«ИГУАЛА ПЛАН»

«Игуала план» — опубликован 24 февраля 1821 в городе Игуала от имени генерала А. Итурбиде .

План из 23 пунктов провозглашал независимость Мексики от Испании и конституционную монархию во главе с Фердинандом VII, а в случае его отказа — с другим представителем королевского дома Испании. До передачи власти монарху в стране учреждалась Правительственная Хунта, вся система управления в стране сохранялась, занятие государственной должностей гарантировалось уроженцам Мексики. Сохранялись привиллегии и имущество церкви. В «И. п.» звучали призывы к населению Новой Испании (Мексики) объединяться и забыть о кастовых различиях. В последнем пункте отмечалась необходимость созыва Учредительного конгресса. Принятие «И. п.» позволило объединить практически все патриотические силы в стране и добиться независимости Мексики.

Лит.: Альперович М. С. Рождение Мексиканского государства. М., 1979; Война за независимость в Латинской Америке. М., 2011; Anna. T. The Mexican Empire of Iturbide. Lincoln (Neb.), 1990.