ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ
ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ - князь киевский. Из династии Рюриковичей. Сын Олега Святославича.
В 1116 году, вероятно, участвовал в походе против минского князя Глеба Всеславича, организованном киевским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом. В 1127 году во время похода на Полоцкое княжество, организованного киевским князем Мстиславом Владимировичем, в составе войск черниговских князей двигался через Стрежев на Полоцк. В 1134 году вошёл в коалицию черниговских Святославичей, боровшихся с Мономашичами за Курское Посемье. 8 августа 1135 года участвовал в битве на реке Супой (в результате которой черниговские князья разгромили силы киевского князя Ярополка Владимировича и его братьев) и в дальнейших военных действиях, приведших к заключению 12 января 1136 года мира, по которому черниговские князья вернули себе Курское Посемье.
После занятия киевского стола его братом Всеволодом Ольговичем (5 марта 1139 года) Игорь Ольгович рассчитывал на получение черниговского стола, однако тот был передан в обход него князю Владимиру Давидовичу. В 1142 году оказался вместе с братом Святославом Ольговичем и двоюродными братьями - Давидовичами в оппозиции Всеволоду Ольговичу, требуя от него увеличения владений. После его отказа Игорь Ольгович и Святослав Ольгович неожиданно напали на Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий), однако были разбиты, главным образом благодаря действиям владимиро-волынского князя Изяслава Мстиславича. Вскоре Игорь Ольгович вторично осадил Переяславль и вновь потерпел неудачу. После прекращения военных действий Игорь Ольгович получил от киевского князя в дополнение к своим владениям Городец-Остерский, Юрьев и Рогачёв. В 1144 и 1146 годах Игорь Ольгович участвовал в походах на Галицкое княжество, организованных Всеволодом Ольговичем. В 1144 году успешно выступил посредником между галицким князем Владимиром Володаревичем (пообещавшим Игорю Ольговичу поддержку при занятии в будущем киевского стола) и Всеволодом Ольговичем. В 1145 году официально объявлен Всеволодом Ольговичем его преемником в Киеве. В том же году участвовал в походе черниговских князей в Польшу на помощь свату Всеволода Ольговича - краковскому князю Владиславу II. За помощь черниговские князья получили во владение Визну - важный опорный пункт в Пруссии.
В конце июля 1146 года призванные Всеволодом Ольговичем представители киевлян целовали близ Вышгорода крест на верность Игоря Ольговича как будущему киевскому князю (присягу принял умирающий Всеволод Ольгович). 2 августа 1146 года, на следующий день после смерти Всеволода Ольговича, Игорь Ольгович въехал в Киев. Он пообещал, что никакого «насилия» в Киеве не будет, новые тиуны будут поставлены по воле киевлян, а суд будет осуществлять он сам. Однако Игорь Ольгович нарушил только что заключённое соглашение, в результате чего киевляне отправили послов к переяславскому князю Изяславу Мстиславичу с приглашением на киевский стол. Изяслав Мстиславич двинулся из Переяславля к Киеву, на его сторону перешли чёрные клобуки и порошане, его власть признали жители Василёва и Белгорода. Игорь Ольгович выступил против Изяслава Мстиславича с собственной дружиной, дружинами брата Святослава Ольговича, племянника Святослава Всеволодовича и силами киевлян (часть которых, подговорённая киевским тысяцким Улебом и воеводой Иваном Войтишичем, была готова перейти на сторону Изяслава Мстиславича). Решающее сражение произошло 13 августа 1146 года и завершилось победой Изяслава Мстиславича. Сам Игорь Ольгович бежал в направлении Дорогожичей, где попал в болото и лишь 17 августа был приведён в Киев. Занявший киевский стол Изяслав Мстиславич отправил Игоря Ольговича сначала в Выдубецкий монастырь под Киевом, а затем его, закованного в «железа», заточили в Ивановском монастыре в Переяславле.
В конце 1146 года Игорь Ольгович, здоровье которого было подорвано, обратился к Изяславу Мстиславичу, прося разрешения постричься в монахи. Тяжело больного Игоря Ольговича освободили. 5 января 1147 года Игорь Ольгович был пострижен в монахи переяславским епископом Евфимием и переведён в Фёдоровский монастырь в Киеве, где принял схиму.
19 сентября 1147 года на вече посол Изяслава Мстиславича, выступившего в поход против Святослава Ольговича, сообщил киевлянам об измене Давидовичей и Святослава Всеволодовича, целовавших крест Святославу Ольговичу и пославших своих представителей к ростово-суздальскому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, а также об их намерении убить киевского князя или захватить его в плен. В ответ киевляне заявили о готовности поддержать Изяслава Мстиславича и приняли решение убить Игоря Ольговича. Выведенный из монастыря, Игорь Ольгович подвергся издевательствам. Несмотря на попытки остававшегося в Киеве Владимира Мстиславича защитить Игоря Ольговича от расправы, он был убит на «Ярославле дворе», а над его трупом надругались. И.Я. Фроянов охарактеризовал убийство Игоря Ольговича как ритуальное, считая, что киевляне рассматривали его как предварительное и необходимое условие военного похода, считая, что «убить Игоря и покончить с Ольговичами - одно и то же». Был похоронен в соборе Симеоновского монастыря в Киеве. В 1150 году Святослав Ольгович перенёс останки Игоря Ольговича в Спасо-Преображенский собор Чернигова.
Игорь Ольгович канонизирован Русской Православной церковью как святой благоверный князь.
Иллюстрация:
«Убиение Игоря Ольговича киевлянами». Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в. Библиотека РАН (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.