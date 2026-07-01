ИФИКРАТ

Ификрат (греч. Ἰφικράτης) (413—353 до н. э.) — афинский полководец, один из виднейших представителей древнегреческого военного искусства классического периода.

Провел реформу афинской армии, создав новый род сухопутных войск ( пелтасты ); активно привлекал на военную службу наемников. И. одержал в качестве стратега ряд значительных побед, в том числе над спартанскими гоплитами в Коринфской войне.

Лит.: Strauss B. S. Athens after the Peloponnesian War: Class, Faction and Policy 403—386 B.C. London—Sydney, 1986.