ИГУМНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ИГУМНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - российский пианист и педагог.
Из купеческой семьи. Учился в Москве у Н.С. Зверева (с 1887 года), в 1894 году окончил Московскую консерваторию, где занимался в классах А.И. Зилоти, затем П.А. Пабста.
В 1895 году получил похвальный отзыв на Международном конкурсе пианистов имени А.Г. Рубинштейна в Берлине.
Для исполнительского стиля Игумнова характерны теплота, искренность и свобода лирического высказывания, безупречный вкус, певучесть, мягкость и красота тона.
Основа репертуара Игумнова - музыка Л. ван Бетховена, композиторов-романтиков (Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа), русских композиторов - в том числе А.Г. Рубинштейна, С.В. Рахманинова (в 1939 году первым в России исполнил его Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром).
Среди высших достижений Игумнова - исполнение произведений П.И. Чайковского (цикл «Времена года», Соната G-dur, 1-й концерт, фотрепианного трио «Памяти великого артиста» и другие).
Создатель отечественной пианистической школы, пользующейся мировой известностью. В 1898-1899 года преподавал в Тифлисе, с 1899 года профессор Московской консерватории, с 1918 года (с небольшими перерывами) руководил фортепианным отделом, исполнительским ф-том, в 1924-1929 года ректор. Среди учеников: О.Д. Бошнякович, М И. Гринберг, Б.М. Давидович, И.А. Добровейн, А.Б. Дьяков, Я.И. Мильштейн, Л.Н. Оборин, Н.А. Орлов, Я.В. Флиер, Н.Л. Штаркман.
Иллюстрация:
К.Н. Игумнов. Портрет работы М.С. Сарьяна. 1934. Архив БРЭ.