ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - протоиерей, исследователь церковного пения, учитель, регент.

Родился в семье диакона . Мать Игнатьева была дочерью диакона, а его дед Иван Никитич в 50-60-х годах XIX века был известным регентом архиерейского хора в Перми. Воспитывался в семье дяди, композитора И.И. Игнатьева, состоявшего в переписке с М.А. Балакиревым. Воспитание в религиозной семье наложило отпечаток на дальнейшую жизнь Игнатьева, его интересы и склонности.

В 1896 году Игнатьев поступил в Пермскую духовную семинарию, где был регентом семинарского хора. По окончании семинарии с 1900 года Игнатьев служил в Пермской губернии учителем пения в мужских и женских земских училищах при поселке Александровского завода в Соликамском уезда (ныне город Александровск Пермского края), затем женился, был рукоположен во священника и направлен служить в Спасскую церковь села Скородумского Ирбитского университета, где был также законоучителем в земской школе. За труды по народному образованию Игнатьев получил благодарность директора народных училищ (1903), за церковно-школьную службу - архипастырское благословение (1904), награжден набедренником (1905).

В 1906 году Игнатьев поступил в Казанскую духовную академию (КазДА); 4 года служил настоятелем церкви Казанского училища для слабых детей и законоучителем в школе. В 1909 году окончил регентский класс музыкального училища при Казанском отделении Императорского русского музыкального общества (ИРМО), где специализировался в области истории и археологии русского богослужебного пения. Еще раньше Игнатьев по рекомендации С.В. Смоленского начал заниматься изучением крюковых рукописей Соловецкого монастыря, хранившихся в КазДА. За эту работу он получил степень кандидата богословия «с правом при соискании степени магистра богословия не держать устных испытаний». В 1910 году Игнатьев окончил КазДА и был назначен в городе Слободской Вятской губернии законоучителем реального училища и старших классов третьей женской гимназии, до 1912 года был регентом в Никольской церкви. В 1912 году в Казани получил место настоятеля церкви, был законоучителем и преподавателем церковного хорового пения в Родионовском инстуте благородных девиц. Архиепископ Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) утвердил Игнатьева в должности лектора по литургике на Высших женских богословских курсах (открытые в 1910 году курсы были первым учебным заведением такого рода не только в России, но и в Европе).

В июне 1913 года Игнатьев был переведен в Вятку, где служил законоучителем в первой мужской гимназии, регентом в Знаменской (Царевской) церкви, занимался сбором пожертвований в пользу раненых воинов и их семей (1914). Работал в составе Вятской ученой архивной комиссии, собирал сведения о деятельности известных вятских священников и композиторов. Игнатьев писал статьи и читал лекции по истории церковного пения, пастырскому и нравственному богословию, религиозной педагогике, сотрудничал в «Вятских епархиальных ведомостях». Был членом Вятского церковнопевческого общества. Всюду, где служил Игнатьев, он организовывал хоры любителей церковного пения, считая, что они способствуют единению верующих.

В 1916 году провел в Вятке занятия церковнопевческих курсов совместно с приглашенным А.В. Никольским . С 6 марта 1916 года секретарь дирекции Вятского отделения ИРМО. 26 сентября 1916 года в КазДА Игнатьев защитил дисертацию «Богослужебное пение православной Русской Церкви с конца XVI до начала XVIII веков по крюковым и нотолинейным певчим рукописям Соловецкой библиотеки: В связи с кратким очерком древней богослужебной музыки и пения и обзором русской литературы о богослужебном пении» (опубликовано: Казань, 1916), за что ему была присуждена степень магистра богословия.

В августе 1916 года Игнатьев был переведен в Екатеринбург и возведен в сан протоиерея, до 1919 года был законоучителем Екатеринбургской мужской гимназии. В марте 1917 года принял участие в создании Екатеринбургского певческого общества.

В апреле 1917 года стал членом преобразованной духовной консистории. В мае 1917 года на епархиальном съезде избран делегатом на Московский съезд духовенства и мирян. Член Поместного Собора 1917-1918 годов от Екатеринбургской епархии, 24 октября 1917 года сложил с себя полномочия члена Собора. В 1918 году работал преподавателем в педагогическом институте в городе Златоусте.

В 1918-1922 годах Игнатьев жил в Красноярске, преподавал в народной консерватории. В сентябре 1922 года обновленческим ВЦУ Игнатьев был переведен в Томск в качестве священника Петропавловского кафедрального собора. С 1922 года преподавал музыкально-теоретические дисциплины и хоровое дело в Томском музыкальном техникуме. По воспоминаниям учеников (музыковед В.М. Миненко и другие), Игнатьев был не только блестящим, эрудированным лектором, но и внимательным, доброжелательным, душевным человеком. В сентябре 1926 года участвовал в конференции преподавателей музыкальном техникумов РСФСР в Ленинграде.

В июле 1937 года Игнатьев был арестован по обвинению в участии в кадетско-монархической организации, якобы готовившей свержение советской власти, 8 августа того же года осужден, расстрелян. 13 декабря 1960 года реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Иллюстрация:

А.А. Игнатьев. Фотография. 1932/1933 г. Архив ПЭ.

Архивы:

Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. П-12301;

Архив Томского музыкального училища; Архив ТОКМ;

ГА Томской обл.; Личный архив Н.А. Воробьевой [Воспоминания современников Игнатьева].

Сочинения:

Краткий обзор крюковых и нотнолинейных певчих рукописей Соловецкой библиотеки: (Прил. к Описанию соловецких рукописей) // ПС. 1910. Ч. 2. Июль/авг. Прил. (отд. отт.: Каз., 1910);

Церковно-правительственные комиссии по исправлению богослужебного пения Русской Церкви во второй половине XVII в. // Там же. Т. 2. Окт. С. 433-475 (отд. отт.: Каз., 1910);

Ив. Сем. Морев: Регент хора Богоявленской церкви в г. Казани (1888-1893) // Музыка и пение. 1913. № 11;

Придворный распев // Вятские ЕВ. 1913. № 38. С. 1132;

Регент Вятского архиерейского хора и местный церк. композитор архим. Анатолий [Луппов] // Там же. 1914. Отд. неофиц. № 5. С. 89-98;

А.А. Осокин: Регент Вятского архиерейского хора и церковный композитор // Там же. № 6. С. 117-123;

Прот. А.А. Попов: Ключарь Вятского кафедрального собора и духовный композитор // Там же. № 8/9. С. 200-203;

Н.Д. Дмитриев: бывший член Вятского окружного суда и местный композитор // Там же. № 10. С. 255-261 (отд. отт.: Вятка, 1914);

Русская церковная музыка в ее историческом развитии за последние сто лет своего существования // Там же. № 14. С. 394-409;

Духовный композитор А.Е. Космачевский и бывший секретарь Вятской духовной консистории // Там же. № 20. С. 612-616;

Член Вятского церковно-певческого общества и местный духовный композитор священник А.Н. Чистяков // Там же. № 21;

Православное пастырство и современность // Там же. № 45. С. 1413-1424;

Вятское церковно-певческое общество в 1914 году // Там же. 1915. № 4. С. 84-88.