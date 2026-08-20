ИЕЗУИТЫ

ИЕЗУИТЫ - Общество Иисуса, католический монашеский орден, основанный Игнатием Лойолой .

Ис­то­рия

Сим­во­ли­чес­кой да­той соз­да­ния ор­де­на иезуитов счи­та­ет­ся 15.8.1534 года когда в ча­сов­не Бо­го­ма­те­ри на хол­ме Мон­мартр в Па­ри­же Иг­на­тий Лой­о­ла и его спод­виж­ни­ки Фран­циск Кса­вье, Пьер Фа­бер, Дие­го Лаи­нес, Аль­фон­со Саль­ме­рон, Ни­ко­лас Бо­ба­ди­лья и Си­мон Род­ри­гес при­нес­ли обе­ты не­стя­жа­ния, це­ло­муд­рия и апо­столь­ско­го слу­же­ния в Свя­той зем­ле или (ес­ли оно ока­жет­ся не­воз­мож­ным) в др. час­тях све­та, по вы­бо­ру па­пы Рим­ско­го. Обе­ты за­кан­чи­ва­лись сло­ва­ми «Ad majorem Dei gloriam» («Для вя­щей сла­вы Гос­под­ней»), ко­то­рые ста­ли де­ви­зом бу­ду­ще­го ор­де­на. Из-за вой­ны ме­ж­ду Ве­неци­ан­ской рес­пуб­ли­кой и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей по­езд­ка в Свя­тую зем­лю не со­стоя­лась, по­это­му Иг­на­тий Лой­о­ла с со­рат­ни­ка­ми в но­ябре 1539 года от­пра­вил­ся в Рим, где ос­но­вал Общество Ии­су­са, при­зван­ное за­щи­тить Цер­ковь от внутренних про­ти­во­ре­чий и внеш­них вра­гов.

Общество Ии­су­са бы­ло ут­вер­жде­но 27.09.1540 года бул­лой «Re­gimini militantis Ecclesiae» па­пы Рим­ско­го Пав­ла III (1534-1549 годы); его струк­ту­ра оп­ре­де­ле­на Ус­тав­ной фор­му­лой (For­mu­la Instituti), со­став­лен­ной Иг­на­ти­ем Лой­о­лой, ко­то­рый по­сле из­бра­ния 08.04.1541 года «ге­не­ра­лом» ор­де­на раз­ра­бо­тал и его про­стран­ную Кон­сти­ту­цию (чис­лен­ность Общества из­на­чаль­но ог­ра­ни­чи­ва­лась 60 чле­на­ми; в 1544 году это ог­ра­ни­че­ние бы­ло от­ме­не­но). Иг­на­тий Лой­о­ла соз­дал мо­на­ше­ский ор­ден с жё­ст­кой дис­ци­п­ли­ной: его чле­ны, по­ми­мо трёх обыч­ных мо­на­ше­ских обе­тов (не­стя­жа­ния, це­ло­муд­рия и по­слу­ша­ния), при­но­си­ли чет­вёр­тый - без­ус­лов­но­го по­ви­но­ве­ния па­пе Рим­ско­му. Иг­на­ти­ем Лой­о­лой бы­ли так­же оп­ре­де­ле­ны кри­те­рии приё­ма но­вых чле­нов, пред­по­ла­гаю­щие дли­тель­ный но­ви­ци­ат, а так­же вто­рой срок ис­пы­та­ния пе­ред при­ня­ти­ем по­след­не­го, чет­вёр­то­го, обе­та. В ию­ле 1548 года в бре­ве «Pastoralis Officii» па­па Па­вел III ут­вер­дил со­став­лен­ные Иг­на­ти­ем Лой­о­лой «Ду­хов­ные уп­раж­не­ния» («Exercitia Spi­ritualia») - курс со­зер­цательных прак­тик и мо­лит­вен­ных раз­мыш­ле­ний, по­могаю­щих прак­ти­кую­щим, пре­ж­де всего чле­нам ор­де­на, оп­ре­де­лить лич­ные жиз­нен­ные при­ори­те­ты, дос­тиг­нуть ду­хов­но­го очи­ще­ния и ук­ре­пить­ся на пу­ти доб­ро­де­те­ли.

Пре­ем­ни­ки Пав­ла III, и пре­ж­де все­го па­па Рим­ский Юлий III (1550-1555 годы), ока­зы­вая по­кро­ви­тель­ст­во ор­де­ну, пре­дос­тав­ля­ли ему пра­ва, ка­ки­ми ни­ко­гда не поль­зо­вал­ся ни­ка­кой дру­гой ка­то­лический мо­на­ше­ский ор­ден. Иезуитам бы­ло до­ве­ре­но соз­да­ние но­во­го тео­ло­ги­че­ско-апо­ло­ге­тического фун­да­мен­та ка­то­лической церк­ви, спо­соб­но­го про­ти­во­сто­ять Ре­фор­ма­ции и внут­ри­цер­ков­ным про­ти­во­ре­чи­ям. На Три­дент­ском со­бо­ре в ка­че­ст­ве пап­ских тео­ло­гов вы­сту­па­ли И. Д. Лаи­нес (в 1558-1565 годах ге­не­рал ор­де­на) и А. Cальмерон. Во 2-й половине XVI века ор­ден ук­ре­пил своё по­ло­же­ние во Фран­ции и Гер­ма­нии - основной ареа­ле рас­про­стра­не­ния про­тес­тант­ских идей в Ев­ро­пе. То­гда же пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние при­об­ре­ла дея­тель­ность иезуитов в об­лас­ти ре­ор­га­ни­за­ции сис­те­мы ка­то­лического ду­хов­но­го и свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния бла­го­да­ря соз­да­нию се­ти ие­зу­ит­ских об­ра­зо­вательных кол­ле­гий (в конце XVI века их на­счи­ты­ва­лось около 140).

Па­па Юлий III одоб­рил ос­но­ва­ние иезуитами в феврале 1551 года Римской кол­ле­гии (пре­об­ра­зо­ван­ной в даль­ней­шем в Гри­го­ри­ан­ский университет) и вве­рил им Германскую кол­ле­гию, го­то­вив­шую свя­щен­ни­ков для слу­же­ния в стра­нах, под­вер­жен­ных влия­нию про­тес­тант­ских идей. С 1571 года иезуитам бы­ло раз­ре­ше­но пре­по­да­вать в круп­ней­ших ев­ропейских уни­вер­си­тет­ских го­ро­дах. В конце XVI века в сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния в ка­то­лических стра­нах ведущую роль играли И. Прин­ци­пы, по­ло­жен­ные в ос­но­ву ие­зу­ит­ской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, бы­ли раз­ра­бо­та­ны под на­блю­де­ни­ем К. Ак­ва­ви­ва (ге­не­ра­ла ор­де­на в 1581-1615 годы). К началу XVII века об­щая чис­лен­ность ор­де­на воз­рос­ла до бо­лее чем 13 тыс. чле­нов в 32 ор­ден­ских про­вин­ци­ях.

Из­на­чаль­но при­ори­тет­ным ре­гио­ном осу­ще­ст­в­ле­ния слу­же­ния ор­де­на бы­ла оп­ре­де­ле­на Ев­ро­па, раз­ди­рае­мая политическими и церковными про­ти­во­ре­чия­ми. С начала 1540-х годов Римская ку­рия ста­ла на­прав­лять ие­зу­ит­ских мис­сио­не­ров в различные ре­гио­ны Азии, Аф­ри­ки и Но­во­го Све­та: в 1542 году - в Ин­дию, в 1549 году - в Япо­нию, в 1562 году - в Ки­тай (Ма­као); в 1548 году бы­ли ос­но­ва­ны ие­зу­ит­ские мис­сии в Кон­го и Ма­рок­ко, в 1550 году - в Ан­го­ле, Мо­зам­би­ке, Гви­нее, в 1604 году - в Сьер­ра-Ле­о­не, в 1616 году - на остров Ма­да­га­скар. В 1549 году тру­да­ми ие­зу­ит­ско­го священника М. да Ноб­ре­га ду­хов­ная мис­сия ор­де­на бы­ла уч­ре­ж­де­на в Бра­зи­лии (раз­ви­та бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Ж. ди Ан­шие­ты и А. Ви­ей­ры), в 1566 году - во Фло­ри­де, в 1567 году - в Пе­ру, в 1652 году - на Гаи­ти, в 1697 году - в Ка­ли­фор­нии. Иезуи­тов го­су­дар­ст­во 1610-1767 годов су­щест­во­ва­ло в Па­раг­вае. В 1611 году по­ло­же­но на­ча­ло мис­сии ор­де­на в Ка­на­де (И. де Бре­бёф, И. Жог), в 1634 году - в Мэ­ри­лен­де (на тер­ри­то­рии современных США). На Ближ­нем Вос­то­ке (Си­рия) ие­зу­ит­ская мис­сия бы­ла от­кры­та в 1831 году (её цен­тром в даль­ней­шем стал Бей­рут и ос­но­ван­ный там ие­зу­ит­ский университет Святого Ио­си­фа).

В XVII - первой половине XVIII веков иезуиты иг­ра­ли зна­чительную роль в ев­ропейской по­ли­ти­ке. В Ри­ме мно­гие иезуиты бы­ли ду­хов­ни­ка­ми пап и кар­ди­на­лов.

Со 2-й половины XVIII века ор­ден под­верг­ся го­не­ни­ям со сто­ро­ны ев­ропейских ко­ро­лев­ских до­мов: в 1760-х годах иезуиты бы­ли из­гна­ны из Пор­ту­га­лии, в 1764 году - из Фран­ции и в 1767 году - из Ис­па­нии. Под на­жи­мом Бур­бо­нов па­па Рим­ский Кли­мент XIV (1769-1774) при­нял ре­ше­ние о рос­пус­ке ор­де­на, ко­то­рый был оформ­лен бре­ве «Do­mi­nus ac Redemptor Noster» (от 21.07.1773 года), мо­ти­ви­руя своё ре­ше­ние тем, что су­ще­ст­во­ва­ние ор­де­на пре­пят­ст­ву­ет во­ца­ре­нию дли­тель­но­го ми­ра в са­мой Церк­ви. Ор­ден вос­ста­нов­лен в пе­ри­од по­сле окон­ча­ния на­по­ле­о­нов­ских войн па­пой Рим­ским Пи­ем VII (1800-1823 годы), со­глас­но его бул­ле «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» (от 07.08.1814 года).

Наи­бо­лее тес­ные от­но­ше­ния ор­де­на с пап­ст­вом ус­та­но­ви­лись во вре­мя пон­ти­фи­ка­та Пия IX (1846-1878 годы), ко­гда иезуиты ста­ли основной опо­рой ку­рии в про­ти­во­стоя­нии на­рас­тав­шей ли­бе­ра­ли­за­ции и се­ку­ля­ри­за­ции ев­ропейской мыс­ли. Иезуиты иг­ра­ли важ­ную роль во всех тео­ло­гических дис­кус­си­ях то­го вре­ме­ни и в воз­ро­ж­де­нии ин­те­ре­са к фи­лософской сис­те­ме то­миз­ма; во вре­мя ра­бо­ты Ва­ти­кан­ско­го I со­бо­ра по­зи­ции иезуиты бы­ли осо­бен­но силь­ны в ко­мис­сии по фун­даментальному бо­го­сло­вию. Во вре­мя пон­ти­фи­ка­та Льва XIII (1878-1903 годы) пред­ста­ви­тель ор­де­на при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке тек­ста пап­ской эн­цик­ли­ки «Rerum Novarum». В тот же пе­ри­од на иезуитов бы­ла воз­ло­же­на мис­сия по рас­про­стра­не­нию идей не­ото­миз­ма и под­твер­жде­на их гла­вен­ст­вую­щая роль в сфе­ре ка­то­лического об­ра­зо­ва­ния (так, ор­де­ну был вве­рен Биб­лей­ский институт в Ри­ме).

Во вре­мя пон­ти­фи­ка­та Пия XI (1922-1939 годы) И. Р. Ляй­бер и А. Беа при­ни­ма­ли уча­стие в под­го­тов­ке пап­ской эн­цик­ли­ки «Mit bren­nender Sorge» (1937 год) вме­сте с кар­ди­на­лом Э. Па­чел­ли, ко­то­рый, став па­пой Рим­ским Пи­ем XII (1939-1958 годы), на­зна­чил пер­во­го лич­ным сек­ре­та­рём, а вто­ро­го - сво­им ду­хов­ни­ком. Пий XII при­бе­гал к по­мо­щи иезуитов так­же в об­лас­ти эк­зе­ге­ти­ки, при под­го­тов­ке та­ких бо­го­слов­ских тек­стов, как эн­цик­ли­ка «Mystici сor­po­ris» (1943 год), дог­ма­та о Воз­не­се­нии Де­вы Ма­рии. Зна­чи­тель­ным бы­ло пред­ста­ви­тель­ст­во и уча­стие иезуитов на Ва­ти­кан­ском II со­бо­ре: в раз­ра­бот­ке под­го­то­вительных «схем», в ра­бо­те различных ко­мис­сий (А. де Лю­бак, Ж. Да­ние­лу, К. Ра­нер), в ка­че­ст­ве епи­скоп­ских кон­суль­тан­тов.

Сов­ре­мен­ное по­ло­же­ние

В начале XXI века ор­ден вно­сит зна­чительный вклад в ра­бо­ту различных ве­домств Ва­ти­ка­на, уча­ст­ву­ет в про­ве­де­нии си­но­дов и под­го­тов­ке официальных до­ку­мен­тов Святого пре­сто­ла, ак­тив­но за­ни­ма­ет­ся из­да­тель­ской дея­тель­но­стью: в его ве­де­нии на­хо­дит­ся официальный пе­чат­ный ор­ган Святого пре­сто­ла - журнал «La Civiltа̀ Cat­to­lica».

Струк­ту­ра ор­де­на и прин­ци­пы его ор­га­ни­за­ции не пре­тер­пе­ли осо­бых из­ме­не­ний с мо­мен­та его ос­но­ва­ния. Пер­вый, низ­ший класс ор­де­на - но­ви­ции; к не­му от­но­сят­ся го­то­вя­щие­ся к всту­п­ле­нию в ор­ден в те­че­ние двух лет, по за­вер­ше­нии ко­то­рых они при­но­сят пер­вые три обе­та. Вто­рой класс - схо­ла­сти­ки; его со­став­ля­ют но­ви­ции, вы­дер­жав­шие всту­пительные ис­пы­та­ния и слу­жа­щие в ка­че­ст­ве мис­сио­не­ров, по­мощ­ни­ков учи­те­лей и др. По­сле по­лу­че­ния фи­лософской, тео­ло­гической и пе­да­го­гической под­го­тов­ки, ру­ко­по­ло­же­ния в свя­щен­ный сан и при­не­се­ния чет­вёр­то­го обе­та без­ус­лов­но­го по­ви­но­ве­ния па­пе Рим­ско­му они по­лу­ча­ют по­сто­ян­ный ста­тус про­фес­сов, ко­то­рым вве­ря­ют­ся главные ор­ден­ские долж­но­сти, важ­ные мис­сии и по­соль­ст­ва. Схо­ла­сти­ки, не пре­тен­дую­щие на по­лу­че­ние свя­щен­но­го са­на, пе­ре­хо­дят в раз­ряд ду­хов­ных ко­адъ­ю­то­ров и на­зна­ча­ют­ся на долж­но­сти про­фес­со­ров, ду­хов­ни­ков, про­по­вед­ни­ков и т. п. Свет­ские ко­адъ­ю­то­ры слу­жат в хо­зяйственных уч­ре­ж­де­ни­ях ор­де­на. Во гла­ве ор­де­на сто­ит ге­не­рал, из­би­рае­мый про­фес­са­ми из сво­ей сре­ды на Ге­не­раль­ной кон­гре­га­ции. Он яв­ля­ет­ся по­жиз­нен­ным и не­ог­ра­ни­чен­ным гла­вой ор­де­на, за­ви­си­мым толь­ко от па­пы Рим­ско­го.

Ор­ден объ­е­ди­ня­ет мо­на­ше­ские ас­си­стен­ции (ок­ру­га), управ­ляе­мые ас­си­стен­та­ми; ас­си­стен­ции де­лят­ся на про­вин­ции и ви­це-про­вин­ции (в мис­сио­нер­ских стра­нах), во гла­ве ко­то­рых сто­ят про­вин­циа­лы, на­зна­чае­мые ге­не­ра­лом (как пра­ви­ло, на 3 го­да); в со­став про­вин­ций вхо­дят ор­ден­ские до­ма (оби­те­ли) - кол­ле­гии (в слу­чае ес­ли при них име­ют­ся учеб­ные за­ве­де­ния) или ре­зи­ден­ции. Чле­ны ор­де­на со все­ми ор­ден­ски­ми уч­ре­ж­де­ния­ми с са­мо­го на­ча­ла бы­ли вы­ве­де­ны из-под юрис­дик­ции ме­ст­ных ду­хов­ных вла­стей, вклю­чая епи­ско­па.

С сентября 1983 года ге­не­рал ор­де­на иезуитов - П. Х. Коль­вен­бах (из­бран на 33-й Римской ге­не­раль­ной кон­гре­га­ции ор­де­на). По дан­ным на 2007 год, ор­ден объ­е­ди­ня­ет 19573 чле­на, вклю­чая но­ви­ци­ев (из них 13736 - свя­щен­но­слу­жи­те­ли), а так­же 1536 оби­те­лей. Ге­не­раль­ная ку­рия ор­де­на рас­по­ло­же­на в Ри­ме. За 5 ве­ков су­ще­ст­во­ва­ния ор­де­на ка­то­лическая цер­ковь ка­но­ни­зи­ро­ва­ла 28 его чле­нов (2006 год).

Ор­ден­ская мис­сия в Рос­сии

Пер­вая по­пыт­ка соз­да­ния ор­ден­ской мис­сии в Мо­с­ков­ской Ру­си бы­ла пред­при­ня­та в пон­ти­фи­кат па­пы Гри­го­рия XIII (1572-1585 годы), ко­гда ко дво­ру ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го бы­ла на­прав­ле­на мис­сия во гла­ве со священником Ан­то­нио Пос­се­ви­но (в неё так­же вхо­ди­ли свя­щен­ни­ки Джо­ван­ни Пао­ло Кам­па­на и Сте­фан Дре­ноц­кий, схо­ла­стик Мо­дест, брат Мо­рие­но) (1581 год). Ре­зуль­та­том мис­сии Ан­то­нио Пос­се­ви­но ста­ло за­клю­че­ние Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582 года ме­ж­ду Мо­с­ков­ским цар­ст­вом и Ре­чью По­спо­ли­той. В ка­че­ст­ве при­двор­ных про­по­вед­ни­ков и со­вет­ни­ков при дво­ре Лже­дмит­рия I и Ма­ри­ны Мни­шек дей­ст­во­ва­ла зна­чительная груп­па ие­зу­ит­ских свя­щен­ни­ков во гла­ве с К. Са­виц­ким (ду­хов­ни­ком Ма­ри­ны Мни­шек), М. Ци­ров­ским, А. Ла­виц­ким. В 1684 году в Мо­ск­ве бы­ла ос­но­ва­на мис­сия бо­гем­ской про­вин­ции ор­де­на, в 1685 году пред­ста­ви­те­ли ие­зу­ит­ской мис­сии уч­ре­ди­ли шко­лу для дво­рян­ских де­тей.

По­сле пе­ре­ры­ва, по­сле­до­вав­ше­го в 1689-1698 годах, дея­тель­ность ие­зу­ит­ской мис­сии в Мо­ск­ве бы­ла возоб­нов­ле­на в 1698 году. К 1707 году в московской шко­ле иезуитов на­счи­ты­ва­лось около 30 уче­ни­ков. В 1713-1719 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге дей­ст­во­ва­ла ие­зу­ит­ская оби­тель ли­товской про­вин­ции ор­де­на. В апреле 1719 года по­сле­до­вал обу­слов­лен­ный тре­бо­ва­ни­ем митрополита Сте­фа­на Явор­ско­го и об­стоя­тель­ст­ва­ми по­ли­тического кон­флик­та с вен­ским дво­ром указ императора Пет­ра I о пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти иезуитов в Рос­сии. По­сле уп­разд­не­ния ор­де­на в Ев­ро­пе иезуиты, с со­гла­сия императрицы Ека­те­ри­ны II, про­дол­жи­ли свою дея­тель­ность в Российской им­пе­рии, соз­дав бе­ло­русскую про­вин­цию с соб­ст­вен­ным ге­не­раль­ным ви­ка­ри­ем. В 1777 году ос­но­ван ие­зу­ит­ский но­ви­ци­ат в По­лоц­ке; в 1800 году иезуитам был вве­рен пе­тербургский при­ход Святой Ека­те­ри­ны; в 1801 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге ос­но­ва­на иезу­ит­ская шко­ла, пре­об­ра­зо­ван­ная в 1806 году в Бла­го­род­ный пан­си­он (су­ще­ст­во­вал до 1815 года).

В 1812 году в ранг ака­де­мии бы­ла воз­ве­де­на По­лоц­кая ие­зу­ит­ская кол­ле­гия. В 1802-1815 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге на­хо­дилась Ге­не­раль­ная ку­рия ор­де­на. Иезуитские мис­сии действовали в Ри­ге, Са­ра­то­ве, Одес­се, Ас­т­ра­ха­ни, Ир­кут­ске, Том­ске и др. го­ро­дах. В 1815 году ука­зом императора Алек­сан­д­ра I иезуиты бы­ли вы­сла­ны из Санкт-Пе­тер­бур­га с за­пре­том про­жи­ва­ния и в Мо­ск­ве; в 1820 году по­сле­до­вал императорский указ, за­пре­щав­ший дея­тель­ность ор­де­на на всей тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии. С это­го мо­мен­та до 1990 года иезуиты не име­ли воз­мож­но­сти ле­галь­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния сво­ей мис­сии на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии, а по­том и СССР.

Мис­сия ор­де­на на тер­ри­то­рии СССР, а за­тем и РФ бы­ла во­зоб­нов­ле­на в 1990 году; в 1990-1992 годах функ­ции ко­ор­ди­на­то­ра дея­тель­но­сти ор­де­на в СССР и РФ вы­пол­нял ас­си­стент ге­не­ра­ла ор­де­на для Восточной Ев­ро­пы Б. Сте­чек. В 1992 году уч­ре­ж­дён Не­за­ви­си­мый Российский ре­ги­он Общества Ии­су­са (объ­е­ди­ня­ет так­же все стра­ны СНГ; в Лит­ве, Лат­вии и Эс­то­нии об­ра­зо­ва­ны са­мо­сто­ятельные ор­ден­ские про­вин­ции). В 1994 году в Но­во­си­бир­ске от­крыт Ка­то­лический центр ду­хов­но­го раз­ви­тия «Ини­го»; в ию­не 1997 года иезуитам был пе­ре­дан кол­ледж (ны­не институт) фи­ло­со­фии, тео­ло­гии и ис­то­рии Святого Фо­мы Ак­вин­ско­го в Мо­ск­ве.

По дан­ным на 2007 год, Не­за­ви­си­мый Российский ре­ги­он Общества Ии­су­са объ­е­ди­ня­ет 56 человек: 34 свя­щен­ни­ка, 19 схо­ла­сти­ков, 3 бра­та. Ку­рия на­хо­дит­ся в Мо­ск­ве

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра

При­да­вая ис­клю­чи­тель­ную важ­ность ре­лигиозным об­раз­ам, вос­при­ни­мая их и как по­мощь ве­рую­щим в мо­лит­ве, и как сред­ст­во про­па­ган­ды ве­ры, иезуиты вне­сли су­ще­ст­вен­ный вклад в фор­ми­ро­ва­ние ико­но­гра­фии Контр­ре­фор­ма­ции. По за­ка­зам иезуитов и на ос­но­ве их ико­но­гра­фических про­грамм ра­бо­та­ли луч­шие ев­ропейские ху­дож­ни­ки; их искусство спо­соб­ст­во­ва­ло ут­вер­жде­нию те­ат­ра­ли­за­ции и ил­лю­зио­низ­ма как основных ка­честв жи­во­пи­си ба­рок­ко.

Осо­бое зна­че­ние для иезуитов име­ло по­чи­та­ние име­ни Ии­су­са, с ко­то­рым свя­за­но по­яв­ле­ние та­ких сю­же­тов, как «Тор­же­ст­во име­ни Ии­су­са» (свод церкви Иль-Дже­зу в Ри­ме, художник Дж. Б. Га­ул­ли, 1678-1679 годы) и «По­кло­не­ние име­ни Ии­су­са» (Эль Гре­ко, 1578-1579 годы, монастырь Сан-Ло­рен­цо дель-Эс­ко­ри­ал; А. Поц­цо, 1700-1701 годы, ие­зу­ит­ская цер­ковь в Бам­бер­ге). В этой свя­зи осо­бен­ную важ­ность при­об­ре­ла те­ма «При­не­се­ние во храм», во вре­мя ко­то­ро­го про­ис­хо­ди­ло на­ре­че­ние име­ни Ии­су­са (П. П. Ру­бенс, 1605 год, церковь Сант-Ам­брод­жо, Ге­нуя; С. Вуэ, 1641 год, Лувр, Па­риж).

Ещё до ка­но­ни­за­ции пер­вых свя­тых ор­де­на иезуитов - Иг­на­тия Лой­о­лы и Фран­ци­ска Кса­вье - их об­ра­зы по­яв­ля­ют­ся в ал­тар­ной жи­во­пи­си, соз­дан­ной по за­ка­зу иезуитов(«Чу­де­са святого Иг­на­тия» и «Чу­де­са святого Фран­ци­ска Кса­вье» Ру­бен­са, около 1617-1618 годов, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на). Впо­след­ст­вии жи­тия этих свя­тых ста­ли рас­про­стра­нён­ным сю­же­том жи­во­пи­си: пер­спек­тив­но-ил­лю­зио­ни­сти­чес­кий пла­фон А. Поц­цо («Апо­фе­оз святого Иг­на­тия Лой­о­лы и мис­сио­нер­ская дея­тель­ность иезуит­ско­го ор­де­на») в церкви Святого Иг­на­тия в Ри­ме (1688-1694 годы); «Чу­до святого Фран­ци­ска Кса­вье» Н. Пус­се­на (1641 год, Лувр) и др.

По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись эпи­зо­ды мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти Кса­вье в Ин­дии и Ки­тае: кре­ще­ние индийской ца­ри­цы, ра­нее пре­сле­до­вав­шей хри­сти­ан (А. Поц­цо, 1701 год, Му­зей Киш­цел­ли, Бу­да­пешт), оди­но­кая смерть про­по­вед­ни­ка в Ки­тае (Дж. Б. Га­ул­ли, 1676 год, церкви Сант-Ан­д­реа-аль-Кви­ри­на­ле в Ри­ме). На рель­е­фе «Святой Иг­на­тий и пер­вые свя­тые иезу­ит­ско­го ор­де­на» А. Аль­гар­ди (1629 год) для ур­ны с пра­хом святого Иг­на­тия в церкви Иль-Дже­зу в Ри­ме изо­бра­же­ны ка­но­ни­зи­ро­ван­ные ие­зуи­ты Ф. Борд­жиа и Ста­ни­слав Ко­ст­ка. Сце­на смер­ти по­след­не­го пред­став­ле­на в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции П. Лег­ро Млад­ше­го (1702-1703 годы) в римской церкви Сант-Ан­д­реа-аль-Кви­ри­на­ле. Мис­сио­нер­скую дея­тель­ность иезуитов в ал­ле­го­рической фор­ме ото­бра­жа­ют скульп­тур­ные груп­пы «Ре­ли­гия, низ­вер­гаю­щая ересь» (П. Лег­ро Млад­ший) и «Ве­ра, со­кру­шаю­щая идо­ло­по­клон­ст­во» (Ж. Тео­дон, обе 1695-1699 годы) в ал­та­ре святого Иг­на­тия в этой же церк­ви. Иезуиты под­чёр­ки­ва­ли важ­ность му­че­ни­че­ст­ва во имя ве­ры и спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию со­от­вет­ст­вую­щих сю­же­тов (сце­ны му­че­ни­че­ст­ва свя­тых в церкви Сан-Сте­фа­но-Ро­тон­до в Ри­ме, художник Н. Чир­чи­ниа­но).

Тре­бо­ва­ния иезуитов к цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре во­пло­ти­лись в церкви Иль-Дже­зу в Ри­ме (1568-1584 годы, Дж. да Винь­о­ла; фа­сад - 1573 год, Дж. дел­ла Пор­та): тип хра­ма с един­ст­вен­ным центральным не­фом (с ку­по­лом над сре­док­ре­сти­ем) ока­зал­ся наи­бо­лее удоб­ным для про­по­ве­дей, а свя­зан­ные ме­ж­ду со­бой сквоз­ны­ми про­хо­да­ми ка­пел­лы на мес­те бо­ко­вых не­фов об­лег­ча­ли дос­туп свя­щен­но­слу­жи­те­лей к ал­та­рям. Ин­терь­ер и фа­сад Иль-Дже­зу ста­ли об­раз­цом ие­зу­ит­ско­го хра­ма, ко­то­ро­му под­ра­жа­ли по все­му ми­ру. Так, в Но­вом Све­те сло­жил­ся осо­бый стиль «ие­зу­ит­ско­го» ба­рок­ко (смотрите Иезу­ит­ские мис­сии).

Иллюстрации:

«По­кло­не­ние име­ни Иису­са». Ал­тар­ный об­раз Эль Гре­ко. 1578–79. Мо­на­стырь Сан-Ло­рен­цо-дель-Эс­ко­ри­ал (Испания). Архив БРЭ;

Ин­терь­ер иезу­ит­ской церк­ви «Дже­зуи­ти» (Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та) в Ве­не­ции. 1713–1728. Ар­хи­тек­тор Д. Рос­си. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)