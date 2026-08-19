ИГНАТОВСКИЙ, ВСЕВОЛОД МАКАРОВИЧ

Игнатовский, Всеволод Макарович (19.04[01.05].1881, д. Токари, Брестского уезда, Гродненской губ. — 04.02.1931, Минск) — белорусский и советский общественный и политический деятель, историк.

Деятель белорусского национального движения. Эсер (см. Социалисты-революционеры ).

Учился в Виленском духовном училище, Могилевской семинарии, Санкт-Петербургском университете. Отчислен и выслан на родину за участие в оппозиционных выступлениях. Восстановлен, но в 1907 выслан в Архангельскую губ. Окончил Юрьевский университет (1911). В 1914—1921 — преподаватель и глава педагогического совета Минского пединститута. В 1915 создал культурно-просветительскую организацию эсеровского направления «Наш край» в Ярославле (с 1917 — «Молодая Беларусь»). Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени (1915).

После Февральской революции 1917 — организатор Совета в Ярославе. С 1917 — член ЦК Белорусской социалистической громады . После ее раскола в 1918 — представитель автономной организации «Молодая Беларусь» в ЦК Белорусской партии эсеров (БПС-Р). Занимал антигерманскую позицию. С января 1919 вместе с «Молодой Белорусью» вышел из БПС-Р. В январе 1920 создал Белорусскую коммунистическую организацию (БКО), в августе вступившую в состав РКП(б). C 16 июля 1920 — член ВРК ССРБ. С декабря 1920 — нарком просвещения БССР. С 1927 — президент Института белорусской культуры. С 1928 — президент и директор Института истории Академии наук БССР. Академик Всеукраинской академии наук (1929).

В 1930 снят с должности как «кулацкий агент». В 1931 исключен из партии. Привлечен к делу «Союза освобождения Белоруссии». Застрелился в ходе допроса.

Соч.: Белоруссия: Территория, население, экономика. Важнейшие моменты истории. Экономический очерк Советской Белоруссии и ее округов. Минск, 1926; Гісторыя Беларусі ў XIX і пачатку XX сталецьця. Мінск, 1928; 1863 на Беларусі: Нарыс падзей. Мінск, 1930; Краткий очерк истории Белоруссии. Минск, 1992.

Лит.: Ігнаценка I., Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. Мінск, 1991; Ахремчик Р. Президенты НАН Беларуси: история Академии наук в лицах // Наука и инновации. 2014. Т. 2. № 132.