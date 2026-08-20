ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский государственный деятель.

Дво­ря­нин. Сын П.Н. Иг­нать­е­ва (1797-1879/80), брат Н.П. Иг­на­тье­ва.

Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1859) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1861). С 1859 года на служ­бе в лейб-гвардии Гу­сар­ском пол­ку. Фли­гель-адъ­ю­тант (1865). Командир второго лейб-улан­ско­го Кур­лянд­ско­го (1871-1873) и Ка­ва­лер­гард­ско­го (1873-1881) пол­ков. Член Главы комитета по уст­рой­ст­ву и об­ра­зо­ва­нию войск (1874-1881).

Начальник шта­ба Гвар­дей­ско­го кор­пу­са (1881-1884). Вос­точно-си­бир­ский (1885-1887), ир­кут­ский (1887-1889) генерал-гу­бер­на­тор, од­но­вре­мен­но ко­мандующий вой­ска­ми Ир­кут­ско­го военног округа (1885-1889). Под­дер­жал со­ору­же­ние ме­ст­ны­ми про­мыш­лен­ни­ка­ми и куп­ца­ми Обь-Ени­сей­ско­го су­до­ход­но­го ка­на­ла, не имев­ше­го ана­ло­гов в ми­ре по слож­но­сти трас­сы и про­тя­жён­но­сти (свыше 200 км; стро­и­тель­ст­во на­ча­лось в 1882 году, ка­нал от­крыт для пла­ва­ния не­боль­ших су­дов в 1891 году).

Ки­ев­ский, по­доль­ский и во­лын­ский генерал-гу­бер­на­тор (1889-1897); ини­ции­ро­вал ак­тив­ную за­строй­ку цен­тра Кие­ва, уст­рой­ст­во в го­ро­де ка­на­ли­за­ции, пуск пер­вой в Рос­сии трам­вай­ной ли­нии (1892); ор­га­ни­зо­вал строи­тель­ст­во Кре­ме­нец­ко­го и других стра­те­гических шос­се, вы­сту­пал про­тив вве­де­ния земств в Юго-Западном крае. В 1905 году председатель со­ве­ща­ний для пе­ре­смот­ра ус­та­нов­лен­ных для ох­ра­ны государственного по­ряд­ка ис­клю­чительно за­ко­но­по­ло­же­ний и для раз­ра­бот­ки из­ме­не­ний в уза­ко­не­ни­ях о ве­ро­тер­пи­мо­сти.

В 1905-1906 годах член трех со­ве­ща­ний по во­про­сам, свя­зан­ным с соз­да­ни­ем Государственной ду­мы и пре­об­ра­зо­ва­ни­ем Государственного со­ве­та; был од­ним из наи­бо­лее ак­тив­ных чле­нов так называемой Звёзд­ной па­ла­ты - груп­пы влия­тель­ных пра­вых са­нов­ни­ков. Вы­сту­пал про­тив пре­дос­тав­ле­ния Государственной ду­ме за­ко­но­дательских прав и на­де­ле­ния пред­се­да­те­ля Совета министров ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми в во­про­сах внутренней по­ли­ти­ки; в октябре 1905 года совместно с А.С. Сти­шин­ским пред­ло­жил соз­дать по­сто­ян­ное при­сут­ст­вие при Совете министров для пред­ва­рительного об­су­ж­де­ния за­ко­но­про­ек­тов.

Убит эсе­ром С.Н. Иль­ин­ским на за­се­да­нии Твер­ско­го гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния.

Иллюстрация:

А.П. Иг­нать­ев. Этюд ра­бо­ты И.Е. Ре­пи­на к кар­ти­не «Тор­же­ст­вен­ное за­се­да­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та 7 мая 1801 го­да, в день сто­лет­не­го юби­лея со дня его уч­реж­де­ния». 1903. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.