ИГНАТИЙ ДИАКОН
ИГНАТИЙ ДИАКОН - византийский писатель, церковный деятель.
Диакон и ризничий храма Святой Софии Константинопольской, после присоединения к иконоборчеству стал митрополитом Никейским, затем раскаялся, вернулся к традиционному обряду и долгое время вёл жизнь простого монаха.
Автор житий (Тарасия Константинопольского, Никифора Константинопольского), драматического сочинения на тему грехопадения «Действо о Адаме» («Στίχοι εἰς Αδάμ»), элегических стихотворений, книги поэтических парафраз эзоповых басен, эпистолярных сочинений. Способствовал возрождению интереса к античному наследию, особенно к трагедиям Софокла и Еврипида.
Сочинения:
Poeti Bizantini. Mil., 1948. Vol. 1. P. 124–128;
Correspondence. Wash., 1987;
Действо о Адаме // Многоценная жемчужина: Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тыс. н. э. М., 1994;
The life of the Patriarch Tarasios. Aldershot, 1998.