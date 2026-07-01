ИЕШУ СТИЛИТ

ИЕШУ СТИЛИТ - предполагаемое имя автора хроники начала VI века, посвященной истории Эдессы (Урхой, ныне Урфа, Турция) и друних городов византийской Месопотамии на рубеже V и VI веков.

Это сочинение сохранилось в единственной рукописи IX века (Vatic. Syr. 162. Fol. 65-86) в составе т. н. Зукнинской хроники (VIII век), ошибочно приписываемой сиро-яковитскому Антиохийскому патриарху Дионисию Телль-Махрскому (смотрите статью Дионисия Телль-Махрского хроника). Эта рукопись была обнаружена И. С. Ассемани в библиотеке монастыря Сирийцев (Дейр-эс-Суриани) в Скитской пустыне в Египте в 1715 году, доставлена исследователем в Рим и описана в 1717 году (Assemani. BO. T. 1. P. 260 sqq.). Ассемани предложил 2 версии происхождения рукописи. По одной из них, рукопись была изготовлена в Месопотамии и в 932 году привезена из Тагрита в Египет настоятелем монастыря Моисеем Нисибинским. По другой - рукопись была переписана уже в Египте в IX-X веках. (Пигулевская. 2000. С. 36).

Сочинение называется «История времени бедствий, постигших Эдессу, Амиду и всю Месопотамию» и составляет особую, 4-ю часть хроники Псевдо-Дионисия (Зукнинской). На полях листа 66 ватиканской рукописи есть отметка писца, некоего Елисея (Элише) из монастыря Зукнин близ Амиды, который просит ниспослать милость Божию «на пресвитера Мар Иешу Столпника из Зукнинской обители, написавшего эту книгу о бедствиях прошлого и вреде, нанесенном тираном рода человеческого». На основании этой записи Ассемани предположил, что Иешу Стилит - имя автора «Истории...». Др. исследователи иначе трактуют слова Елисея, они видят в Иешу Стилите либо компилятора всей Зукнинской хроники (Nau. 1897), либо переписчика оригинала рукописи, либо писца «Истории...» до ее включения в сводную хронику Псевдо-Дионисия (Baumstark. 1922; Chabot. 1935; Brock. 1992). Как бы то ни было, можно считать, что автором хроники был сирийский клирик, живший в 506 году в Эдессе, но бывавший также и в Амиде. Не исключено, что это был Иешу Стилит, подвизавшийся впоследствии в монастыре Зукнин. Имя Иешу Стилита и его сочинение не были известны позднейшим сирийским писателям: материалы «Истории...» не используют ни Михаил Сириец († 1199 год), ни Григорий Абу-ль-Фарадж Бар Эвройо († 1286 год).

В предисловии и пространном посвящении архимандриту Сергию (Саргису), по просьбе которого была написана «История...», автор просит молиться за себя, подчеркивает, что недостоин писать такой труд и неспособен дополнить свое повествование приличествующими назиданиями. Он сетует на то, что более достойные люди не взялись за описание происшедших событий. Под «достойными людьми» он, вероятно, подразумевает известных сирийских писателей того времени - Иакова Саругского и Филоксена Маббугского, которые были свидетелями бедствий Месопотамии. В заключении Иешу Стилит говорит, что он хотел бы описать и наступившие после голода, эпидемий и войн времена благоденствия, однако, не сумев описать по достоинству время бедствия, он тем более не сможет описать времена мира.

Написанное в форме послания сочинение Иешу Стилита представляет собой историческое повествование, центральной темой которого является византийско-персидская война 502-506 годов. Описанию войны посвящена половина сочинения (§ 49-100). Во вступлении (§ 4-48) дается ретроспектива византийско-персидских отношений с 297 года, когда к Римской империи отошел город Нисибин. Сообщив о передаче Нисибина персам на 120 лет в 363 году императором Иовианом, Иешу Стилит переходит к временам императора Зинона, при нем по истечении указанного в договоре срока персы отказались вернуть Нисибин империи. Однако это не привело к военному противостоянию 2 держав, поскольку персы были заняты войной с гуннами-эфталитами на восточной границе, а Зинон подавлял мятеж Илла и узурпатора Леонтия. Собственно «история бедствий» начинается с неудачных переговоров шаханшаха Кавада (488-497 годы, 499-531 годы) со вступившим на престол в 491 году императором Анастасием I. После этого следует описание внутренних неурядиц в Персии (496-499 годы).

Приступая к изложению основного повествования, автор приводит датировки по эре Селевкидов (начиная с 806 года = 494/495 год по Р. Х.), «чтобы не путать рассказ». В описании событий 495-502 годов (§ 25-47) чаще всего упоминаются неурожаи, голод, эпидемии, землетрясения и др., постигшие Эдессу и окрестные провинции империи бедствия. Все эти испытания были посланы Богом «для вразумления народа», отпадшего в язычество. Называя благодеянием Божиим хороший урожай 496 года, Иешу Стилит старается показать, что «меньшие бедствия» были даны для того, чтобы народ успел покаяться. Но поскольку этого не произошло, Бог попустил нашествие персов. Вторжению Кавада, по словам Иешу Стилита, предшествовали ужасные знамения: на севере были видны огненные всполохи, некоторые города были разрушены землетрясениями, жителей Никомидии охватило массовое безумие. Написанная в духе христианского провиденциализма, эта часть «Истории...» отличается отсутствием прямой связи между событиями. Рассказы о знамениях и бедствиях прерываются сообщениями о различных мерах, предпринятых византийскими наместниками для благоустройства и наведения порядка в Эдессе, о распоряжениях императора Анастасия I, об эдесских епископах Кире († 498 год) и Петре.

С 502 по 506/507 годы повествование представляет собой последовательный рассказ о ходе войны. В этой части прослеживаются традиции эллинистической историографии и современного автору византийского историописания. Как и Прокопий Кесарийский , Иешу Стилит пользовался ныне утерянной «Историей» Евстафия Епифанийского. С 502/503 года изложение базируется уже исключительно на личных впечатлениях автора и свидетельствах очевидцев. Назидательный характер и провиденциализм в этой части сочинения Иешу Стилит уступает место патетике героизма и предательства, политике и интригам.

Автор-сириец занимает патриотическую проимперскую позицию. Это не мешает ему критиковать отдельные действия византийских военачальников и одобрять удачные решения персидских оккупационных властей. Иешу Стилит открыто и последовательно выражает свое глубокое отвращение к ужасам войны, но это не повлияло на его политическую ориентацию. Он не разделял позиции тех, кто роптал на императора Анастасия. «Те, кто осуждают его [императора] за то, что он не дал золота, пусть лучше осуждают того, кто требовал насильно не принадлежащего ему» (§ 21),- писал Иешу Стилит, имея в виду Кавада. Именно персидский царь является для Иешу Стилита основным виновником войны и связанных с ней многочисленных преступлений. Кавад покровительствовал «отвратительной ереси магизма зарадуштакан» (§ 21), т. е. маздакизму. Он сравнивает его с библейским фараоном и надеется, что Бог воздаст персидскому царю за его беззакония. Напротив, император Анастасий предстает у Иешу Стилита мудрым, человеколюбивым и благочестивым правителем, таким, каким был царь Соломон. Идеализация образа императора Анастасия является общей чертой сирийской историографии того периода. Впрочем, в конце произведения, как бы оправдываясь перед читателем в том, что он рассыпал похвалы Анастасию, Иешу Стилит замечает: «Если и показал себя иначе этот император в конце жизни, то никто не должен быть огорчен его похвалами, и пусть вспомнит, что случилось с Соломоном в конце жизни» (§ 100).

Сочинение оканчивается описанием заключения мира с персами и началом строительства укреплений в Даре на персидской границе по распоряжению магистра Келера (ноябрь 506 года). У. Райт и Г. Гельцер датировали написание «Истории...» 507 года. Однако учитывая, что Иешу Стилит говорит о последних годах жизни Анастасия I, «История...» была написана позднее. Поскольку преемник Анастасия, Юстин I (518-527 годы), нигде не назван императором, но упоминается как простой комит (§ 81), верхней границей создания сочинения следует признать 518 год.

Из «Истории...» довольно сложно определить религиозную позицию автора. Н. В. Пигулевская считает его монофизитом. Но этот вопрос не так однозначен (ср. Gelzer. 1892). Иешу Стилит с равной симпатией относится как к крайним монофизитам, таким как Филоксен Маббугский, так и к православному патриарху Антиохийскому Флавиану II, замененному в 512 году Севиром Антиохийским. Отрицательная оценка конца правления Анастасия I может быть объяснена изменением религиозной политики императора. В эпоху составления хроники, когда в Церкви отсутствовала параллельная монофизитская (яковитская) иерархия, довольно сложно однозначно определить, к какой партии, монофизитской или православной (халкидонитской), принадлежал тот или иной автор. В этом отношении пример Иешу Стилита показателен: он уделяет внимание личным добродетелям того или иного епископа, а не его богословским воззрениям.

Сочинения:

The Chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac A. D. 507 / Ed., transl. W. Wright. Camb., 1882. Amst., 1968r. Piscataway (N. J.), 2003r.

Издания:

Chronicon Pseudo-Dionysiacum vulgo dictum / Ed. J.-B. Chabot. P., 1927. Pars 1: Textus. P. 235-317. (CSCO; 91. Script. Syr. 43); ibid. Versio. Louvain, 1949. P. 174-233. (CSCO; 121. Script. Syr. 66);

Пигулевская Н. В. Месопотамия на рубеже V и VI вв. н. э.: Сир. хроника Иешу Стилита как ист. источник. М.;

Л., 1940. С. 130-170; То же: рус. пер. с сокр.: она же. Сирийская средневек. историография. СПб., 2000. С. 571-620.

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