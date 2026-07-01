ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (МЛАДШИЙ)

ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) - российский государственный деятель.

Дво­ря­нин. Сын Н. П. Иг­нать­е­ва . Окон­чил университет Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1892 год), за­тем слу­жил по ве­дом­ст­ву МВД. С 1895 года пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Ли­по­вец­ко­го уезда Ки­ев­ской губернии. Председатель Ки­ев­ской гу­берн­ской упра­вы по де­лам зем­ско­го хо­зяй­ст­ва (1904-1907 годы). Гу­бер­на­тор Ки­ев­ской губернии (1907-1909 годы; в 1907 году исполняющий должность гу­бер­на­то­ра). Ди­рек­тор Департамента зем­ле­де­лия Главного управ­ле­ния зем­ле­уст­рой­ства и зем­ле­де­лия (1909-1911 годы), то­ва­рищ глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­устрой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (1912-1915 годы). Го­тов­ность и уме­ние со­труд­ни­чать с Государственной ду­мой при­нес­ли Игнатьеву ре­пу­та­цию ли­бе­ра­ла.

Ми­нистр народного про­све­ще­ния [06(19).05.1915 года - 27.12.1916(09.01.1917 года), управ­ляю­щий с 90(22).01.1915 года]. В августе 1915 года в свя­зи с по­ра­же­ния­ми российской ар­мии вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем о под­го­тов­ке эва­куа­ции пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний из Пет­ро­гра­да. То­гда же совместно с ря­дом др. чле­нов СМ зая­вил императору Ни­ко­лаю II о сво­ём «ко­рен­ном раз­но­мыс­лии» с председателем СМ И. Л. Го­ре­мы­ки­ным и о не­воз­мож­но­сти ра­бо­тать под его ру­ко­во­дством.

Уп­ро­стил ор­га­ни­за­цию съез­дов учи­те­лей на­чаль­ных школ. Под руководством Игнатьева раз­ра­бо­тан про­ект ре­фор­мы об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ной сред­ней шко­лы, ко­то­рый пред­по­ла­гал ли­к­ви­да­цию ре­аль­ных учи­лищ, воз­мож­ность со­вме­ст­но­го обу­че­ния маль­чи­ков и де­во­чек в гим­на­зи­ях, пре­ем­ст­вен­ность ме­ж­ду различными ти­па­ми на­чаль­ной шко­лы и гим­на­зия­ми. Не до­жи­да­ясь рас­смот­ре­ния и ут­вер­жде­ния под­го­тов­лен­ных по его ини­циа­ти­ве про­ек­тов, Игнатьев стал про­во­дить их отдельные по­ло­же­ния цир­ку­ляр­ны­ми рас­по­ря­же­ния­ми. Рас­ши­рил круг лиц, имев­ших пра­во уча­ст­во­вать в ра­бо­те ро­ди­тель­ских ко­ми­те­тов при сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях, уп­ро­стил про­це­ду­ру ут­вер­жде­ния их пред­се­да­те­лей. От­ме­нил пе­ре­вод­ные и вы­пу­ск­ные эк­за­ме­ны в сред­них шко­лах (1916 год).

На­стаи­вал на рас­ши­ре­нии се­ти сред­них учеб­ных за­ве­де­ний. Сто­рон­ник рав­но­пра­вия жен­щин. По ини­циа­ти­ве Игнатьева в 1915 году раз­ре­шён при­ём де­ву­шек на сво­бод­ные ме­ста медицинского и фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­те­тов Ка­зан­ско­го университета, медицинского факультета Са­ра­тов­ско­го университета и юри­дического факультета Том­ско­го университета. На­чал под­го­тов­ку но­во­го уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва. Спо­соб­ст­во­вал от­кры­тию выс­ших жен­ских кур­сов в Ека­те­ри­но­сла­ве и Рос­то­ве-на-До­ну (1916 год). Вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем уч­ре­дить но­вые уни­вер­си­те­ты в Виль­не, Вла­ди­во­сто­ке, Во­ро­не­же, Ека­те­ри­но­сла­ве, Рос­то­ве-на-До­ну, Пер­ми, Са­ма­ре, Таш­кен­те и Яро­слав­ле. Раз­ра­бо­тал так­же план (одоб­рен императором Ни­ко­ла­ем II ) су­ще­ст­вен­но­го рас­ши­ре­ния се­ти тех­но­ло­гических институтов. По­дал в от­став­ку в свя­зи с рез­кой кри­ти­кой сво­ей дея­тель­но­сти со сто­ро­ны пра­вых.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вы­ехал в Ки­сло­водск для ле­че­ния, в октябре 1918 году в чис­ле др. за­лож­ни­ков аре­сто­ван ме­ст­ной ЧК, вско­ре ос­во­бо­ж­дён по тре­бо­ва­нию Ки­сло­вод­ско­го со­ве­та ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и сол­дат­ских де­пу­та­тов. В мар­те 1919 года эмиг­ри­ро­вал, в 1920 году при­об­рёл име­ние Бо­шан на английском по­бе­ре­жье пролива Ла-Манш, позд­нее пе­ре­ехал в Ка­на­ду. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Российского общества Крас­но­го Кре­ста за гра­ни­цей. Ав­тор вос­по­ми­на­ний - под­роб­но­го от­чё­та о сво­ей государственной и об­щественной дея­тель­но­сти (ру­ко­пись хра­нит­ся в Бах­ме­тев­ском ар­хи­ве; фраг­мен­ты за 1915-1616 годы опубликована в «Но­вом жур­на­ле», 1944 год, № 8-9).

Иллюстрация:

П. Н. Иг­нать­ев. Архив БРЭ.