ИГУМНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ИГУМНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - российский пианист и педагог.

Из ку­печеской се­мьи. Учил­ся в Мо­ск­ве у Н.С. Зве­ре­ва (с 1887 года), в 1894 году окон­чил Московскую консерваторию, где за­ни­мал­ся в клас­сах А.И. Зи­ло­ти, за­тем П.А. Паб­ста.

В 1895 году по­лу­чил по­хваль­ный от­зыв на Ме­ж­ду­народном кон­кур­се пиа­ни­стов име­ни А.Г. Ру­бин­штей­на в Бер­ли­не.

Для ис­пол­ни­тель­ско­го сти­ля Игумнова ха­рак­тер­ны теп­ло­та, ис­крен­ность и сво­бо­да ли­рического вы­ска­зы­ва­ния, бе­зу­преч­ный вкус, пе­ву­честь, мяг­кость и кра­со­та то­на.

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра Игумнова - му­зы­ка Л. ван Бет­хо­ве­на, ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков (Ф. Шо­пе­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Ли­ста), русских ком­по­зи­то­ров - в том числе А.Г. Ру­бин­штей­на, С.В. Рах­ма­ни­но­ва (в 1939 году пер­вым в Рос­сии ис­пол­нил его Рап­со­дию на те­му Па­га­ни­ни для фортепиано с ор­кест­ром).

Сре­ди выс­ших до­сти­же­ний Игумнова - ис­пол­не­ние про­из­ве­де­ний П.И. Чай­ков­ско­го (цикл «Вре­ме­на го­да», Со­на­та G-dur, 1-й кон­церт, фотрепианного трио «Па­мя­ти ве­ли­ко­го ар­ти­ста» и другие).

Соз­да­тель отечественной пиа­ни­стической шко­лы, поль­зую­щей­ся ми­ро­вой из­вест­но­стью. В 1898-1899 года пре­по­да­вал в Тиф­ли­се, с 1899 года профессор Московской консерватории, с 1918 года (с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми) ру­ко­во­дил фортепианным от­де­лом, ис­пол­ни­тель­ским ф-том, в 1924-1929 года рек­тор. Сре­ди уче­ни­ков: О.Д. Бош­ня­ко­вич, М И. Грин­берг, Б.М. Да­ви­до­вич, И.А. Доб­ро­вейн, А.Б. Дья­ков, Я.И. Миль­штейн, Л.Н. Обо­рин , Н.А. Ор­лов, Я.В. Фли­ер, Н.Л. Штарк­ман.

Иллюстрация:

К.Н. Игум­нов. Порт­рет ра­бо­ты М.С. Сарь­я­на. 1934. Архив БРЭ.