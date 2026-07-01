ИГРЫ И ПАРИ
ИГРЫ И ПАРИ - в гражданском праве, разновидность так называемых алеаторных сделок, основанных на состязательности.
Игра - это соглашение о выигрыше и проигрыше (под противоположными условиями) ради рискованного получения прибыли (и/или ради проведения времени). Пари - соглашение о выигрыше и проигрыше, основанное на конфликте прогнозов или при наличии спора.
Со времён Древнего Рима прослеживается негативное отношение закона к играм и пари как способу необоснованной наживы, а ныне - как к средству легализации незаконно полученных доходов. В некоторых странах отдельные игры и пари запрещены (например, в Израиле, Китае, Литве, ОАЭ), в большинстве остальных - законодательно ограничены.
В дореволюционной России игры и пари считались с правовой точки зрения договорами о неверном и случайном, имеющими признаки односторонней сделки, когда выигравший получает прибыль, не неся никаких обязанностей по отношению к проигравшему, что, однако, не считалось безосновательным, поскольку в основе - равный риск участников.
В современном российском законодательстве нормы об играх и пари урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации, налоговым, административным и лицензионным законодательством. Азартная игра - это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое двумя или несколькими участниками между собой либо с организатором по правилам, им установленным; пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое двумя или несколькими участниками между собой либо с организатором, исход которого зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. По общему правилу в игре участники имеют возможность активными действиями влиять на результат, а в азартной игре результат случаен, заранее непредсказуем, его достижение не зависит от действий любого из участников; так и обстоятельство, являющееся предметом спора в пари, наступает независимо от воли участников.
Субъектами отношений являются организатор («призвавший») и участники («отозвавшиеся»). Организатор осуществляет коммерческую деятельность, прибыль от которой представляет собой разницу между совокупностью взносов участников игры и суммой, состоящей из призового фонда и издержек на организацию игры. Он не участвует в игре, а выполняет функции арбитра и казначея, ему вменены установление правил проведения игр и пари, определение выигравшего, уплата оговорённой суммы денег или совершение определённых действий в пользу победителя либо побуждение к этому проигравшего. Участники оплачивают право участия в игре путём внесения рисковых взносов (из которых формируется розыгрыш); результаты напрямую не влияют на хозяйственную деятельность участников.
Договор об играх и пари является двусторонним при заключении, но односторонним при исполнении, с отлагательным условием, поскольку в момент заключения договора невозможно определить, кто окажется кредитором, а кто должником. Игры и пари относятся к натуральным обязательствам, не обеспеченным исковым правом. Судебной защите подлежат только требования лиц, принявших участие в играх и пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игры или пари; требования к организатору лотереи, тотализатора или иной игры, основанной на риске, о выплате выигрыша, а также о возмещении убытков, причинённых нарушением договора о проведении лотереи, тотализатора и других игр, проводимых государством или по его разрешению.
Игорный бизнес, основанный на азартных играх, подлежит особому, более жёсткому государственному регулированию: во многих странах устанавливаются ограничения по его организации и проведению, обязательные требования к организаторам азартных игр, игорным заведениям, их посетителям в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. В частности, в Российской Федерации к мерам государственного регулирования относится выделение особых территорий - игорных зон. Предпринимательская деятельность, связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и/или платы за проведение азартных игр и/или пари, облагается повышенным налогом (в РФ налог взимается с каждого игрового стола, игрового автомата, кассы тотализатора, кассы букмекерской конторы).