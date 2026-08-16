ИГНАТЕНКО Геннадий Владимирович

Родился 23.07.1927, г. Хабаровск. Окончил юридический факультат МГУ в 1952 г. и аспирантуру МГУ в 1955 г.

Кандидатскую диссертацию защитил в МГУ 1 марта 1956 г. Тема «Система представительных органов Китайской Народной Республики».

Докторскую диссертацию защитил в совете юридического факультета Ленинградского государственного университета 11 апреля 1968 г. Тема «Основные закономерности образования государства в процессе национально-освободительной революции (правовое исследование)».

Ученое звание профессора присвоено в октябре 1969 г.

С 1961 работал в Свердловском юридическом институте (в настоящее время Уральской государственной юридической академии). В течение 27 лет (1971 – 1998 гг.) был заведующим кафедрой иностранного государственного и международного права. До 2012 профессор кафедры международного и европейского права. С 1993 г. по 2006 – главный редактор «Российского юридического журнала».

Учитель : Л.Д. Воеводин.

Область интересов : Вопросы соотношения международного и внутригосударственного права; непосредственное применение международных норм в правовой системе России.

Сочинения: Общее количество научных публикаций – более 250, в том числе около 20 монографий, учебников, учебных пособий

Международное право: Учебник для вузов. М.: Высшая шк., 1995 (рук. авт. кол., соавтор);

Курс международного права. Т. 4. М., 1992 (в соавт.);

Международные организации: Учебник для вузов. М., 1993 (в соавт.);

Международно-правовой статус субъектов РФ // Российский юрид. ж-л. 1995. № 1;

Российская правовая система и международное право: Учебное пособие. Екатеринбург, 1997.