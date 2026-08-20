ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский государственный деятель.
Дворянин. Сын П.Н. Игнатьева (1797-1879/80), брат Н.П. Игнатьева.
Окончил Пажеский корпус (1859) и Николаевскую академию Генштаба (1861). С 1859 года на службе в лейб-гвардии Гусарском полку. Флигель-адъютант (1865). Командир второго лейб-уланского Курляндского (1871-1873) и Кавалергардского (1873-1881) полков. Член Главы комитета по устройству и образованию войск (1874-1881).
Начальник штаба Гвардейского корпуса (1881-1884). Восточно-сибирский (1885-1887), иркутский (1887-1889) генерал-губернатор, одновременно командующий войсками Иркутского военног округа (1885-1889). Поддержал сооружение местными промышленниками и купцами Обь-Енисейского судоходного канала, не имевшего аналогов в мире по сложности трассы и протяжённости (свыше 200 км; строительство началось в 1882 году, канал открыт для плавания небольших судов в 1891 году).
Киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1889-1897); инициировал активную застройку центра Киева, устройство в городе канализации, пуск первой в России трамвайной линии (1892); организовал строительство Кременецкого и других стратегических шоссе, выступал против введения земств в Юго-Западном крае. В 1905 году председатель совещаний для пересмотра установленных для охраны государственного порядка исключительно законоположений и для разработки изменений в узаконениях о веротерпимости.
В 1905-1906 годах член трех совещаний по вопросам, связанным с созданием Государственной думы и преобразованием Государственного совета; был одним из наиболее активных членов так называемой Звёздной палаты - группы влиятельных правых сановников. Выступал против предоставления Государственной думе законодательских прав и наделения председателя Совета министров широкими полномочиями в вопросах внутренней политики; в октябре 1905 года совместно с А.С. Стишинским предложил создать постоянное присутствие при Совете министров для предварительного обсуждения законопроектов.
Убит эсером С.Н. Ильинским на заседании Тверского губернского земского собрания.
Иллюстрация:
А.П. Игнатьев. Этюд работы И.Е. Репина к картине «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1801 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения». 1903. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.