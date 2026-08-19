ИГНАТОВИЧ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ
ИГНАТОВИЧ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский фотограф, фотожурналист и репортёр.
В 1918-1921 годах работал в редакциях газет Луганска, Харькова, Уфы, Москвы. В 1922-1925 годах заведовал редакциями ленинградских юмористических журналов «Дрезина», «Смехач», «Бузотёр»; в этот период увлёкся фотографией.
В 1926 году стал одним из руководителей Ассоциации фоторепортёров при Доме печати в Москве. С 1927 года редактор и репортёр газеты «Беднота», сотрудничал с журналами «Прожектор», «Огонёк», «Даёшь», в 1930-1931 годах работал кинооператором хроники. В 1930 году вместе с А.М. Родченко организовал группу фотографов-новаторов «Октябрь», руководил ею до роспуска в 1932 году.
Особенности его стиля - плотная компоновка изображения («Страстная площадь в дни выборов», начало 1930-х годов), глубинное построение композиции («У Эрмитажа», 1931), романтизм в духе картин мастеров ОСТ («Молодость», 1937).
В 1930-е годы возглавлял отдел иллюстраций в газете «Вечерняя Москва», также «Бригаду Игнатовича» [Игнатович, его сестра Ольга Всеволодовна Игнатович (1905-1984) и жена (Е.А. Игнатович)]; снимал по заданию журналов «СССР на стройке» (в том числе серию «Ленинград с птичьего полёта», отснятую с самолёта), «Наши достижения» и др.
В 1941-1945 годы работал в газете тридцатой армии «Боевое знамя»; в 1943 году в составе отряда Студии военных художников имени М.Б. Грекова был послан в расположение партизанских частей в Белоруссии.
В 1950-1960-е годы занимался цветной фотографией, снимал пейзажи и портреты, сокровища Оружейной палаты для фотоальбома; вёл секцию фоторепортажа в московском фотоклубе «Новатор» (1961-1965).
Иллюстрация:
Б.В. Игнатович. «Лестница в доме-коммуне». 1931-1932. Архив БРЭ.