ИГНАТИЙ ДИАКОН

ИГНАТИЙ ДИАКОН - византийский писатель, церковный деятель.

Диа­кон и риз­ни­чий хра­ма Святой Со­фии Кон­стан­ти­но­поль­ской, по­сле при­сое­ди­не­ния к ико­но­бор­че­ст­ву стал митрополитом Ни­кей­ским, за­тем рас­ка­ял­ся, вер­нул­ся к тра­диционному об­ря­ду и дол­гое вре­мя вёл жизнь про­сто­го мо­на­ха.

Ав­тор жи­тий (Та­ра­сия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, Ни­ки­фо­ра Кон­стан­ти­но­поль­ско­го), дра­ма­тического со­чи­не­ния на те­му гре­хо­па­де­ния «Дей­ст­во о Ада­ме» («Στίχοι εἰς Αδάμ»), эле­гических сти­хо­тво­ре­ний, кни­ги по­этических па­ра­фраз эзо­по­вых ба­сен, эпи­сто­ляр­ных со­чи­не­ний. Спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию ин­те­ре­са к ан­тич­но­му на­сле­дию, осо­бен­но к тра­ге­ди­ям Со­фок­ла и Ев­ри­пи­да .

Сочинения:

Poeti Bizantini. Mil., 1948. Vol. 1. P. 124–128;

Correspondence. Wash., 1987;

Дей­ст­во о Ада­ме // Мно­го­цен­ная жем­чу­жи­на: Ли­те­ра­тур­ное твор­че­ст­во си­рий­цев, коп­тов и ро­ме­ев в I тыс. н. э. М., 1994;

The life of the Patri­arch Tarasios. Aldershot, 1998.