ИЕЗУИТЫ
ИЕЗУИТЫ - Общество Иисуса, католический монашеский орден, основанный Игнатием Лойолой.
История
Символической датой создания ордена иезуитов считается 15.8.1534 года когда в часовне Богоматери на холме Монмартр в Париже Игнатий Лойола и его сподвижники Франциск Ксавье, Пьер Фабер, Диего Лаинес, Альфонсо Сальмерон, Николас Бобадилья и Симон Родригес принесли обеты нестяжания, целомудрия и апостольского служения в Святой земле или (если оно окажется невозможным) в др. частях света, по выбору папы Римского. Обеты заканчивались словами «Ad majorem Dei gloriam» («Для вящей славы Господней»), которые стали девизом будущего ордена. Из-за войны между Венецианской республикой и Османской империей поездка в Святую землю не состоялась, поэтому Игнатий Лойола с соратниками в ноябре 1539 года отправился в Рим, где основал Общество Иисуса, призванное защитить Церковь от внутренних противоречий и внешних врагов.
Общество Иисуса было утверждено 27.09.1540 года буллой «Regimini militantis Ecclesiae» папы Римского Павла III (1534-1549 годы); его структура определена Уставной формулой (Formula Instituti), составленной Игнатием Лойолой, который после избрания 08.04.1541 года «генералом» ордена разработал и его пространную Конституцию (численность Общества изначально ограничивалась 60 членами; в 1544 году это ограничение было отменено). Игнатий Лойола создал монашеский орден с жёсткой дисциплиной: его члены, помимо трёх обычных монашеских обетов (нестяжания, целомудрия и послушания), приносили четвёртый - безусловного повиновения папе Римскому. Игнатием Лойолой были также определены критерии приёма новых членов, предполагающие длительный новициат, а также второй срок испытания перед принятием последнего, четвёртого, обета. В июле 1548 года в бреве «Pastoralis Officii» папа Павел III утвердил составленные Игнатием Лойолой «Духовные упражнения» («Exercitia Spiritualia») - курс созерцательных практик и молитвенных размышлений, помогающих практикующим, прежде всего членам ордена, определить личные жизненные приоритеты, достигнуть духовного очищения и укрепиться на пути добродетели.
Преемники Павла III, и прежде всего папа Римский Юлий III (1550-1555 годы), оказывая покровительство ордену, предоставляли ему права, какими никогда не пользовался никакой другой католический монашеский орден. Иезуитам было доверено создание нового теологическо-апологетического фундамента католической церкви, способного противостоять Реформации и внутрицерковным противоречиям. На Тридентском соборе в качестве папских теологов выступали И. Д. Лаинес (в 1558-1565 годах генерал ордена) и А. Cальмерон. Во 2-й половине XVI века орден укрепил своё положение во Франции и Германии - основной ареале распространения протестантских идей в Европе. Тогда же первостепенное значение приобрела деятельность иезуитов в области реорганизации системы католического духовного и светского образования благодаря созданию сети иезуитских образовательных коллегий (в конце XVI века их насчитывалось около 140).
Папа Юлий III одобрил основание иезуитами в феврале 1551 года Римской коллегии (преобразованной в дальнейшем в Григорианский университет) и вверил им Германскую коллегию, готовившую священников для служения в странах, подверженных влиянию протестантских идей. С 1571 года иезуитам было разрешено преподавать в крупнейших европейских университетских городах. В конце XVI века в системе образования в католических странах ведущую роль играли И. Принципы, положенные в основу иезуитской системы образования, были разработаны под наблюдением К. Аквавива (генерала ордена в 1581-1615 годы). К началу XVII века общая численность ордена возросла до более чем 13 тыс. членов в 32 орденских провинциях.
Изначально приоритетным регионом осуществления служения ордена была определена Европа, раздираемая политическими и церковными противоречиями. С начала 1540-х годов Римская курия стала направлять иезуитских миссионеров в различные регионы Азии, Африки и Нового Света: в 1542 году - в Индию, в 1549 году - в Японию, в 1562 году - в Китай (Макао); в 1548 году были основаны иезуитские миссии в Конго и Марокко, в 1550 году - в Анголе, Мозамбике, Гвинее, в 1604 году - в Сьерра-Леоне, в 1616 году - на остров Мадагаскар. В 1549 году трудами иезуитского священника М. да Нобрега духовная миссия ордена была учреждена в Бразилии (развита благодаря деятельности Ж. ди Аншиеты и А. Виейры), в 1566 году - во Флориде, в 1567 году - в Перу, в 1652 году - на Гаити, в 1697 году - в Калифорнии. Иезуитов государство 1610-1767 годов существовало в Парагвае. В 1611 году положено начало миссии ордена в Канаде (И. де Бребёф, И. Жог), в 1634 году - в Мэриленде (на территории современных США). На Ближнем Востоке (Сирия) иезуитская миссия была открыта в 1831 году (её центром в дальнейшем стал Бейрут и основанный там иезуитский университет Святого Иосифа).
В XVII - первой половине XVIII веков иезуиты играли значительную роль в европейской политике. В Риме многие иезуиты были духовниками пап и кардиналов.
Со 2-й половины XVIII века орден подвергся гонениям со стороны европейских королевских домов: в 1760-х годах иезуиты были изгнаны из Португалии, в 1764 году - из Франции и в 1767 году - из Испании. Под нажимом Бурбонов папа Римский Климент XIV (1769-1774) принял решение о роспуске ордена, который был оформлен бреве «Dominus ac Redemptor Noster» (от 21.07.1773 года), мотивируя своё решение тем, что существование ордена препятствует воцарению длительного мира в самой Церкви. Орден восстановлен в период после окончания наполеоновских войн папой Римским Пием VII (1800-1823 годы), согласно его булле «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» (от 07.08.1814 года).
Наиболее тесные отношения ордена с папством установились во время понтификата Пия IX (1846-1878 годы), когда иезуиты стали основной опорой курии в противостоянии нараставшей либерализации и секуляризации европейской мысли. Иезуиты играли важную роль во всех теологических дискуссиях того времени и в возрождении интереса к философской системе томизма; во время работы Ватиканского I собора позиции иезуиты были особенно сильны в комиссии по фундаментальному богословию. Во время понтификата Льва XIII (1878-1903 годы) представитель ордена принимал участие в подготовке текста папской энциклики «Rerum Novarum». В тот же период на иезуитов была возложена миссия по распространению идей неотомизма и подтверждена их главенствующая роль в сфере католического образования (так, ордену был вверен Библейский институт в Риме).
Во время понтификата Пия XI (1922-1939 годы) И. Р. Ляйбер и А. Беа принимали участие в подготовке папской энциклики «Mit brennender Sorge» (1937 год) вместе с кардиналом Э. Пачелли, который, став папой Римским Пием XII (1939-1958 годы), назначил первого личным секретарём, а второго - своим духовником. Пий XII прибегал к помощи иезуитов также в области экзегетики, при подготовке таких богословских текстов, как энциклика «Mystici сorporis» (1943 год), догмата о Вознесении Девы Марии. Значительным было представительство и участие иезуитов на Ватиканском II соборе: в разработке подготовительных «схем», в работе различных комиссий (А. де Любак, Ж. Даниелу, К. Ранер), в качестве епископских консультантов.
Современное положение
В начале XXI века орден вносит значительный вклад в работу различных ведомств Ватикана, участвует в проведении синодов и подготовке официальных документов Святого престола, активно занимается издательской деятельностью: в его ведении находится официальный печатный орган Святого престола - журнал «La Civiltа̀ Cattolica».
Структура ордена и принципы его организации не претерпели особых изменений с момента его основания. Первый, низший класс ордена - новиции; к нему относятся готовящиеся к вступлению в орден в течение двух лет, по завершении которых они приносят первые три обета. Второй класс - схоластики; его составляют новиции, выдержавшие вступительные испытания и служащие в качестве миссионеров, помощников учителей и др. После получения философской, теологической и педагогической подготовки, рукоположения в священный сан и принесения четвёртого обета безусловного повиновения папе Римскому они получают постоянный статус профессов, которым вверяются главные орденские должности, важные миссии и посольства. Схоластики, не претендующие на получение священного сана, переходят в разряд духовных коадъюторов и назначаются на должности профессоров, духовников, проповедников и т. п. Светские коадъюторы служат в хозяйственных учреждениях ордена. Во главе ордена стоит генерал, избираемый профессами из своей среды на Генеральной конгрегации. Он является пожизненным и неограниченным главой ордена, зависимым только от папы Римского.
Орден объединяет монашеские ассистенции (округа), управляемые ассистентами; ассистенции делятся на провинции и вице-провинции (в миссионерских странах), во главе которых стоят провинциалы, назначаемые генералом (как правило, на 3 года); в состав провинций входят орденские дома (обители) - коллегии (в случае если при них имеются учебные заведения) или резиденции. Члены ордена со всеми орденскими учреждениями с самого начала были выведены из-под юрисдикции местных духовных властей, включая епископа.
С сентября 1983 года генерал ордена иезуитов - П. Х. Кольвенбах (избран на 33-й Римской генеральной конгрегации ордена). По данным на 2007 год, орден объединяет 19573 члена, включая новициев (из них 13736 - священнослужители), а также 1536 обителей. Генеральная курия ордена расположена в Риме. За 5 веков существования ордена католическая церковь канонизировала 28 его членов (2006 год).
Орденская миссия в России
Первая попытка создания орденской миссии в Московской Руси была предпринята в понтификат папы Григория XIII (1572-1585 годы), когда ко двору царя Ивана IV Васильевича Грозного была направлена миссия во главе со священником Антонио Поссевино (в неё также входили священники Джованни Паоло Кампана и Стефан Дреноцкий, схоластик Модест, брат Мориено) (1581 год). Результатом миссии Антонио Поссевино стало заключение Ям-Запольского мира 1582 года между Московским царством и Речью Посполитой. В качестве придворных проповедников и советников при дворе Лжедмитрия I и Марины Мнишек действовала значительная группа иезуитских священников во главе с К. Савицким (духовником Марины Мнишек), М. Цировским, А. Лавицким. В 1684 году в Москве была основана миссия богемской провинции ордена, в 1685 году представители иезуитской миссии учредили школу для дворянских детей.
После перерыва, последовавшего в 1689-1698 годах, деятельность иезуитской миссии в Москве была возобновлена в 1698 году. К 1707 году в московской школе иезуитов насчитывалось около 30 учеников. В 1713-1719 годах в Санкт-Петербурге действовала иезуитская обитель литовской провинции ордена. В апреле 1719 года последовал обусловленный требованием митрополита Стефана Яворского и обстоятельствами политического конфликта с венским двором указ императора Петра I о прекращении деятельности иезуитов в России. После упразднения ордена в Европе иезуиты, с согласия императрицы Екатерины II, продолжили свою деятельность в Российской империи, создав белорусскую провинцию с собственным генеральным викарием. В 1777 году основан иезуитский новициат в Полоцке; в 1800 году иезуитам был вверен петербургский приход Святой Екатерины; в 1801 году в Санкт-Петербурге основана иезуитская школа, преобразованная в 1806 году в Благородный пансион (существовал до 1815 года).
В 1812 году в ранг академии была возведена Полоцкая иезуитская коллегия. В 1802-1815 годах в Санкт-Петербурге находилась Генеральная курия ордена. Иезуитские миссии действовали в Риге, Саратове, Одессе, Астрахани, Иркутске, Томске и др. городах. В 1815 году указом императора Александра I иезуиты были высланы из Санкт-Петербурга с запретом проживания и в Москве; в 1820 году последовал императорский указ, запрещавший деятельность ордена на всей территории Российской империи. С этого момента до 1990 года иезуиты не имели возможности легального осуществления своей миссии на территории Российской империи, а потом и СССР.
Миссия ордена на территории СССР, а затем и РФ была возобновлена в 1990 году; в 1990-1992 годах функции координатора деятельности ордена в СССР и РФ выполнял ассистент генерала ордена для Восточной Европы Б. Стечек. В 1992 году учреждён Независимый Российский регион Общества Иисуса (объединяет также все страны СНГ; в Литве, Латвии и Эстонии образованы самостоятельные орденские провинции). В 1994 году в Новосибирске открыт Католический центр духовного развития «Иниго»; в июне 1997 года иезуитам был передан колледж (ныне институт) философии, теологии и истории Святого Фомы Аквинского в Москве.
По данным на 2007 год, Независимый Российский регион Общества Иисуса объединяет 56 человек: 34 священника, 19 схоластиков, 3 брата. Курия находится в Москве
Изобразительное искусство и архитектура
Придавая исключительную важность религиозным образам, воспринимая их и как помощь верующим в молитве, и как средство пропаганды веры, иезуиты внесли существенный вклад в формирование иконографии Контрреформации. По заказам иезуитов и на основе их иконографических программ работали лучшие европейские художники; их искусство способствовало утверждению театрализации и иллюзионизма как основных качеств живописи барокко.
Особое значение для иезуитов имело почитание имени Иисуса, с которым связано появление таких сюжетов, как «Торжество имени Иисуса» (свод церкви Иль-Джезу в Риме, художник Дж. Б. Гаулли, 1678-1679 годы) и «Поклонение имени Иисуса» (Эль Греко, 1578-1579 годы, монастырь Сан-Лоренцо дель-Эскориал; А. Поццо, 1700-1701 годы, иезуитская церковь в Бамберге). В этой связи особенную важность приобрела тема «Принесение во храм», во время которого происходило наречение имени Иисуса (П. П. Рубенс, 1605 год, церковь Сант-Амброджо, Генуя; С. Вуэ, 1641 год, Лувр, Париж).
Ещё до канонизации первых святых ордена иезуитов - Игнатия Лойолы и Франциска Ксавье - их образы появляются в алтарной живописи, созданной по заказу иезуитов(«Чудеса святого Игнатия» и «Чудеса святого Франциска Ксавье» Рубенса, около 1617-1618 годов, Художественно-исторический музей, Вена). Впоследствии жития этих святых стали распространённым сюжетом живописи: перспективно-иллюзионистический плафон А. Поццо («Апофеоз святого Игнатия Лойолы и миссионерская деятельность иезуитского ордена») в церкви Святого Игнатия в Риме (1688-1694 годы); «Чудо святого Франциска Ксавье» Н. Пуссена (1641 год, Лувр) и др.
Популярностью пользовались эпизоды миссионерской деятельности Ксавье в Индии и Китае: крещение индийской царицы, ранее преследовавшей христиан (А. Поццо, 1701 год, Музей Кишцелли, Будапешт), одинокая смерть проповедника в Китае (Дж. Б. Гаулли, 1676 год, церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале в Риме). На рельефе «Святой Игнатий и первые святые иезуитского ордена» А. Альгарди (1629 год) для урны с прахом святого Игнатия в церкви Иль-Джезу в Риме изображены канонизированные иезуиты Ф. Борджиа и Станислав Костка. Сцена смерти последнего представлена в скульптурной композиции П. Легро Младшего (1702-1703 годы) в римской церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале. Миссионерскую деятельность иезуитов в аллегорической форме отображают скульптурные группы «Религия, низвергающая ересь» (П. Легро Младший) и «Вера, сокрушающая идолопоклонство» (Ж. Теодон, обе 1695-1699 годы) в алтаре святого Игнатия в этой же церкви. Иезуиты подчёркивали важность мученичества во имя веры и способствовали распространению соответствующих сюжетов (сцены мученичества святых в церкви Сан-Стефано-Ротондо в Риме, художник Н. Чирчиниано).
Требования иезуитов к церковной архитектуре воплотились в церкви Иль-Джезу в Риме (1568-1584 годы, Дж. да Виньола; фасад - 1573 год, Дж. делла Порта): тип храма с единственным центральным нефом (с куполом над средокрестием) оказался наиболее удобным для проповедей, а связанные между собой сквозными проходами капеллы на месте боковых нефов облегчали доступ священнослужителей к алтарям. Интерьер и фасад Иль-Джезу стали образцом иезуитского храма, которому подражали по всему миру. Так, в Новом Свете сложился особый стиль «иезуитского» барокко (смотрите Иезуитские миссии).
Иллюстрации:
«Поклонение имени Иисуса». Алтарный образ Эль Греко. 1578–79. Монастырь Сан-Лоренцо-дель-Эскориал (Испания). Архив БРЭ;
Интерьер иезуитской церкви «Джезуити» (Санта-Мария-Ассунта) в Венеции. 1713–1728. Архитектор Д. Росси. Архив БРЭ.