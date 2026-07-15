ИГРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное учреждение культуры «Игринский районный краеведческий музей» открыт 28 сентября 1993 года.

Первая экспозиция музея была посвящена истории леспромхоза и его людям. Она привлекла внимание, заставила заговорить о музее.

Игринский краеведческий музей имеет три филиала: центр удмуртской культуры в деревне Сундур, музей имени Героя Советского Союза С.М. Стрелкова в селе Зура, музей «Этапный пункт» в Бачкеево.

В настоящее время экспозиции музея рассказывают о природе родного края, этнографии , истории науки, культуры, промышленности, боевой и трудовой славе земляков. В фондах музея насчитывается более 3000 экспонатов. В музее работает дружный творческий коллектив, который ищет новые формы деятельности, разрабатывает проекты, позволяющие улучшить работу с населением, обновить материально-техническую базу. Сотрудники музея разработали два экскурсионных маршрута по району, которые пользуются популярностью в республике. С 2004 года музей принимает активное участие в конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». Из четырёх проектов, посланных на конкурс, два получили финансовую поддержку. Благодаря грантовой помощи Благотворительного фонда В.Потанина, который совместно с Министерством культуры, печати и массовых коммуникаций РФ при оперативном управлении конкурсом Ассоциации менеджеров культуры ежегодно проводит конкурс музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире, МУК ИР « Краеведческий музей» реализовал два проекта. В 2005-2006 годах музей работал над проектом «Музей арестантского быта» (автор С.Г. Дмитриева) и оформил новую экспозицию в музее «Этапный пункт» д. Бачкеево, в 2008–2009 годах провёл большую работу по проекту «Игра в Игре с Лопшо Педунем» (автор Н.А. Платонова) и запустил новый экскурсионно-туристический маршрут. При поддержке Института развития региона, возглавляемого Депутатом Государственной Думы РФ С.К.Смирновой получили грант в конкурсе проектов социально-экономического развития Удмуртской Республики в номинации «Экономическая политика», что позволило нам создать условия для реализации экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт - дорога сквозь века». В 2011 году музей принял участие в республиканском конкурсе муниципальных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» с новым проектом «Сибирский тракт - территория культурного туризма» и получил поддержку.

С 2005 года на Игринском участке Сибирского тракта один раз в два года (июнь) проходит фестиваль «Песни Сибирского тракта». А с 2009 года (апрель) фестиваль национального юмора «Лопшо Педунь смеётся», который с 2012 года будет республиканским.

Основные экскурсии проводятся на русском и удмуртском языках (в Центре удмуртской культуры). В выставочном зале музея ежегодно оформляются новые выставки, ведется работа по сбору и обобщению краеведческого материала. Собран материал для книги «История Игринского района», вышла в свет книга о культуре района, исторические очерки о которой собраны и обработаны сотрудником музея Н.А. Платоновой. Ежегодно передвижная выставка «Подари себе жизнь» работает в школах нашего района. Это выставка анатомических препаратов, сопровождаемая плакатами, нарисованными школьниками из серии «Ты сам в ответе за свою жизнь». К 25-летию трагедии на чернобыльской АЭС была оформлена передвижная выставка «Чернобыль. Предупреждение XXI веку», которую с интересом посещают и дети, и взрослые. Ежегодно музей посещает свыше 15000 человек. У нас побывали гости из Эстонии, Германии, Италии, Голландии, Америки, Венгрии, Чехии, Китая, Шотландии, Египта, Турции, ближнего зарубежья, Москвы, Санкт-Петербурга , Новосибирска и др. городов России, а также из соседних районов и областей.

Иллюстрации:

Игринский районный краеведческий музей.