ИФФЛАНД АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ

ИФФЛАНД АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий актёр, драматург и режиссёр.

Во­пре­ки во­ле ро­ди­те­лей, пред­по­ла­гав­ших дать ему тео­ло­гическое об­ра­зо­ва­ние, в 1777 году тай­но по­ки­нул дом и при­сое­ди­нил­ся к труп­пе при­двор­но­го те­ат­ра в Го­те. В 1779-1796 годах в Ман­гейм­ском те­ат­ре (с 1792 года главный ре­жис­сёр). На пре­мье­ре «Раз­бой­ни­ков» Ф. Шил­ле­ра (1782 год) вы­сту­пил в ро­ли Фран­ца Мо­ора, по­лу­чив все­об­щее при­зна­ние.

В 1796 году по при­гла­ше­нию И.В. Гё­те ис­пол­нил несколько ро­лей в Вей­мар­ском те­ат­ре. С 1796 года ди­рек­тор Бер­лин­ско­го ко­ро­лев­ско­го нац. те­ат­ра, с 1811 года ге­не­раль­ный ди­рек­тор ко­ро­лев­ских те­ат­ров. Иг­рал в пье­сах Г.Э. Лес­син­га, У. Шек­спи­ра, Ф. Шил­ле­ра, од­на­ко наи­боль­шую по­пу­ляр­ность как ак­тё­ру ему при­нес­ли ро­ли в собственных пье­сах (свыше 60). На­ря­ду с А. Ко­це­бу основной пред­ста­ви­тель позд­ней ме­щан­ской дра­мы в Гер­ма­нии.

Наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись пье­сы Иффланда «Пре­ступ­ник из тще­сла­вия» («Verbrechen aus Ehrsucht», 1784 год), «Охот­ни­ки» («Die J ̈ager», 1785 год, русский перевод 1802 года), «Фи­га­ро в Гер­ма­нии» («Figaro in Deutschland», 1789 год), «Иг­рок» («Der Spieler», 1795 год). На­ря­ду с ав­то­био­гра­фической книгой «Моё те­ат­раль­ное по­при­ще» («Meine theatralische Laufbahn», 1798 год, русский перевод 1816 года) Иффланд обоб­щил свой опыт в «Тео­рии дра­ма­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» («Theorie der Schauspielkunst», 1815 год).

Сочинения:

Dramatische Werke. Lpz., 1798-1802. Bd 1-16.