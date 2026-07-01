ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный и военный деятель.

Дво­ря­нин. Отец Н.П. Иг­нать­е­ва и А.П. Иг­нать­е­ва . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, в 1864 году ему при­над­ле­жа­ло 14,8 тысяч гектар зем­ли в Твер­ской губернии.

Окон­чил Московский университет (1814). За­тем на служ­бе в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку. В 1825 году уча­ст­ник по­дав­ле­ния вы­сту­п­ле­ния де­каб­ри­стов, вы­пол­нял лич­ные по­ру­че­ния императора Ни­ко­лая I, ре­ши­тель­ны­ми дей­ст­вия­ми об­ра­тил на се­бя его вни­ма­ние, по­жа­ло­ван во фли­гель-адъ­ю­тан­ты.

В русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии кре­по­сти Вар­на (1828). В 1830-1834 годах со­сто­ял при прин­це П.Г. Оль­ден­бург­ском. Ди­рек­тор Па­же­ско­го кор­пу­са (1834-1846), член Главного со­ве­та жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1845-1861). Де­жур­ный ге­не­рал Главного шта­ба Его Императорского Величества (1846-1852). Генерал-адъ­ю­тант (1846). Член Государствеенного со­ве­та (1852). Ви­теб­ский, мо­ги­лёв­ский и смо­лен­ский генерал-гу­бер­на­тор (1853-1854). Санкт-Пе­тербургсий генерал-гу­бер­на­тор (1854-1861).

Сто­рон­ник жё­ст­ких административных дей­ст­вий: пе­ред от­ме­ной кре­по­ст­но­го пра­ва (1861) рас­по­ря­дил­ся о дос­тав­ке в го­род не­сколь­ких во­зов с роз­га­ми на слу­чай не­по­ви­но­ве­ния дво­ро­вых; во вре­мя сту­денческих вол­не­ний осе­нью 1861 года при­ка­зал вве­сти на тер­ри­то­рию Санкт-Пе­тербргского университета вой­ска и по­ли­цию и про­из­ве­сти мас­со­вые аре­сты «смуть­я­нов», что обо­ст­ри­ло об­ста­нов­ку и по­слу­жи­ло при­чи­ной от­став­ки Игнатьева с по­ста генерал-гу­бер­на­то­ра.

Пред­се­да­тель Ко­мис­сии для при­ня­тия про­ше­ний, на вы­со­чай­шее имя при­но­си­мых (1864-1879). Председатель Кабинета ми­ни­ст­ров (1872-1879/80).

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Архив БРЭ.