Коллективные занятия являлись основой ритуальной практики для рядовых членов организаций, состоявших преимущественно из крестьян. Считалось, что эти практики, сопровождавшиеся заучиванием заклинаний-речитативов, сообщают адептам сверхъестественные способности и неуязвимость.
Впервые название «Ихэцюань» встречается в документах в 1808 году, но тождественность упоминаемого в них общества с тем, что существовало на рубеже XIX-XX веков, не доказана.
В особый пантеон богов Ихэцюаня входили главным образом обожествлённые народные герои. Идеология Ихэцюаня отличалась крайним неприятием любых внешних культурных и технических заимствований. Члены общества давали клятву «не быть жадным, не предаваться разврату, не преступать воли родителей, не нарушать законов, уничтожать чужеземцев, убивать чиновников-лихоимцев».
После подавления восстания деятельность обществ под названием «Ихэцюань» не отмечалась.