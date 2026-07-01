«ИГРУШКИ ИМПЕРАТРИЦЫ ФЕОДОРЫ»

«ИГРУШКИ ИМПЕРАТРИЦЫ ФЕОДОРЫ» - название миниатюрных икон (диптиха) Богоматери и Спасителя в монастыре Ватопед на Афоне.

Святогорское предание связывает их историю с эпизодом позднеиконоборческой эпохи, упоминаемым Продолжателем Феофана (Theoph. Contin. 1992. S. 27). Согласно этому историческому сочинению, императрица Феодора, жена последнего императора-иконоборца Феофила (829-842 годы), втайне от мужа хранила иконы небольшого размера под подушкой в спальне. Однажды во время молитвы ее застал дворцовый шут Дендрис и спросил, что это за предметы и что императрица с ними делает. Феодора ответила, что это ее игрушки, которые она очень любит. Вскоре во время обеда Дендрис рассказал Феофилу, что у императрицы есть очень красивые игрушки, которые она прижимает к груди и целует. Взбешенный Феофил обвинил супругу в идолопоклонстве, но Феодоре удалось убедить его, что шут-дурачок принял за игрушки отражения в зеркале ее и придворных дам. Позже Феодора либо уговорила Дендриса не рассказывать больше никому об игрушках, либо наказала его (пригрозила наказанием), поскольку в дальнейшем он боялся говорить на эту тему, хотя Феофил и склонял его к этому. На миниатюрах лицевых Минологиев XI-XII веков императрица Феодора изображается держащей в руках маленький круглый образ.

Отдельного сказания, посвященного «Игрушкам императрицы Феодоры» и их судьбе, до середины XVI века не существует. По дошедшим известиям, впервые в 1559 году в рассказе о хиландарском посольстве в Москву (смотрите статью Евхаитская икона Божией Матери ) среди монастырских святынь, которые святой Савва, архиепископ Сербский, принес «от Иерусалима, и Раита, и Егупта, и Царя града», упоминается «образ Пречистыя Богородицы невелик, златом обложен, и от того образа великое благоухание исходит, что цесарица Феодора в подушце держаше в тайне, при цари Феофиле иконоборце» (Турилов. 1996. С. 523).

Вероятно, та же икона упоминается и в Повести о чудотворной хиландарской иконе Божией Матери «Троеручица», дошедшей в списке 1804 года (НБС. Рс 74. Л. 243-243 об.), но написанной скорее всего в последней трети XVII - cередине XVIII веков. Повесть связывает с ней предание о смерти императора Феофила: «...трета [икона], иже имеяше блаженая Феодора царица в ковчезе своем; егда же ея муж, цар Феофил, иконоборец, умираше, и зинувши тако, яко утроба его изнутрь зряшеся, и сию икону ему пред очи постави, и помалу составишася, кое и святыя мощи вельми благоухание имеет» (Штављанин-Ђорђевић. 1984/1985. С. 290).

Источником последнего известия послужило «Небо новое» архимандрита Иоанникия (Галятовского) (Львов, 1665. Л. 59), возможно в церковнославянском переводе (его влияние ощущается в Повести); менее вероятно, что рассказ восходит к церковнослав. переводу «Деяний церковных и гражданских» Цезаря Барония в сокращении П. Скарги (М., 1719). В. Г. Григорович-Барский в 1744 году упоминает под названием «Игрушек императрицы Феодоры» («некии древни икони малы… зело достохвалнаго и удивительного художества: Христос на особной дщицы, и Богородица с Младенцем на другой, зело ветхии и удивителнаго живописания, висящии над игуменскою кафедрою, именуемы гречески «неня тис василессис Феодорас», си есть куклы царыци Феодоры») миниатюрный диптих, хранящийся в монастыре Ватопед. Его рассказ восходит к тексту Продолжателя Феофана. В кратком перечне святынь афонских монастырей (Краткое описание священныя и царскыя монастыры поклонения Святыя Горы Афонские. Солунь, 1838 год), составленном не ранее рубежа 1-го и 2-го десятилетий XIX века (собор монастыря Эсфигмен, построенный в 1806-1810 годах, именуется в нем «новый»), «Игрушки императрицы Феодоры» не упоминаются ни в Ватопеде, ни в Хиландаре (вероятно, они не считались первостепенными реликвиями). В современной работе, посвященной афонским чудотворным иконам Божией Матери, «Игрушки императрицы Феодоры» также не фигурируют (Татић-Ђурић М. Чудотворне иконе Пресвете Богородице на Светоj Гори Атонскоj // Четврта казивања о Светоj Гори. Београд, 2005. С. 48-83).

В настоящее время трудно судить, имеют ли отношение упоминания XVI века и 1804 года хиландарской святыни к диптиху , находящемуся в Ватопеде, о котором сообщали ученые путешественники и паломники XVIII - начала XX веков. Этого нельзя исключить, поскольку в пределах Афона имело место перемещение святынь (не относящихся к числу главных) из одного монастыря в другой. В то же время против такого отождествления говорит упоминание в хиландарских преданиях не диптиха, а только иконы Богоматери. В историчности и достоверности ватопедского предания сомневался еще архимандрит Антонин (Капустин), ссылаясь на то, что в древнейших лицевых минологиях императрица Феодора изображена с миниатюрными круглыми (типа медальонов), а не прямоугольной формы иконками. По мнению Н. П. Кондакова, «ватопедскую икону, сохраняемую ныне в складне с двумя другими иконами, еще можно признать греческою, хотя позднейшею, иконою Богородицы с Младенцем на правой руке, но, очевидно, только ее малый размер дал повод к легенде… Письмо ее не ранее XVI века, но на доску набиты части древнего оклада из ленточной скани XIV-XV веков». В настоящее время ватопедский диптих датируется рубежом XIV и XV веков и определяется как вклад трапезундской императрицы Анны Палеологины Кантакузины Филантропины, жены императора Мануила III, правившего в 1390-1412 годы (см.: ПЭ. 2004. Т. 7. С. 325-326).

Иконографический тип (изображения поясные) - Спас Всемилостивый и Богоматерь «Умиление» (правый вариант), в верхней части иконы Божией Матери - поясные изображения архангелов. Размер (по Кондакову) - 22×17 см. Помимо упоминаемой исследователем древней басмы на иконах имеется одинаковый серебряный позолоченный оклад XVIII (?) века с изображениями серафимов по углам; к тому же времени относится и позолоченная корона, венчающая Богоматерь. Правая кисть Богоматери окована серебром.

Сюжетные изображения, связанные с «Игрушками императрицы Феодоры», и песнопения в их честь неизвестны, отдельное празднество не установлено.

Источники:

Штављанин-Ђорђевић Љ. Чудеса Пресвете Богородице Агапиjа Криhанина и ново чудо Богородице Троjеручице манастира Хиландара // АрхПр. 1984/1985. Књ. 6/7. С. 290;

Theoph. Contin. (рус. пер.: Продолжатель Феофана. Жизнеописания визант. царей. СПб., 1992. С. 27) ;

Турилов А. А. Рассказы о чудотв. иконах мон-ря Хиландар в рус. записи XVI в. // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси / Ред.-сост.: А. М. Лидов. М., 1996. С. 523;

Григорович-Барский В. Второе посещение Св. Афонской горы. М., 2004р. С. 205-206.

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