ИЕРУСАЛИМСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

ИЕРУСАЛИМСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - христианское государство, основанное западноевропейскими рыцарями в Палестине и прибрежной полосе Сирии после 1-го крестового похода.

Состояло из собственно Иерусалимского королевства и вассальных государств - Антиохийского княжества, графств Триполи и Эдесса, которые, хотя и признали сюзеренитет Иерусалимского королевства, фактически сохраняли независимость. Иерусалимское королевство просуществовало с 1099 по 1291 годы. В период наибольшего могущества Иерусалимское королевство контролировало полосу земли шириной в 150 км от моря до Заиорданского плато и около 450 км в меридиональном протяжении от Эйлата до Бейрута.

Первым правителем Иерусалимского королевства был избранный рыцарями-крестоносцами Готфрид Бульонский. Он отказался принять титул короля и 22 июля 1099 года был провозглашен «защитником Гроба Господня» (advocatus S. Sepulchri). После его смерти в 1100 году возник вопрос о юридическом статусе нового государственного образования. Латинский патриарх Иерусалима Даиберт, под властью которого фактически оказался Иерусалим, стремился создать теократическое государство, но, не получив поддержки среди духовенства и баронов, был вынужден признать светского правителя - Балдуина I (1100-1118 годы), брата Готфрида Бульонского. На Рождество 1100 года Балдуин был коронован как «первый латинский король Иерусалима» (rex Latinorum Hierusalem primus). При нем были существенно расширены границы Иерусалимского королевства, захвачены Арсуф, Бейрут, Сидон и Кесария, и вскоре он добился признания сюзеренитета над вассальными государствами - Антиохийским княжеством, графствами Триполи и Эдесса. При Балдуине I благодаря участникам арьергардного крестового похода (1101 год) в Иерусалимском королевстве увеличилось количество жителей-латинян.

Важную роль в королевстве стали играть итальянские города-государства (Венеция, Пиза и Генуя), которые в случае захвата портов получали там кварталы для торговли. После смерти Балдуина I правителем был выбран граф Эдессы Балдуин II (1118-1131 годы), чья политика упрочила позиции крестоносцев. Но уже при преемнике Балдуина II, Фульке Анжуйском, который в 1131-1143 годах правил Иерусалимским королевством вместе с супругой Мелисендой († 1161 год), мусульманская Сирия начала объединяться под предводительством атабека Мосула Имада ад-Дина Зенги (1127-1147 годы). В 1144 году мусульмане взяли Эдессу. Сын Имада ад-Дина Зенги, Нур ад-Дин (1146-1174 годы), правитель Халеба и Дамаска, объединил под своей властью всю Сирию. В Европе был организован 2-й крестовый поход (1147-1149 годы), в котором приняли участие французский король Людовик VII и германский император Конрад III. Этот поход не принес существенных результатов.

В годы правления Балдуина III (1143 (с 1153 годы единолично) - 1162 годы) и Амори I (1162-1174 годы) Иерусалимское королевство сблизилось с Византийской империей и фатимидским Египтом, но крах последнего привел к подчинению объединившихся Сирии и Египта Салах-ад-Дину, который провозгласил себя султаном. Король Балдуин IV Прокаженный (1174-1185 годы), а затем его племянник Балдуин V (1185-1186 годы) могли бы выступить против Салах-ад-Дина, но политика последующих правителей (Ги Лузиньяна и др.) привела Иерусалимское королевство к краху. В 1187 году Салах-ад-Дин разгромил войско крестоносцев при Хаттине и захватил большую часть королевства, в т. ч. и Иерусалим. В руках крестоносцев оставался лишь порт Тир, откуда Конрад Монферратский начал военную кампанию против мусульман. В ходе 3-го крестового похода (1189-1192 годы), в котором приняли участие западноевропейские государи (германский император Фридрих I Барбаросса , французский король Людовик VII, английский король Ричард I Львиное Сердце), христианами были отвоеваны некоторые важные стратегические пункты, в частности Акра. Возникло новое королевство (т. н. Второе Иерусалимское королевство). Оно сохранило прежнее название, несмотря на то что Иерусалим был утрачен (столицей нового государства стала Акра, или Сен-Жан-д'Акр, ныне г. Акко, Израиль).

Первый правитель нового государства Конрад Монферратский 24 апреля 1192 года был убит асассинами (смотрите Неоисмаилиты). Его преемники, короли Генрих Шампанский (1192-1197 годы), Амори II Лузиньян (брат Ги Лузиньяна; 1197-1205 годы), стремились защищать границы Иерусалимского королевства. Амори II удалось восстановить прибрежную полосу Иерусалимского королевства от Яффы до Бейрута. Преемницей Амори II стала Мария Монферратская (1205-1212 годы; до 1210 года правила вместе с регентом Жаном Ибелином). Ее муж Иоанн Бриенний в 1210-1212 годах как король, а после смерти супруги как регент (1212-1225 годы) при дочери Изабелле (Иоланте) возглавлял военную кампанию в Египте. В 1219 году ему удалось взять порт Дамиетту (ныне Думьят, Египет) и добиться от султана Египта согласия обменять его на Иерусалим. Сделка не удалась из-за сопротивления папского легата.

Чтобы получить помощь с Запада, Иоанн Бриенний выдал дочь Изабеллу замуж за германского императора Фридриха II Гогенштауфена, который сверг своего тестя с престола и встал во главе Иерусалимского королевства. Путем переговоров с мусульманскими правителями императору Фридриху II удалось вернуть Иерусалим. По договору, подписанному 18 февраля 1229 года в Яффе, перемирие с египетским султаном аль-Камилем продлевалось на 10 лет 5 месяцев и 40 дней; оговаривались территориальные уступки для франков: Сидонская сеньория (без Бофора) в своих прежних границах, сеньория Торона, область Назарета и Сефории, земли Лидды и Рамлы, «дорога паломников», Вифлеем и Иерусалим возвращались христианам (в Иерусалиме священные для мусульман места - мечеть Аль-Акса и мечеть Куббат-эс-Сахра (Купол скалы) - оставались в их руках, никому из христиан входить туда не дозволялось). Император также обещал султану помощь в борьбе против его врагов, как мусульман, так и христиан. Фридрих II вступил в Иерусалим 17 марта 1229 года, провозгласив себя на следующий день правителем Иерусалимского королевства. Политикой Фридриха II в Иерусалимском королевстве были недовольны бароны. Начавшиеся «ломбардские войны» между императором и баронами завершились в 1243 году победой баронской коалиции. Сохранив формальное господство Гогенштауфенов, бароны пытались организовать коллегиальное правление под главенством Иоанна (Жана) Ибелина, потом его сына Балиана. В 1244 году Иерусалим был вновь взят мусульманами.

С 1250 по 1254 годы государством правил организатор 7-го и 8-го крестовых походов французский король Людовик IX Святой, но после его отъезда усилились анархия, соперничество генуэзцев и венецианцев («война святого Саввы») и распри между претендентами на престол (Гуго III и Карлом Анжуйским). Мамлюкский султан Бейбарс захватывал города и крепости Иерусалимского королевства. В 1291 году пал последний оплот крестоносцев на Востоке - крепость Сен-Жан-д'Акр.

Иерусалимское королевство занимало только южную часть владений крестоносцев - от Аскалона на юге до Бейрута на севере. Кроме Иерусалима ему принадлежали города Наблус, Акра и Тир; они же составляли часть королевского домена. Вся остальная территория распадалась на 4 баронства и др. сеньории. Баронствами считались княжество Галилея со столицей в Тивериаде, графство Яффы и Аскалона, сеньория Сидона, сеньория Керака. Правители этих владений обладали правом иметь свой суд, чеканить монету и иметь собственную печать. Бароны являлись вассалами короля. Кроме 4 баронств в Иерусалимском королевстве было 22 крупные сеньории - Арсуф, Хеврон, Бейрут, Ибелин и др. Значительным влиянием обладали католические иерархи: за помощь и участие в крестовых походах Римско-католическая Церковь получила обширные земельные владения.

Королевская власть в Иерусалимском королевстве существенно ограничивалась Высокой палатой (Haute Cour), состоявшей из представителей высшей знати и рыцарства. Специальные законоположения (ассизы) Высокой палаты определяли порядок феодальной службы, права сеньоров, обязанности вассалов, принципы юрисдикции, касавшиеся высших слоев Иерусалимского королевства. Для простолюдинов был учрежден др. суд - Палата горожан (Cour des Bourgeois). Впоследствии законоположения обеих палат составили правовой кодекс «Иерусалимские ассизы» (Assises de royaume de Jérusalem), куда также вошли юридические трактаты, написанные, в частности, Иоанном (Жаном) Ибелином.

Знать в Иерусалимском королевстве жила в основном в Иерусалиме и др. крупных городах, владела как земельными, так и безантными (в виде доходов от торговли, поступлений от рыночных налогов и проч.) фьефами. Итальянские города обеспечивали связь Иерусалимского королевства с Западной Европой, но, поскольку целью их торговли были внешние рынки, в Иерусалимском королевстве не создалось предпосылок для экономической и политической консолидации. Связи между отдельными государствами крестоносцев и сеньориями были весьма слабыми. Вместе с тем у Иерусалимского королевства были тесные контакты с Киликийской Арменией и Византийской империей, «восточные» черты социальной и политической организации которых оно унаследовало. На социальные структуры Иерусалимского королевства повлияли и прежде существовавшие мусульманские институты. Уже после 1-го крестового похода и взятия Иерусалима большая часть рыцарей вернулась в Западную Европу. За счет последующей эмиграции с Запада увеличивалось население западных владений на Востоке, с течением времени получивших общее название «Outremer» (Заморье). В целом Иерусалимское королевство представляло собой государство, где небольшая прослойка западных рыцарей правила арабским и сирийским населением.

Римско-католическая Церковь стремилась держать под контролем церковные владения на Востоке (о Иерусалимском латинском Патриархате смотрите статью Латинские Патриархаты). Не реже 1 раза в год Святую землю посещали папские легаты, папы нередко вмешивались в выборы латинского Иерусалимского патриарха. Местное христианское население было подчинено латинской церковной иерархии. Большинство православных архиереев перебрались в Византию, где сохранялась ветвь Иерусалимских патриархов в изгнании. В то же время в источниках XII-XIII веков упоминаются несколько православных епископов, живших в Иерусалимском королевстве. Они рукополагали священников и отправляли богослужение для местного восточнохристианского населения, но не обладали административной властью. Католические прелаты не вмешивались во внутреннюю жизнь палестинских арабов-христиан, которые, выплачивая установленные сборы латинским епископам, продолжали вести богослужение по византийскому обряду и поминать на литургии православных патриархов в изгнании.

Армия Иерусалимского королевства была немногочисленной и состояла в основном из «латинян». Недостаток войск в значительной степени компенсировался созданием духовно-рыцарских орденов. Ордены тамплиеров и госпитальеров (смотрите Мальтийский орден) были созданы в начале XII века. Они подчинялись непосредственно папе Римскому, в основном были самостоятельными и не несли воинскую повинность, хотя на самом деле участвовали во всех главных сражениях. Франки, родившиеся и выросшие на латинском Востоке, считали Святую землю своей родиной и негативно относились к вновь приезжающим крестоносцам.

Благодаря мусульманско-христианским контактам в Иерусалимском королевстве быт и нравы крестоносцев подверглись существенной ориентализации: они стали украшать дома коврами, добавлять в пищу специи, посещать бани и прочее. Искусство Иерусалимского королевства представляло собой своеобразную смесь западного, византийского и мусульманского стилей. Крестоносцами были построены крепости Крак-де-Моав (ныне Эль-Карак, Иордания), Монфор, Бофор и др. Многие архитектурные сооружения крестоносцев целенаправленно разрушались: культовые постройки в Иерусалиме уничтожены после 1187 года, большинство замков после их взятия мусульманами срыто. Из художественных мастерских города Сен-Жан-д'Акр происходят иллюминированные рукописи исторических и литургических сочинений, из которых наиболее известна иллюминированная Псалтирь короля Мелисенды (Melisende Psalter - Lond. Brit. Lib. Egerton, 1139). В Иерусалимском королевстве было создано немало литературных и исторических сочинений, представляющих большой интерес для исследователей (в частности, «Хроника» Вильгельма Тирского).

Источники:

Fulcherii Carnotensis Historia Hierosolymitana / Hrsg. H. Hagenmeyer. Hdlb., 1913;

Willelmi Tyrensis archiepiscopi Chronicon / Ed. R. B. C. Huygens. Turnhout, 1986. 2 vol.;

La Continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197) / Éd. M. R. Morgan. P., 1982;

Regesta regni Hierosolymitani, 1097-1291 / Ed. R. Röhricht. Oeniponti, 1893-1904. N. Y., 1960r. 2 vol.;

Le cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem / Publ. par G. Bresc-Bautier. P., 1984;

Papsturkunden für Kirchen in Heiligen Lande / Hrsg. v. R. Hiestand. Gött., 1985;

Jerusalem Pilgrimage, 1099-1185 / Ed. J. Wilkinson. L., 1988;

Die Kanzlei der lateinischen Könige von Jerusalem. Hannover, 1996. 2 vol.

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