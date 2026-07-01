ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (МЛАДШИЙ)
ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) - российский государственный деятель.
Дворянин. Сын Н. П. Игнатьева. Окончил университет Святого Владимира в Киеве (1892 год), затем служил по ведомству МВД. С 1895 года предводитель дворянства Липовецкого уезда Киевской губернии. Председатель Киевской губернской управы по делам земского хозяйства (1904-1907 годы). Губернатор Киевской губернии (1907-1909 годы; в 1907 году исполняющий должность губернатора). Директор Департамента земледелия Главного управления землеустройства и земледелия (1909-1911 годы), товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием (1912-1915 годы). Готовность и умение сотрудничать с Государственной думой принесли Игнатьеву репутацию либерала.
Министр народного просвещения [06(19).05.1915 года - 27.12.1916(09.01.1917 года), управляющий с 90(22).01.1915 года]. В августе 1915 года в связи с поражениями российской армии выступил с предложением о подготовке эвакуации правительственных учреждений из Петрограда. Тогда же совместно с рядом др. членов СМ заявил императору Николаю II о своём «коренном разномыслии» с председателем СМ И. Л. Горемыкиным и о невозможности работать под его руководством.
Упростил организацию съездов учителей начальных школ. Под руководством Игнатьева разработан проект реформы общеобразовательной средней школы, который предполагал ликвидацию реальных училищ, возможность совместного обучения мальчиков и девочек в гимназиях, преемственность между различными типами начальной школы и гимназиями. Не дожидаясь рассмотрения и утверждения подготовленных по его инициативе проектов, Игнатьев стал проводить их отдельные положения циркулярными распоряжениями. Расширил круг лиц, имевших право участвовать в работе родительских комитетов при средних учебных заведениях, упростил процедуру утверждения их председателей. Отменил переводные и выпускные экзамены в средних школах (1916 год).
Настаивал на расширении сети средних учебных заведений. Сторонник равноправия женщин. По инициативе Игнатьева в 1915 году разрешён приём девушек на свободные места медицинского и физико-математического факультетов Казанского университета, медицинского факультета Саратовского университета и юридического факультета Томского университета. Начал подготовку нового университетского устава. Способствовал открытию высших женских курсов в Екатеринославе и Ростове-на-Дону (1916 год). Выступил с предложением учредить новые университеты в Вильне, Владивостоке, Воронеже, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Перми, Самаре, Ташкенте и Ярославле. Разработал также план (одобрен императором Николаем II) существенного расширения сети технологических институтов. Подал в отставку в связи с резкой критикой своей деятельности со стороны правых.
После Февральской революции 1917 года выехал в Кисловодск для лечения, в октябре 1918 году в числе др. заложников арестован местной ЧК, вскоре освобождён по требованию Кисловодского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В марте 1919 года эмигрировал, в 1920 году приобрёл имение Бошан на английском побережье пролива Ла-Манш, позднее переехал в Канаду. Участвовал в деятельности Российского общества Красного Креста за границей. Автор воспоминаний - подробного отчёта о своей государственной и общественной деятельности (рукопись хранится в Бахметевском архиве; фрагменты за 1915-1616 годы опубликована в «Новом журнале», 1944 год, № 8-9).
Иллюстрация:
П. Н. Игнатьев. Архив БРЭ.