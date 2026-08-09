ИЕЗУИТСКИЕ МИССИИ

ИЕЗУИТСКИЕ МИССИИ - поселения на территориях бывших португальских и испанских колоний, а также государств, входивших в сферу миссионерской деятельности ордена иезуитов .

Воз­ник­ли с середины XVI века в Ки­тае, Япо­нии, Ко­рее, Ин­дии, Латинской Аме­ри­ке. Со­хра­нив­шие­ся пла­ны иезутские мисси (или т. н. ре­дук­ций, испанский reducciones) и их руи­ны в ря­де стран Центральной и Южной Аме­ри­ки (на тер­ри­то­ри­ях пле­мён ту­пи, гуа­ра­ни, чи­ки­тос и др., а так­же быв. Ие­зуи­тов го­су­дар­ст­ва 1610-1767 годы) по­зво­ля­ют су­дить об их пер­во­на­чаль­ном ви­де. В ка­ж­дой из иезутские мисси про­жи­ва­ло от 1 до 8 тысяч ин­дей­цев; все они строи­лись по еди­но­му об­раз­цу, в рас­чё­те на их пол­ную эко­но­мическую и куль­тур­ную са­мо­дос­та­точ­ность. На­ря­ду с еван­ге­ли­за­ци­ей мис­сио­не­ры стре­ми­лись к дос­ти­же­нию все­об­щей гра­мот­но­сти ме­ст­но­го на­се­ле­ния, при­уча­ли ин­дей­цев к ре­мёс­лам, му­зы­ке и пе­нию (с осо­бой тор­жест­вен­но­стью в иезутских миссиях от­ме­ча­лись все цер­ков­ные празд­ни­ки).

Ре­дук­ции бы­ли об­не­се­ны вы­со­кой ог­ра­дой с па­рад­ны­ми главными во­ро­та­ми и ок­ру­же­ны рва­ми для за­щи­ты от на­па­де­ний из­вне (в т. ч. ко­ло­ни­за­то­ров-ра­бо­тор­гов­цев). В цен­тре на­хо­ди­лась квад­рат­ная или пря­мо­уголь­ная пло­щадь, обыч­но ок­ру­жён­ная кры­той га­ле­ре­ей; по­се­ре­ди­не стоя­ла боль­шая скульп­ту­ра свя­то­го по­кро­ви­те­ля мис­сии; главное зда­ние - рос­кош­но уб­ран­ная цер­ковь в сти­ле ба­рок­ко, вы­хо­див­шая фа­са­дом на пло­щадь. Ря­дом с цер­ко­вью - дом от­цов-ие­зуи­тов и кол­ле­хио (шко­ла), зал со­б­ра­ний, по­за­ди них - скла­ды и мас­тер­ские, гос­пи­таль и тюрь­ма. По­за­ди церк­ви на­хо­ди­лось клад­би­ще, за ним - са­ды и ого­ро­ды. Во­круг пло­ща­ди рас­по­ла­га­лись оди­на­ко­вые од­но­этаж­ные жи­лые до­ма, раз­де­лён­ные на 6-7 сек­ций. Ка­ж­дая се­мья име­ла свою ком­на­ту (ин­дей­цев оту­ча­ли от по­ли­га­мии), од­но­вре­мен­но их при­выч­ка жить всем пле­ме­нем не на­ру­ша­лась. За чер­той по­сёл­ка на­хо­ди­лись по­ле­вые уго­дья. Уни­фи­ци­ро­ван­ность жи­лищ и об­раза жиз­ни не раз вы­зы­ва­ла уп­рё­ки в «ка­зар­мен­ном ду­хе» мис­сий.

Серь­ёз­ные строи­тель­ные на­вы­ки , по­лу­чен­ные при воз­ве­де­нии хра­мов (их ав­то­ра­ми бы­ли ар­хи­тек­то­ры-ев­ро­пей­цы - Х. Б. При­мо­ли, А. Блан­ки, Х. Б. Эхи­диа­но и др.), по­зво­ля­ли ин­дей­цам впо­след­ст­вии ра­бо­тать и вне иезутских миссий, что спо­соб­ст­во­ва­ло ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию ме­ст­ных ва­ри­ан­тов «ие­зу­ит­ско­го» ба­рок­ко. Его от­ли­чительной чер­той бы­ло обиль­ное вклю­че­ние в оформ­ле­ние цер­ков­ных зда­ний ме­ст­ных мо­ти­вов, как ико­но­гра­фических, так и ор­на­мен­таль­ных. Церк­ви строи­лись 3-не­фные, ре­же 5-не­фные. Кар­кас воз­во­дил­ся из де­ре­ва, сте­ны же и внутренние пе­ре­го­род­ки - из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (позд­нее из кам­ня), шту­ка­ту­ри­лись и бе­ли­лись. Ка­мен­ные пор­та­лы ста­ли в конце XVII - начале XVIII веков главным ук­ра­ше­ни­ем зда­ний. В ар­хитектурном де­ко­ре боль­шо­го мас­тер­ст­ва дос­тиг­ли и ин­дей­цы, ко­то­рые, сво­бод­но сле­дуя сво­ей фан­та­зии, ин­тер­пре­ти­ро­ва­ли ев­ропейские об­раз­цы; столь же бо­га­та бы­ла резь­ба ал­та­рей (ре­таб­ло), со мно­же­ст­вом арок, ниш, ра­ко­вин. В круг­лой скульп­ту­ре из де­ре­ва или кам­ня народное на­ча­ло осо­бен­но про­яв­ля­лось в изо­бра­же­ни­ях Хри­ста, свя­тых и чрез­вы­чай­но лю­би­мых ин­дей­ца­ми ан­ге­лов. В иезутских миссиях ин­дей­ца­ми пе­ча­та­лись кни­ги, учеб­ни­ки и гра­вю­ры.

Иезутские мисси по­все­ме­ст­но спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию куль­тур­ных кон­так­тов ме­ж­ду ев­ро­пей­ца­ми и др. на­ро­да­ми. Так, в Ин­дии, где ие­зуи­ты бы­ли при­ня­ты при дво­ре мо­голь­ских им­пе­ра­то­ров и име­ли мис­сию в Гоа, ме­ст­ные ху­дож­ни­ки ко­пи­ро­ва­ли гра­вю­ры из ев­ропейских книг; воз­во­ди­лись церк­ви. В Япо­нии итальянский ху­дож­ник-иезу­ит Дж. Ник­ко­ло от­крыл в На­га­са­ки ака­де­мию Святого Лу­ки, в ко­то­рой обу­чал ев­ропейской жи­во­пи­си . Там за­ро­дил­ся стиль нан­бан («жи­во­пись юж­ных вар­ва­ров»), ко­то­рый за­тем рас­про­стра­нил­ся по всей стра­не. Бла­го­да­ря кон­так­там с Ки­та­ем, в Ев­ро­пе воз­ник стиль ши­ну­аз­ри, на­ча­лось про­изводство фар­фо­ра.

По­сле из­гна­ния ор­де­на ие­зуи­тов из Пор­ту­га­лии и Ис­па­нии (1760-е годы) и его рос­пус­ка (1773 год) Иезутские мисси при­шли в за­пус­те­ние, а час­тич­но и спе­ци­аль­но раз­ру­ша­лись; су­ще­ст­вую­щие на их мес­те му­зеи (в стра­нах Латинской Аме­ри­ки) со­хра­ня­ют ос­тат­ки то­го ху­дожественного бо­гат­ст­ва, ко­то­рое мис­сии вне­сли на зем­ли бывших ев­ропейских ко­ло­ний. Иезутские мисси в Ар­ген­ти­не (Сан-Иг­на­сио-Ми­ни, Сан­та-Ана, Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Ло­ре­то и Сан­та-Ма­рия-ла-Май­ор), Бо­ли­вии (Сан-Фран­си­ско-Хавь­ер, Кон­сеп­сь­он, Сан-Ми­гель, Сан-Ра­фа­эль, Сан-Хо­се), Бра­зи­лии (Сан-Ми­гел-дас-Ми­сойнс) и Па­ра­гвае (Ла-Сан­тис­си­ма-Три­ни­дад-де-Па­ра­на и Хе­сус-де-Та­ва­ран­ге) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрация:

Руи­ны ие­зу­ит­ской мис­сии Сан­тис­си­ма-Три­ни­дад-де-Па­ра­на (Па­раг­вай). 17 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)