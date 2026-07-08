ИГРУШКА
ИГРУШКА - предмет, использующийся главным образом в детских играх, предназначенный для забавы, обучения, эстетического воспитания и развития детей.
Игрушка обладает обобщёнными типичными свойствами воспроизводимого объекта, обеспечивает имитацию соответствующих действий с ним; ей в большой мере присущи условность, лаконизм, порой и жизнеподобие. Значение игрушки как средства психического развития тем больше, чем ребёнок младше. В любом возрасте детям нужны не только готовые игрушки, но и материалы для создания игрушек-самоделок и инструменты для творчества.
Типология игрушки
Принято различать игрушку народную (как обрядовую, так и собственно детскую), игрушки-самоделки, изготовляемые самими детьми, и промышленную. Игрушки классифицируются также по функциям и сферам применения. Игрушки для подвижных и спортивных игр представлены каталками, серсо, бильбоке, кольцебросами, воздушными змеями, самокатами и другими. Игрушки для сюжетно-ролевых игр и игр-забав составляют наиболее многочисленной группы: к 1-й группе относятся куклы, фигурки людей и животных, предметы для игр с ними (кукольная мебель, посуда); ко 2-й – «дергунчики», мячи на резинках, крутящиеся на турниках гимнасты, подпрыгивающие птички, лягушки, бодающиеся козлики и тому подобное.
Широко известны народные Игрушки-забавы из дерева, папье-маше с хитроумными устройствами (клюющие птички, карусели, двигающиеся деревянные резные игрушки и т.п.); также наборы фокусов и игрушки-сюрпризы. Наряду с механическими в современных игрушках-забавах применяются электротехнические и электронные устройства. Игрушки для дидактических и познавательных игр сконструированы с учётом определённой обучающей программы, которая усваивается ребёнком в процессе игры.
Некоторые игрушки разработаны на основе принципа самообучения (погремушки, пирамидки, вкладыши, матрёшки). К дидактическим игрушкам относятся головоломки (например, игрушки венгерского инженера Э. Рубика), а также настольные и настольно-печатные игры с правилами. Игрушки для строительно-конструкторских и технических игр объединяют наборы строительных деталей, конструкторы, некоторые виды игровых орудий труда, игровые аудиовизуальные средства и технические предметы для детского творчества с использованием механических, магнитных, электрических, электронных и других устройств.
Театральными игрушками принято называть куклы-персонажи, «би-ба-бо», марионетки; к ним принадлежат также наборы сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, басням; декорационные панно на определённые темы, театральные переносные сцены, теневые театры; магнитные, фланелевые и другие устройства; театральные костюмы и их элементы, парики и маски. К музыкальным относятся Игрушкам, имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты, - детские ксилофоны, металлофоны, цимбалы, органчики, гармошки, дудочки, барабаны, музыкальные шкатулки, игровые приборы для прослушивания музыкальных записей на карточках и кассетах с магнитной лентой и тому подобное. Празднично-карнавальные игрушки представлены атрибутами театрализованных детских и юношеских шествий, связанных с различными историческими датами, праздниками: маски, шлемы, прошивные парички, карнавальные костюмы, флажки, надувные шары, гирлянды, ёлочные украшения.
Исторический очерк
Первоначально многие игрушки совмещали собственно игровые и магически-ритуальные функции. Так, у северо-американских индейцев мяч, одна из древнейших игрушек, был одновременно и священным предметом, олицетворявшим солнце, луну, звёзды. Древние магические представления отразились и в народном отношении к кукле: она была связана с идеей жизни (так, у чукчей кукла выступала залогом продолжения рода), но также с культом умерших, выступая в качестве вместилища души. У многих народов женщина, потерявшая ребёнка, изготавливала вместо него куклу и ухаживала за ней, как за живым ребёнком, веря, что помогает ему осваиваться в загробном мире. Боясь, что в куклу вселится злой дух, на ней не обозначали лица, оберегая этим ребёнка от злых сил. Обычай не расписывать лицо куклы долго сохранялся у многих народов, был распространён в древнейшие времена и на Руси.
Наиболее ранние игрушки (III-II тысячилетия до н.э.) найдены в Египте (фигурки людей из глины, дерева и ткани, изображения животных, утварь, мячи из кожи). Одним из основных типов египетской игрушки стали деревянные «веслообразные» куклы с париками из глиняных шариков. Материалы археологических исследований и письменных источников дают представление о глиняных игрушках Древнего Китая III века до н.э. (домик, ручная мельница, плита, посуда). В античности игрушка становится более разнообразной: появляются подвижные куклы из терракоты, кукольная посуда и мебель, погремушки, волчки, свистульки, фигурки из кости, олова, янтаря, дерева. В Древней Греции игрушку считали важным средством воспитания; здесь было широко развито её ремесленное производство. Большую популярность приобрёл игрушечный конь (без всадника и с всадником, запряжённый в тележку или в колесницу); широкое распространение получили мячи, волчки и серсо, способствовавшие физическому развитию, а также куклы-марионетки. На территории Восточной Европы первые игрушки, найденные археологами, относятся к эпохе бронзы. Известны скифские игрушки: всадники и повозки из глины (II век до н.э.). На территории России и Украины древнейшие игрушки относятся ко II тысячилетию до н.э. (фатьяновская культура). Погремушки и глиняные фигурки обнаружены при раскопках славянских городищ Среднего Приднепровья (VI-VIII века н.э.) Глиняные фигурки людей, коней, птиц, разнообразные свистульки найдены в Новгороде, Киеве, Твери, Москве, Рязани, Радонеже.
В средневековой Европе производством игрушек занимались столяры Лиможа (Франция), резчики по дереву в Рудных горах и ремесленники Нюрнберга (Германия). В военном воспитании мальчиков использовалась рыцарская игрушка (кони в рост детей, рыцарское вооружение). Куклы постепенно приобретали всё более светский характер, их одежда начала отличаться роскошью. В XII-XIII веках появляются куклы, напоминающие современные. Игрушки для детей знати делали мастера высокой квалификации из ценных пород дерева и других дорогих материалов. Игрушки для детей из низших слоёв общества практически не сохранялись; по всей вероятности, это были игрушки-самоделки. В эпоху Возрождения изготовлялись куклы-манекены, демонстрирующие новые направления в одежде и причёсках, настольные игры, театральные и спортивные игрушки. В XVII веке во многих странах Западной Европы (особенно в Голландии, Англии, Германии) изготавливались кукольные дома с полной обстановкой; они выполнялись из драгоценных материалов (серебро, фарфор, слоновая кость) и служили для украшения интерьера.
В XVIII-XIX веках складываются центры игрушечного производства Германии (Зоннеберг, Нюрнберг, Зайффен, Берхтесгаден) и Франции (Лимож, Страсбург). Промышленное производство игрушки началось в Германии в XIX веке. В 1880 году в Нюрнбepге впервые в изготовлении игрушки была применена штамповка, что дало возможность увеличить производство игрушки. В конце XIX - начале XX веков был налажен выпуск технических игрушек - моделей различных транспортных средств. Широко применялись и строительные наборы, идея создания которых принадлежала немецкому педагогу Ф. Фребелю. В 1901 году в Великобритании появился первый металлический конструктор. Среди оптических игрушек был популярен так называемый волшебный фонарь. Современное производство игрушки представляет собой развитую отрасль промышленности. Значительное место здесь занимает техническая игрушка, бо́льшая часть которой электрифицирована и компьютеризирована; в конце XX - начале XXI веков широкое развитие получили всевозможные электронные игрушки. В последнее время большой популярностью пользуется и авторская уникальная кукла.
Игрушка - неотъемлемая часть народного искусства. В России существуют многочисленные народные промыслы по изготовлению игрушки; наибольшей известностью пользуются богородская (Московская область), семёновская, полх-майданская и городецкая (Нижегородская область) деревянная игрушка; дымковская (Кировская область), абашевская (Пензенская область), филимоновская (Тульская область), каргопольская (Архангельская область) глиняная Игрушка. К народной игрушке примыкает игрушка самодеятельная, которая, однако, в отличие от народной, не обладает устойчивостью форм и образов, не ориентируется на традицию и не является произведением коллективного творчества.
Музей игрушки основан в 1918 году в Москве Н.Д. Бартрамом (с 1931 года - в Загорске, ныне Художественно-педагогический музей игрушки РАО в Сергиевом Посаде).
Иллюстрации:
«Свистульки». Глина, ангоб, роспись. 1980-е гг. Остров Мальорка (Испания). Частное собрание. Архив БРЭ;
«Ноев ковчег». Дерево, столярная работа, резьба, роспись. Начало XX в. Германия. Художественно-педагогический музей игрушки (Сергиев Посад). Архив БРЭ;
«Барыни». Дерево, работа топором, роспись. Конец XIX в. Гороховец (Владимирская губерния). Художественно-педагогический музей игрушки (Сергиев Посад). Архив БРЭ.