ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный и военный деятель.
Дворянин. Отец Н.П. Игнатьева и А.П. Игнатьева. Крупный землевладелец, в 1864 году ему принадлежало 14,8 тысяч гектар земли в Тверской губернии.
Окончил Московский университет (1814). Затем на службе в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1825 году участник подавления выступления декабристов, выполнял личные поручения императора Николая I, решительными действиями обратил на себя его внимание, пожалован во флигель-адъютанты.
В русско-турецкую войну 1828-1829 годов участвовал в осаде и взятии крепости Варна (1828). В 1830-1834 годах состоял при принце П.Г. Ольденбургском. Директор Пажеского корпуса (1834-1846), член Главного совета женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии (1845-1861). Дежурный генерал Главного штаба Его Императорского Величества (1846-1852). Генерал-адъютант (1846). Член Государствеенного совета (1852). Витебский, могилёвский и смоленский генерал-губернатор (1853-1854). Санкт-Петербургсий генерал-губернатор (1854-1861).
Сторонник жёстких административных действий: перед отменой крепостного права (1861) распорядился о доставке в город нескольких возов с розгами на случай неповиновения дворовых; во время студенческих волнений осенью 1861 года приказал ввести на территорию Санкт-Петербргского университета войска и полицию и произвести массовые аресты «смутьянов», что обострило обстановку и послужило причиной отставки Игнатьева с поста генерал-губернатора.
Председатель Комиссии для принятия прошений, на высочайшее имя приносимых (1864-1879). Председатель Кабинета министров (1872-1879/80).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.