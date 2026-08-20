ИГБО-УКВУ
ИГБО-УКВУ - археологическая культура, выделенная по комплексу памятников железного века, расположенному в 40 км юго-восточнее города Онича (Нигерия).
Отдельные находки с 1939 года. Раскопки английского археолога Т. Шоу в 1959-1960, 1964 годах.
Комплекс включает найденные на трёх раскопах «сокровищницу» церемониальных и культовых предметов, возможно, относящуюся к святилищу; богатое погребение; «тайник», вероятно, связанный с ритуалом избавления от вещей умершего, и другие, датированные радиоуглеродным методом около 800-1000 годами н.э.
В «сокровищнице» обнаружены бронзовые и медные сосуды (в форме морской раковины, воспроизводящие керамические формы и другие), цепь, ручка опахала, подставки, подвески, железные меч, навершие жезла и другое. Погребение «царя-жреца» совершено в камере, стены которой были обшиты деревом, на полу - циновки, над деревянным перекрытием не менее 5 скелетов.
Погребённый в камере находился в сидячем положении, руки на коленях, к рукам прикреплены веер, опахало, жезл, под ногами - бивень слона и подставка, украшенная бусами, на голове шапочка из бус, медная корона и маска, на груди - подвески в форме человеческих голов, бусы, на ногах и запястьях рук браслеты; ниже, на железной платформе, лежали жезл с изображением головы леопарда и другими.
Бронзовые изделия Игбо-Укву выполнены в технике утраченной восковой модели; металл, по-видимому, местного происхождения. В «тайнике» найдены бронзовые цепь и 35 браслетов, керамические сосуды, кости животных. Бесспорных доказательств связи Игбо-Укву с культурой современного народа игбо, на землях которого он обнаружен, или влияния на другие культуры нет.
Иллюстрация:
Игбо-Укву. Ритуальный сосуд. Бронза. Национальный музей (Лагос, Нигерия). Архив БРЭ.