ИГРУШКА

ИГРУШКА - предмет, использующийся главным образом в детских играх, предназначенный для забавы, обучения, эстетического воспитания и развития детей.

Игрушка об­ла­да­ет обоб­щён­ны­ми ти­пичными свой­ст­ва­ми вос­про­из­во­ди­мо­го объ­ек­та, обес­пе­чи­ва­ет ими­та­цию со­от­вет­ст­вую­щих дей­ст­вий с ним; ей в боль­шой ме­ре при­су­щи ус­лов­ность, ла­ко­низм, по­рой и жиз­не­по­до­бие. Зна­че­ние игрушки как сред­ст­ва пси­хического раз­ви­тия тем боль­ше, чем ре­бё­нок млад­ше. В лю­бом воз­рас­те де­тям нуж­ны не толь­ко го­то­вые игрушки, но и ма­те­риа­лы для соз­да­ния иг­ру­шек-са­мо­де­лок и ин­ст­ру­мен­ты для твор­че­ст­ва.

Ти­по­ло­гия игрушки

При­ня­то раз­ли­чать игрушку на­род­ную (как об­ря­до­вую, так и соб­ст­вен­но дет­скую), игрушки-са­мо­дел­ки, из­го­тов­ляе­мые са­ми­ми деть­ми, и про­мыш­лен­ную. Игрушки клас­си­фи­ци­ру­ют­ся так­же по функ­ци­ям и сфе­рам при­ме­не­ния. Игрушки для под­виж­ных и спор­тив­ных игр пред­став­ле­ны ка­тал­ка­ми, сер­со, биль­бо­ке, коль­цеб­ро­са­ми, воз­душ­ны­ми змея­ми, са­мо­ка­та­ми и другими. Игрушки для сю­жет­но-ро­ле­вых игр и игр-за­бав со­став­ля­ют наи­бо­лее мно­го­численной груп­пы: к 1-й груп­пе от­но­сят­ся кук­лы, фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных, пред­ме­ты для игр с ни­ми (ку­коль­ная ме­бель, по­су­да); ко 2-й – «дер­гун­чи­ки», мя­чи на ре­зин­ках, кру­тя­щие­ся на тур­ни­ках гим­на­сты, под­пры­ги­ваю­щие птич­ки, ля­гуш­ки, бо­даю­щие­ся коз­ли­ки и тому подобное.

Ши­ро­ко из­вест­ны народные Игрушки-за­ба­вы из де­ре­ва, па­пье-ма­ше с хит­ро­ум­ны­ми уст­рой­ст­ва­ми (клюю­щие птич­ки, ка­ру­се­ли, дви­гаю­щие­ся де­ревянные рез­ные игрушки и т.п.); так­же на­бо­ры фо­ку­сов и игрушки-сюр­при­зы. На­ря­ду с ме­ха­ни­че­ски­ми в современных игрушках-за­ба­вах при­ме­ня­ют­ся элек­тро­тех­нические и элек­трон­ные уст­рой­ст­ва. Игрушки для ди­дак­тических и по­зна­ва­тель­ных игр скон­ст­руи­ро­ва­ны с учё­том оп­ре­де­лён­ной обу­чаю­щей про­грам­мы, ко­то­рая ус­ваи­ва­ет­ся ре­бён­ком в про­цес­се иг­ры.

Не­ко­то­рые игрушки раз­ра­бо­та­ны на ос­но­ве прин­ци­па са­мо­обу­че­ния (по­гре­муш­ки, пи­ра­мид­ки, вкла­ды­ши, мат­рёш­ки). К ди­дак­тическим игрушкам от­но­сят­ся го­ло­во­лом­ки (например, иг­руш­ки венгерского инженера Э. Ру­би­ка), а так­же на­столь­ные и на­столь­но-пе­чат­ные иг­ры с пра­ви­ла­ми. Игрушки для строи­тель­но-кон­ст­рук­тор­ских и тех­нических игр объ­еди­ня­ют на­бо­ры строи­тель­ных де­та­лей, кон­ст­рук­то­ры, не­ко­то­рые ви­ды иг­ро­вых ору­дий тру­да, иг­ро­вые ау­дио­ви­зу­аль­ные сред­ст­ва и тех­нические пред­ме­ты для дет­ско­го твор­че­ст­ва с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­ха­нических, маг­нит­ных, элек­трических, элек­трон­ных и других уст­ройств.

Те­ат­раль­ны­ми игрушками при­ня­то на­зы­вать кук­лы-пер­со­на­жи, «би-ба-бо», ма­рио­нет­ки; к ним при­над­ле­жат так­же на­бо­ры сю­жет­ных фи­гу­рок для ра­зыг­ры­ва­ния сце­нок по сказ­кам, бас­ням; де­ко­рационные пан­но на оп­ре­де­лён­ные те­мы, те­ат­раль­ные пе­ре­нос­ные сце­ны, те­не­вые те­ат­ры; маг­нит­ные, фла­не­ле­вые и другие уст­рой­ст­ва; те­ат­раль­ные кос­тю­мы и их эле­мен­ты, па­ри­ки и мас­ки. К му­зы­каль­ным от­но­сят­ся Игрушкам, ими­ти­рую­щие по фор­ме и зву­ча­нию музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, - дет­ские кси­ло­фо­ны, ме­тал­ло­фо­ны, цим­ба­лы, ор­ган­чи­ки, гар­мош­ки, ду­доч­ки, ба­ра­ба­ны, музыкальные шка­тул­ки, иг­ро­вые при­бо­ры для про­слу­ши­ва­ния музыкальных за­пи­сей на кар­точ­ках и кас­се­тах с маг­нит­ной лен­той и тому подобное. Празд­нич­но-кар­на­валь­ные игрушки пред­став­ле­ны ат­ри­бу­та­ми те­ат­ра­ли­зованных дет­ских и юно­ше­ских ше­ст­вий, свя­зан­ных с различными ис­то­рическими да­та­ми, празд­ни­ка­ми: мас­ки, шле­мы, про­шив­ные па­рич­ки, кар­на­валь­ные кос­тю­мы, флаж­ки, на­дув­ные ша­ры, гир­лянды, ёлоч­ные ук­ра­ше­ния.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Пер­во­на­чаль­но мно­гие игрушки со­вме­ща­ли соб­ст­вен­но иг­ро­вые и ма­ги­че­ски-ри­ту­аль­ные функ­ции. Так, у северо-американских ин­дей­цев мяч, од­на из древ­ней­ших игрушек, был од­но­вре­мен­но и свя­щен­ным пред­ме­том, оли­це­тво­ряв­шим солн­це, лу­ну, звёз­ды. Древ­ние ма­гические пред­став­ле­ния от­ра­зи­лись и в народном от­но­ше­нии к кук­ле: она бы­ла свя­за­на с иде­ей жиз­ни (так, у чук­чей кук­ла вы­сту­па­ла за­ло­гом про­дол­же­ния ро­да), но так­же с куль­том умер­ших, вы­сту­пая в ка­че­ст­ве вме­сти­ли­ща ду­ши. У многих на­ро­дов жен­щи­на, по­те­ряв­шая ре­бён­ка, из­го­тав­ли­ва­ла вме­сто не­го кук­лу и уха­жи­ва­ла за ней, как за жи­вым ре­бён­ком, ве­ря, что по­мо­га­ет ему ос­ваи­вать­ся в за­гроб­ном ми­ре. Бо­ясь, что в кук­лу все­лит­ся злой дух, на ней не обо­зна­ча­ли ли­ца, обе­ре­гая этим ре­бён­ка от злых сил. Обы­чай не рас­пи­сы­вать ли­цо кук­лы дол­го со­хра­нял­ся у многих на­ро­дов, был рас­про­стра­нён в древ­ней­шие вре­ме­на и на Ру­си.

Наи­бо­лее ран­ние игрушки (III-II тысячилетия до н.э.) най­де­ны в Егип­те (фи­гур­ки лю­дей из гли­ны, де­ре­ва и тка­ни, изо­бра­же­ния жи­вот­ных, ут­варь, мя­чи из ко­жи). Од­ним из основных ти­пов египетской игрушки ста­ли де­ре­вян­ные «вес­ло­об­раз­ные» кук­лы с па­ри­ка­ми из гли­ня­ных ша­ри­ков. Ма­те­ри­алы ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний и письменных ис­точ­ни­ков да­ют пред­став­ле­ние о гли­ня­ных игрушках Древ­не­го Ки­тая III века до н.э. (до­мик, руч­ная мель­ни­ца, пли­та, по­су­да). В ан­тич­но­сти игрушка ста­но­вит­ся бо­лее раз­но­об­раз­ной: по­яв­ля­ют­ся под­виж­ные кук­лы из тер­ра­ко­ты, ку­коль­ная по­су­да и ме­бель, по­гре­муш­ки, волч­ки, сви­стуль­ки, фи­гур­ки из кос­ти, оло­ва, ян­та­ря, де­ре­ва. В Древ­ней Гре­ции игрушку счи­та­ли важ­ным сред­ст­вом вос­пи­та­ния; здесь бы­ло ши­ро­ко раз­ви­то её ре­мес­лен­ное про­из­вод­ст­во. Боль­шую по­пу­ляр­ность при­об­рёл иг­ру­шеч­ный конь (без всад­ни­ка и с всад­ни­ком, за­пря­жён­ный в те­леж­ку или в ко­лес­ни­цу); ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли мя­чи, волч­ки и сер­со, спо­соб­ст­во­вав­шие фи­зическо­му раз­ви­тию, а так­же кук­лы-ма­рио­нет­ки. На тер­ри­то­рии Восточной Ев­ро­пы пер­вые игрушки, най­ден­ные ар­хео­ло­га­ми, от­но­сят­ся к эпо­хе брон­зы. Из­вест­ны скиф­ские игрушки: всад­ни­ки и по­воз­ки из гли­ны (II век до н.э.). На тер­ри­то­рии Рос­сии и Ук­раи­ны древ­ней­шие игрушки от­но­сят­ся ко II тысячилетию до н.э. (фать­я­нов­ская куль­ту­ра). По­гре­муш­ки и гли­ня­ные фи­гур­ки об­на­ру­же­ны при рас­коп­ках славянских го­ро­дищ Среднего Прид­не­про­вья (VI-VIII века н.э.) Гли­ня­ные фи­гур­ки лю­дей, ко­ней, птиц, раз­но­об­раз­ные сви­стуль­ки най­де­ны в Нов­го­ро­де, Кие­ве, Тве­ри, Мо­ск­ве, Ря­за­ни, Ра­до­не­же.

В средневековой Ев­ро­пе про­из­вод­ст­вом игрушек за­ни­ма­лись сто­ля­ры Ли­мо­жа (Фран­ция), рез­чи­ки по де­ре­ву в Руд­ных го­рах и ре­мес­лен­ни­ки Нюрн­бер­га (Гер­ма­ния). В во­енном вос­пи­та­нии маль­чи­ков ис­поль­зо­ва­лась ры­цар­ская игрушка (ко­ни в рост де­тей, ры­цар­ское воо­ру­же­ние). Кук­лы по­сте­пен­но при­об­ре­та­ли всё бо­лее свет­ский ха­рак­тер, их оде­ж­да на­ча­ла от­ли­чать­ся рос­ко­шью. В XII-XIII веках по­яв­ля­ют­ся кук­лы, на­по­ми­наю­щие со­вре­мен­ные. Игрушки для де­тей зна­ти де­ла­ли мас­те­ра вы­со­кой ква­ли­фи­ка­ции из цен­ных по­род де­ре­ва и других до­ро­гих ма­те­риа­лов. Игрушки для де­тей из низ­ших сло­ёв об­ще­ст­ва прак­ти­че­ски не со­хра­ня­лись; по всей ве­ро­ят­но­сти, это бы­ли игрушки-са­мо­дел­ки. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния из­го­тов­ля­лись кук­лы-ма­не­ке­ны, де­мон­ст­ри­рую­щие но­вые на­прав­ле­ния в оде­ж­де и при­чёс­ках, на­столь­ные иг­ры, те­ат­раль­ные и спор­тив­ные игрушки. В XVII веке во мно­гих стра­нах Западной Ев­ро­пы (осо­бен­но в Гол­лан­дии, Анг­лии, Гер­ма­нии) изготавливались ку­коль­ные до­ма с пол­ной об­ста­нов­кой; они вы­пол­ня­лись из дра­го­цен­ных ма­те­риа­лов (се­реб­ро, фар­фор, сло­но­вая кость) и слу­жи­ли для ук­ра­ше­ния ин­терь­е­ра .

В XVIII-XIX веках скла­ды­ва­ют­ся цен­тры иг­ру­шеч­но­го про­из­вод­ст­ва Гер­ма­нии (Зон­не­берг, Нюрн­берг, Зайф­фен, Бер­хтес­га­ден) и Фран­ции (Ли­мож, Страс­бург). Промышленное про­изводство игрушки на­ча­лось в Гер­ма­нии в XIX веке. В 1880 году в Нюрнбepге впер­вые в из­го­тов­ле­нии игрушки бы­ла при­ме­не­на штам­пов­ка, что да­ло воз­мож­ность уве­ли­чить про­изводство игрушки. В конце XIX - начале XX веков был на­ла­жен вы­пуск тех­нических игрушек - мо­де­лей различных транс­порт­ных средств. Ши­ро­ко при­ме­ня­лись и строи­тель­ные на­бо­ры, идея соз­да­ния ко­то­рых при­над­ле­жа­ла немецкому пе­да­го­гу Ф. Фре­бе­лю. В 1901 году в Ве­ли­ко­бри­та­нии поя­вил­ся пер­вый ме­тал­лический кон­ст­рук­тор. Сре­ди оп­тических игрушек был по­пу­ля­рен так называемый вол­шеб­ный фо­нарь. Современное про­изводство игрушки пред­став­ля­ет со­бой раз­ви­тую от­расль промышленности. Зна­чительное ме­сто здесь за­ни­ма­ет тех­ническая игрушка, бо́льшая часть ко­то­рой элек­три­фи­ци­ро­ва­на и ком­пь­ю­те­ри­зи­ро­ва­на; в конце XX - начале XXI веков ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чи­ли все­воз­мож­ные элек­трон­ные игрушки. В по­след­нее вре­мя боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся и ав­тор­ская уни­каль­ная кук­ла.

Игрушка - не­отъ­ем­ле­мая часть народного ис­кус­ст­ва. В Рос­сии су­ще­ст­ву­ют мно­го­численные народные про­мыс­лы по из­го­тов­ле­нию игрушки; наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зу­ют­ся бо­го­род­ская (Московская область), се­мё­нов­ская, полх-май­дан­ская и го­ро­дец­кая (Ни­же­го­род­ская область) де­ре­вян­ная игрушка; дым­ков­ская (Ки­ров­ская область), аба­шев­ская (Пен­зен­ская область), фи­ли­мо­нов­ская (Туль­ская область), кар­го­поль­ская (Ар­хан­гель­ская область) гли­ня­ная Игрушка. К народной игрушке при­мы­ка­ет игрушка са­мо­дея­тель­ная, ко­то­рая, од­на­ко, в от­ли­чие от на­род­ной, не об­ла­да­ет ус­той­чи­во­стью форм и об­ра­зов, не ори­ен­ти­ру­ет­ся на тра­ди­цию и не яв­ля­ет­ся про­из­ве­де­ни­ем кол­лек­тив­но­го твор­че­ст­ва.

Му­зей иг­руш­ки ос­но­ван в 1918 году в Мо­ск­ве Н.Д. Бар­тра­мом (с 1931 года - в За­гор­ске, ны­не Ху­до­же­ст­вен­но-пе­да­го­гический му­зей иг­руш­ки РАО в Сер­гие­вом По­са­де).

Иллюстрации:

«Сви­стуль­ки». Гли­на, ан­гоб, рос­пись. 1980-е гг. Ост­ров Маль­ор­ка (Ис­па­ния). Част­ное со­бра­ние. Архив БРЭ;

«Но­ев ков­чег». Де­ре­во, сто­ляр­ная ра­бо­та, резь­ба, рос­пись. Начало XX в. Гер­ма­ния. Ху­до­жест­вен­но-пе­да­го­ги­чес­кий му­зей иг­руш­ки (Сер­ги­ев По­сад). Архив БРЭ;

«Ба­ры­ни». Де­ре­во, ра­бо­та топором, рос­пись. Конец XIX в. Го­ро­хо­вец (Вла­ди­мир­ская гу­бер­ния). Ху­до­жест­вен­но-пе­да­го­ги­чес­кий му­зей иг­руш­ки (Сер­ги­ев По­сад). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)