ИЕЗУИТОВ ГОСУДАРСТВО 1610‒1767

ИЕЗУИТОВ ГОСУДАРСТВО 1610-1767 годы - государственное образование под управлением миссионеров иезуитского ордена в Парагвае.

Соз­да­но по ини­циа­ти­ве испанских вла­стей для за­кре­п­ле­ния испанского влия­ния в до­ли­нах рек Па­ра­на и Уруг­вай, на ко­то­рые пре­тен­до­ва­ла так­же Пор­ту­га­лия. Це­ля­ми Иезуитов государства дек­ла­ри­ро­ва­лись хри­стиа­ни­за­ция и про­све­ще­ние ин­дей­цев гуа­ра­ни, пре­дот­вра­ще­ние их ис­треб­ле­ния пор­туг. ко­ло­ни­ста­ми. К концу XVII века Иезуитов государство со­стоя­ло из 30 по­се­ле­ний, в ко­то­рых про­жи­ва­ло около 100 тыс. об­ра­щён­ных в хри­сти­ан­ст­во ин­дей­цев. Ка­ж­дое по­се­ле­ние воз­глав­лял свя­щен­ник-ие­зу­ит, вы­пол­няв­ший как ду­хов­ные, так и административные функ­ции.

Опи­ра­ясь на об­щин­ные тра­ди­ции гуа­ра­ни, ие­зуи­ты при­вле­ка­ли их к управ­ле­нию ре­дук­ция­ми, фор­ми­ро­ва­ли из их чис­ла воо­руженные от­ря­ды, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись так­же для по­ко­ре­ния др. ин­дей­ских пле­мён. Жи­те­ли ре­дук­ций не зна­ли ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, со­об­ща ра­бо­та­ли на план­та­ци­ях и в мас­тер­ских. Часть про­из­ве­дён­ной про­дук­ции (чай, ко­жи, та­бак, шерсть, фрук­ты, из­де­лия ре­мес­ла) де­ли­лась ме­ж­ду по­се­лен­ца­ми, часть про­да­ва­лась ие­зуи­та­ми за пре­де­ла­ми Па­ра­гвая (до­ход от этой тор­гов­ли шёл в кас­су ор­де­на). В 1645 году ие­зуи­ты по­лу­чи­ли от Фи­лип­па IV при­ви­ле­гии, га­ран­ти­ро­вав­шие не­вме­ша­тель­ст­во свет­ских вла­стей в де­ла Иезуитов государства.

Внутреннее по­ло­же­ние в ре­дук­ци­ях бы­ло ста­биль­ным и в це­лом бла­го­при­ят­ным для гуа­ра­ни. Чис­лен­ность на­се­ле­ния ре­дук­ций рос­ла, про­жи­вав­шие в них ин­дей­цы со­хра­ня­ли свой язык, при­об­ща­лись к хри­сти­ан­ским куль­тур­ным цен­но­стям , ов­ла­де­ва­ли но­вы­ми для них ору­дия­ми тру­да и ви­да­ми про­из­во­дительной дея­тель­но­сти. Од­на­ко со вре­ме­нем су­ще­ст­во­ва­ние фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мо­го ие­зу­ит­ско­го государства ста­ло вы­зы­вать не­до­воль­ст­во испанских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей и дво­ра. В 1750 году Ис­па­ния за­клю­чи­ла с Пор­ту­га­ли­ей до­го­вор, по ко­то­ро­му пе­ре­да­ла ей тер­ри­то­рию 7 ре­дук­ций при ус­ло­вии по­сле­дую­ще­го пе­ре­се­ле­ния жи­те­лей этих ре­дук­ций в испанских вла­де­ния. Это оз­на­ча­ло фак­тическое раз­де­ле­ние и ли­к­ви­да­цию Иезуитов государства.

Ин­дей­цы, не же­лая ухо­дить с об­жи­тых мест, ока­за­ли воо­руженное со­про­тив­ле­ние испано-пор­тугальским вой­скам. В хо­де Гуа­ра­ний­ской вой­ны 1753-1756 годов от­ря­ды ин­дей­цев бы­ли раз­гром­ле­ны. В 1767 году Карл III из­дал дек­рет об из­гна­нии ие­зуи­тов из Ис­па­нии и всех её ко­ло­ний. Иезуитов государство пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние, зем­ли и иму­ще­ст­во ие­зуи­тов пе­ре­шли испанской ко­ро­не, ос­тав­шие­ся в ре­дук­ци­ях ин­дей­цы бы­ли под­чи­не­ны ко­ло­ни­аль­ным вла­стям.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)