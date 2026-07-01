ИЕЗУИТОВ ГОСУДАРСТВО 1610‒1767
ИЕЗУИТОВ ГОСУДАРСТВО 1610-1767 годы - государственное образование под управлением миссионеров иезуитского ордена в Парагвае.
Создано по инициативе испанских властей для закрепления испанского влияния в долинах рек Парана и Уругвай, на которые претендовала также Португалия. Целями Иезуитов государства декларировались христианизация и просвещение индейцев гуарани, предотвращение их истребления португ. колонистами. К концу XVII века Иезуитов государство состояло из 30 поселений, в которых проживало около 100 тыс. обращённых в христианство индейцев. Каждое поселение возглавлял священник-иезуит, выполнявший как духовные, так и административные функции.
Опираясь на общинные традиции гуарани, иезуиты привлекали их к управлению редукциями, формировали из их числа вооруженные отряды, которые использовались также для покорения др. индейских племён. Жители редукций не знали частной собственности, сообща работали на плантациях и в мастерских. Часть произведённой продукции (чай, кожи, табак, шерсть, фрукты, изделия ремесла) делилась между поселенцами, часть продавалась иезуитами за пределами Парагвая (доход от этой торговли шёл в кассу ордена). В 1645 году иезуиты получили от Филиппа IV привилегии, гарантировавшие невмешательство светских властей в дела Иезуитов государства.
Внутреннее положение в редукциях было стабильным и в целом благоприятным для гуарани. Численность населения редукций росла, проживавшие в них индейцы сохраняли свой язык, приобщались к христианским культурным ценностям, овладевали новыми для них орудиями труда и видами производительной деятельности. Однако со временем существование фактически независимого иезуитского государства стало вызывать недовольство испанских колониальных властей и двора. В 1750 году Испания заключила с Португалией договор, по которому передала ей территорию 7 редукций при условии последующего переселения жителей этих редукций в испанских владения. Это означало фактическое разделение и ликвидацию Иезуитов государства.
Индейцы, не желая уходить с обжитых мест, оказали вооруженное сопротивление испано-португальским войскам. В ходе Гуаранийской войны 1753-1756 годов отряды индейцев были разгромлены. В 1767 году Карл III издал декрет об изгнании иезуитов из Испании и всех её колоний. Иезуитов государство прекратило своё существование, земли и имущество иезуитов перешли испанской короне, оставшиеся в редукциях индейцы были подчинены колониальным властям.