ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ

ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ - князь ки­ев­ский. Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Оле­га Свя­то­сла­ви­ча.

В 1116 году, ве­ро­ят­но, уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив мин­ско­го князя Гле­ба Все­сла­ви­ча , ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским князем Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом. В 1127 году во вре­мя по­хо­да на По­лоц­кое княжество, ор­га­ни­зо­ван­но­го ки­ев­ским князем Мсти­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем, в со­ста­ве войск чер­ни­гов­ских кня­зей дви­гал­ся че­рез Стре­жев на По­лоцк. В 1134 году во­шёл в коа­ли­цию чер­ни­гов­ских Свя­то­сла­ви­чей, бо­ров­ших­ся с Мо­но­ма­ши­ча­ми за Кур­ское По­се­мье. 8 августа 1135 года уча­ст­во­вал в бит­ве на реке Су­пой (в ре­зуль­та­те ко­то­рой чер­ни­гов­ские кня­зья раз­гро­ми­ли си­лы ки­ев­ско­го князя Яро­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча и его брать­ев) и в даль­ней­ших во­енных дей­ст­ви­ях, при­вед­ших к за­клю­че­нию 12 января 1136 года ми­ра, по ко­то­ро­му чер­ни­гов­ские кня­зья вер­ну­ли се­бе Кур­ское По­се­мье.

По­сле за­ня­тия ки­ев­ско­го сто­ла его бра­том Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем (5 марта 1139 года) Игорь Ольгович рас­счи­ты­вал на по­лу­че­ние чер­ни­гов­ско­го сто­ла, од­на­ко тот был пе­ре­дан в об­ход не­го князю Вла­ди­ми­ру Да­ви­до­ви­чу. В 1142 году ока­зал­ся вме­сте с бра­том Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем и двою­род­ны­ми брать­я­ми - Да­ви­до­ви­ча­ми в оп­по­зи­ции Все­во­ло­ду Оль­го­ви­чу, тре­буя от не­го уве­ли­че­ния вла­де­ний. По­сле его от­ка­за Игорь Ольгович и Свя­то­слав Оль­го­вич не­ожи­дан­но на­па­ли на Пе­ре­яс­лавль (ны­не Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниц­кий), од­на­ко бы­ли раз­би­ты, главным образом бла­го­да­ря дей­ст­ви­ям вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. Вско­ре Игорь Ольгович вто­рич­но оса­дил Пе­ре­яс­лавль и вновь по­тер­пел не­уда­чу. По­сле пре­кра­ще­ния во­енных дей­ст­вий Игорь Ольгович по­лу­чил от ки­ев­ско­го кня­зя в до­пол­не­ние к сво­им вла­де­ни­ям Го­ро­дец-Ос­тер­ский, Юрь­ев и Ро­га­чёв. В 1144 и 1146 годах Игорь Ольгович уча­ст­во­вал в по­хо­дах на Га­лиц­кое княжество , ор­га­ни­зо­ван­ных Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем. В 1144 году ус­пеш­но вы­сту­пил по­сред­ни­ком ме­ж­ду га­лиц­ким князем Вла­ди­мир­ом Во­ло­да­ре­ви­чем (по­обе­щав­шим Игорю Ольговичу под­держ­ку при за­ня­тии в бу­ду­щем ки­ев­ско­го сто­ла) и Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем. В 1145 году офи­ци­аль­но объ­яв­лен Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем его пре­ем­ни­ком в Кие­ве. В том же го­ду уча­ст­во­вал в по­хо­де чер­ни­гов­ских кня­зей в Поль­шу на по­мощь сва­ту Все­во­ло­да Оль­го­ви­ча - кра­ков­ско­му князю Вла­ди­сла­ву II. За по­мощь чер­ни­гов­ские кня­зья по­лу­чи­ли во вла­де­ние Виз­ну - важ­ный опор­ный пункт в Прус­сии.

В конце ию­ля 1146 года при­зван­ные Все­воло­дом Оль­го­ви­чем пред­ста­ви­те­ли ки­ев­лян це­ло­ва­ли близ Вы­шго­ро­да крест на вер­ность Игоря Ольговича как бу­ду­ще­му ки­ев­ско­му кня­зю (при­ся­гу при­нял уми­раю­щий Все­во­лод Оль­го­вич). 2 августа 1146 года, на сле­дую­щий день по­сле смер­ти Все­во­ло­да Оль­го­ви­ча, Игорь Ольгович въе­хал в Ки­ев. Он по­обе­щал, что ни­ка­ко­го «на­си­лия» в Кие­ве не бу­дет, но­вые тиу­ны бу­дут по­став­ле­ны по во­ле ки­ев­лян, а суд бу­дет осу­ще­ст­в­лять он сам. Од­на­ко Игорь Ольгович на­ру­шил толь­ко что за­клю­чён­ное со­гла­ше­ние, в ре­зуль­та­те че­го ки­ев­ля­не от­пра­ви­ли по­слов к пе­ре­яс­лав­ско­му князю Изя­сла­ву Мсти­сла­ви­чу с при­гла­ше­ни­ем на ки­ев­ский стол. Изя­слав Мсти­сла­вич дви­нул­ся из Пе­ре­яс­лав­ля к Кие­ву, на его сто­ро­ну пе­ре­шли чёр­ные кло­бу­ки и по­ро­ша­не, его власть при­зна­ли жи­те­ли Ва­си­лёва и Бел­го­ро­да. Игорь Ольгович вы­сту­пил про­тив Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча с собственной дру­жи­ной, дру­жи­на­ми бра­та Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча, пле­мян­ни­ка Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча и си­ла­ми ки­ев­лян (часть ко­то­рых, под­го­во­рён­ная ки­ев­ским ты­сяц­ким Уле­бом и вое­во­дой Ива­ном Вой­ти­ши­чем, бы­ла го­то­ва пе­рей­ти на сто­ро­ну Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча). Ре­шаю­щее сра­же­ние про­изош­ло 13 августа 1146 года и за­вер­ши­лось по­бе­дой Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. Сам Игорь Ольгович бе­жал в на­прав­ле­нии До­ро­го­жи­чей, где по­пал в бо­ло­то и лишь 17 августа был при­ве­дён в Ки­ев. За­няв­ший ки­ев­ский стол Изя­слав Мсти­сла­вич от­пра­вил Игоря Ольговича сна­ча­ла в Вы­ду­бец­кий монастырь под Кие­вом, а за­тем его, за­ко­ван­но­го в «же­ле­за», за­то­чи­ли в Ива­нов­ском монастыре в Пе­ре­яс­лав­ле.

В конце 1146 года Игорь Ольгович, здо­ро­вье ко­то­ро­го бы­ло по­дор­ва­но, об­ра­тил­ся к Изя­сла­ву Мсти­сла­ви­чу, про­ся раз­ре­ше­ния по­стричь­ся в мо­на­хи. Тя­же­ло боль­но­го Игоря Ольговича ос­во­бо­ди­ли. 5 января 1147 года Игорь Ольгович был по­стри­жен в мо­на­хи пе­ре­яслав­ским епископом Ев­фи­ми­ем и пе­ре­ве­дён в Фё­до­ров­ский монастырь в Кие­ве, где при­нял схи­му.

19 сентября 1147 года на ве­че по­сол Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, вы­сту­пив­ше­го в по­ход про­тив Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча, со­об­щил ки­ев­ля­нам об из­ме­не Да­ви­до­ви­чей и Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча, це­ло­вав­ших крест Свя­то­сла­ву Оль­го­ви­чу и по­слав­ших сво­их пред­ста­ви­те­лей к рос­то­во-суз­даль­ско­му князю Юрию Вла­ди­ми­ро­ви­чу Дол­го­ру­ко­му, а так­же об их на­ме­ре­нии убить ки­ев­ско­го кня­зя или за­хва­тить его в плен. В от­вет ки­ев­ля­не зая­ви­ли о го­тов­но­сти под­дер­жать Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и при­ня­ли ре­ше­ние убить Игоря Ольговича. Вы­ве­ден­ный из мо­на­сты­ря, Игорь Ольгович под­верг­ся из­де­ва­тель­ст­вам. Не­смот­ря на по­пыт­ки ос­та­вав­ше­го­ся в Кие­ве Вла­ди­ми­ра Мсти­сла­ви­ча за­щи­тить Игоря Ольговича от рас­пра­вы, он был убит на «Яро­слав­ле дво­ре», а над его тру­пом над­ру­га­лись. И.Я. Фроя­нов оха­рак­те­ри­зо­вал убий­ст­во Игоря Ольговича как ри­ту­аль­ное, счи­тая, что ки­ев­ля­не рас­смат­ри­ва­ли его как пред­ва­ри­тель­ное и не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие во­енного по­хо­да, счи­тая, что «убить Иго­ря и по­кон­чить с Оль­го­ви­ча­ми - од­но и то же». Был по­хо­ро­нен в со­бо­ре Си­ме­о­нов­ско­го монастыря в Киеве. В 1150 году Свя­то­слав Оль­го­вич пе­ре­нёс ос­тан­ки Игоря Ольговича в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор Чер­ни­го­ва.

Игорь Ольгович ка­но­ни­зи­ро­ван Русской Православной церковью как свя­той бла­го­вер­ный князь.

Иллюстрация:

«Убие­ние Иго­ря Оль­го­ви­ча ки­ев­ля­на­ми». Ми­ниа­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. XV в. Биб­лио­те­ка РАН (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.