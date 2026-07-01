ИГРЫ И ПАРИ

ИГРЫ И ПАРИ - в гражданском праве , разновидность так называемых алеаторных сделок, основанных на состязательности.

Иг­ра - это со­гла­ше­ние о вы­иг­ры­ше и про­иг­ры­ше (под про­ти­во­по­лож­ны­ми ус­ло­вия­ми) ра­ди рис­ко­ван­но­го по­лу­че­ния при­бы­ли (и/или ра­ди про­ве­де­ния вре­ме­ни). Па­ри - со­гла­ше­ние о вы­иг­ры­ше и про­иг­ры­ше, ос­но­ван­ное на кон­флик­те про­гно­зов или при на­ли­чии спо­ра.

Со вре­мён Древ­не­го Ри­ма про­сле­жи­ва­ет­ся не­га­тив­ное от­но­ше­ние за­ко­на к играм и пари как спо­со­бу не­обос­но­ван­ной на­жи­вы, а ны­не - как к сред­ст­ву ле­га­ли­за­ции не­за­кон­но по­лу­чен­ных до­хо­дов. В не­ко­то­рых стра­нах от­дель­ные игры и пари за­пре­ще­ны (например, в Из­раи­ле, Ки­тае, Лит­ве, ОАЭ), в боль­шин­ст­ве ос­таль­ных - за­ко­но­да­тель­но ог­ра­ни­че­ны.

В до­ре­во­люционной Рос­сии игры и пари счи­та­лись с пра­во­вой точ­ки зре­ния до­го­во­ра­ми о не­вер­ном и слу­чай­ном, имею­щи­ми при­зна­ки од­но­сто­рон­ней сдел­ки, ко­гда вы­иг­рав­ший по­лу­ча­ет при­быль, не не­ся ни­ка­ких обя­зан­но­стей по от­но­ше­нию к про­иг­рав­ше­му, что, од­на­ко, не счи­та­лось без­ос­но­ва­тель­ным, по­сколь­ку в ос­но­ве - рав­ный риск уча­ст­ни­ков.

В современном российском за­ко­но­да­тель­ст­ве нор­мы об играх и пари уре­гу­ли­ро­ва­ны Гражданским кодексом Российской Федерации , на­ло­го­вым, административным и ли­цен­зи­он­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом. Азарт­ная иг­ра - это ос­но­ван­ное на рис­ке со­гла­ше­ние о вы­иг­ры­ше, за­клю­чён­ное дву­мя или не­сколь­ки­ми уча­ст­ни­ка­ми ме­ж­ду со­бой ли­бо с ор­га­ни­за­то­ром по пра­ви­лам, им ус­та­нов­лен­ным; па­ри - ос­но­ван­ное на рис­ке со­гла­ше­ние о вы­иг­ры­ше, за­клю­чён­ное дву­мя или не­сколь­ки­ми уча­ст­ни­ка­ми ме­ж­ду со­бой ли­бо с ор­га­ни­за­то­ром, ис­ход ко­то­ро­го за­ви­сит от со­бы­тия, от­но­си­тель­но ко­то­ро­го не­из­вест­но, на­сту­пит оно или нет. По об­ще­му пра­ви­лу в иг­ре уча­ст­ни­ки име­ют воз­мож­ность ак­тив­ны­ми дей­ст­вия­ми вли­ять на ре­зуль­тат, а в азарт­ной иг­ре ре­зуль­тат слу­ча­ен, за­ра­нее не­пред­ска­зу­ем, его дос­ти­же­ние не за­ви­сит от дей­ст­вий лю­бо­го из уча­ст­ни­ков; так и об­стоя­тель­ст­во, яв­ляю­щее­ся пред­ме­том спо­ра в па­ри, на­сту­па­ет не­за­ви­си­мо от во­ли уча­ст­ни­ков.

Субъ­ек­та­ми от­но­ше­ний яв­ля­ют­ся ор­га­ни­за­тор («при­звав­ший») и уча­ст­ни­ки («ото­звав­шие­ся»). Ор­га­ни­за­тор осу­ще­ст­в­ля­ет ком­мерческую дея­тель­ность, при­быль от ко­то­рой пред­став­ля­ет со­бой раз­ни­цу ме­ж­ду со­во­куп­но­стью взно­сов уча­ст­ни­ков иг­ры и сум­мой, со­стоя­щей из при­зо­во­го фон­да и из­дер­жек на ор­га­ни­за­цию иг­ры. Он не уча­ст­ву­ет в иг­ре, а вы­пол­ня­ет функ­ции ар­бит­ра и ка­зна­чея, ему вме­не­ны ус­та­нов­ле­ние пра­вил про­ве­де­ния игр и пари, оп­ре­де­ле­ние вы­иг­рав­ше­го, уп­ла­та ого­во­рён­ной сум­мы де­нег или со­вер­ше­ние оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий в поль­зу по­бе­ди­те­ля ли­бо по­бу­ж­де­ние к это­му про­иг­рав­ше­го. Уча­ст­ни­ки оп­ла­чи­ва­ют пра­во уча­стия в иг­ре пу­тём вне­се­ния рис­ко­вых взно­сов (из ко­то­рых фор­ми­ру­ет­ся ро­зы­грыш); ре­зуль­та­ты на­пря­мую не влия­ют на хо­зяйственную дея­тель­ность уча­ст­ни­ков.

До­го­вор об играх и пари яв­ля­ет­ся дву­сто­рон­ним при за­клю­че­нии, но од­но­сто­рон­ним при ис­пол­не­нии, с от­ла­га­тель­ным ус­ло­ви­ем, по­сколь­ку в мо­мент заклю­че­ния до­го­во­ра не­воз­мож­но оп­ре­де­лить, кто ока­жет­ся кре­ди­то­ром, а кто долж­ни­ком. Игры и пари от­но­сят­ся к на­ту­раль­ным обя­за­тель­ст­вам, не обес­пе­че­н­ным ис­ко­вым пра­вом. Су­деб­ной за­щи­те под­ле­жат толь­ко тре­бо­ва­ния лиц, при­няв­ших уча­стие в играх и пари под влия­ни­ем об­ма­на, на­си­лия, уг­ро­зы или зло­на­ме­рен­но­го со­гла­ше­ния их пред­ста­ви­те­ля с ор­га­ни­за­то­ром иг­ры или па­ри; тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­то­ру ло­те­реи, то­та­ли­за­то­ра или иной иг­ры, ос­но­ван­ной на рис­ке, о вы­пла­те вы­иг­ры­ша, а так­же о воз­ме­ще­нии убыт­ков, при­чи­нён­ных на­ру­ше­ни­ем до­го­во­ра о про­ве­де­нии ло­те­реи, то­та­ли­за­то­ра и других игр, про­во­ди­мых го­су­дар­ст­вом или по его раз­ре­ше­нию.

Игор­ный биз­нес, ос­но­ван­ный на азарт­ных иг­рах, под­ле­жит осо­бо­му, бо­лее жё­ст­ко­му государственному ре­гу­ли­ро­ва­нию: во мно­гих стра­нах ус­та­нав­ли­ва­ют­ся ог­ра­ни­че­ния по его ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нию, обя­за­тель­ные тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­то­рам азарт­ных игр, игор­ным за­ве­де­ни­ям, их по­се­ти­те­лям в це­лях за­щи­ты нрав­ст­вен­но­сти, прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов гра­ж­дан. В ча­ст­но­сти, в Российской Федера­ции к ме­рам государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния от­но­сит­ся вы­де­ле­ние осо­бых тер­ри­то­рий - игор­ных зон. Пред­при­ни­ма­тель­ская дея­тель­ность, свя­зан­ная с из­вле­че­ни­ем до­хо­дов в ви­де вы­иг­ры­ша и/или пла­ты за про­ве­де­ние азарт­ных игр и/или па­ри, об­ла­га­ет­ся по­вы­шен­ным на­ло­гом (в РФ на­лог взи­ма­ет­ся с ка­ж­до­го иг­ро­во­го сто­ла, иг­ро­во­го ав­то­ма­та, кас­сы то­та­ли­за­то­ра, кас­сы бук­ме­кер­ской кон­то­ры).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)