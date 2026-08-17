ИХАРА САЙКАКУ

ИХАРА САЙКАКУ - японский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье за­жи­точ­ных тор­гов­цев.

В юно­сти со­чи­нял сти­хи в шу­точ­ном жан­ре (хай­кай).

Пер­вый ро­ман «Ис­то­рия лю­бов­ных по­хо­ж­де­ний оди­но­ко­го муж­чи­ны» («Ко­сё­ку ити­дай ото­ко», 1682 год) при­нёс Ихару сла­ву. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Ихара - ро­ма­ны «Пять жен­щин, пре­дав­ших­ся люб­ви» («Ко­сё­ку го­нин он­на», 1686 год), «Веч­ная со­кро­вищ­ни­ца Япо­нии» («Ни­хон эй­тай­гу­ра», 1688 год), «За­вет­ные мыс­ли о том, как луч­ше про­жить на све­те» («Сэ­кэн му­нэ санъё», 1692 год); но­вел­лы.

Твор­че­ст­во Ихара от­ра­зи­ло на­рас­та­ние в японском об­ще­ст­ве конца XVII века бур­жу­аз­ных тен­ден­ций: ге­рои его про­из­ве­де­ний бро­са­ют вы­зов феодальной мо­ра­ли. Ихара, при­знан­но­го в Япо­нии луч­шим бы­то­пи­са­те­лем сво­ей эпо­хи, счи­та­ют соз­да­те­лем но­во­го жан­ра «по­вест­во­ва­ния о брен­ном ми­ре» («укиё-дзо­си»).

Сочинения:

Но­вел­лы. М., 1959;

Собрание сочинений: В 4 т. То­кио, 1996-2000 (на японском языке);

Пять жен­щин, пре­дав­ших­ся люб­ви. М., 2005;

Ис­то­рия лю­бов­ных по­хо­ж­де­ний оди­но­кой жен­щи­ны. СПб., 2006.