«ИЕРУСАЛИМСКИЕ АССИЗЫ»

«Иерусалимские ассизы» — кодекс обычного права XIII в., действовавший в созданных крестоносцами государствах: Иерусалимском королевстве , Кипрском королевстве и др.

Ассизами называли как судебные заседания, так и принятые на них постановления. Хотя от XII в. — периода расцвета Иерусалимского королевства — никакие письменные юридические тексты не сохранились, совершенно очевидно, что и в это время на латинском Востоке существовала весьма развитая правовая система. К XIII в. память о ней была практически утрачена, но средневековые правоведы (Филипп Новарский, Жан Ибелин и др.) на основании устной традиции реконструировали прежний правовой свод, исчезнувший во время взятия Иерусалима Салах ад-Дином (Саладином) в 1187.

Согласно этой традиции, первый правитель Иерусалимского королевства Готфрид Бульонский в 1099 учредил так называемый Высший суд и Суд горожан. Законодательные акты (ассизы) этих судебных органов фиксировались в письменной традиции с первых дней существования государства крестоносцев. Акты записывались на старофранцузском и хранились в церкви Гроба Господня, отчего и составленный на их основе правовой свод получил название «Писания Гроба Господня». Согласно преданию сундук, в котором они находились, мог открыть только король, патриарх Иерусалима или виконт города. Каждая ассиза, по словам иерусалимских юристов, была якобы записана на отдельном листе, причем текст начинался иллюминированной начальной буквой, а каждая новая рубрика красными чернилами. Эти сведения современные историки склонны рассматривать как легендарные. Достоверно известно лишь то, что первая попытка кодификации иерусалимской правовой традиции была предпринята при иерусалимском короле Амори II Лузиньяне (1197—1205), который поручил сведущему в законах сеньору Раулю Тивериадскому восстановить прежний правовой свод. Хотя попытка не удалась, но иерусалимский юрист Филипп Новарский почерпнул у сеньора Рауля богатую информацию, которой впоследствии поделился с другим знатоком — Жаном Ибелином. Написанные на основе этих устных рассказов тексты вошли в качестве составных частей в правовой свод XIII в., который и известен нам под названием «И. а.». Этот памятник включал две большие части. Первая — «Книга Высшего суда» («Haute Cour»), куда входили «Книга для короля» (возможно, древнейшая часть «И. а.»), «Книга Жана Ибелина», «Книга Филиппа Новарского», а также «Книга Жоффруа Ле Тора» и «Книга Жака Ибелина». Соответственно эта часть содержала решения заседаний Высшего суда, который состоял из знатных вассалов. Во второй части — «Книге Суда горожан» («Cour des Bourgeois») — зафиксированы судебные постановления городской курии, которая состояла из рыцарей, проживавших в городах, и купечества .

«И. а.» принято считать классическим кодексом феодального права, наиболее полно отражавшим феодальные институты, иерархию внутри знати и рыцарства , их вассальные и имущественные отношения друг с другом, иными сословиями и с королевской властью. Этот памятник права оказал сильное влияние на законодательные своды XIII в. — так называемые Ассизы Романии в Латинской империи , Ассизы Антиохии в Антиохийском княжестве и др.

Лит.: Лучицкая С. И. Источниковедческие особенности «Иерусалимских ассиз» в медиевистике XIX—XX вв. // Средние века. 1988. Вып. 51. С. 153—166; Edbury P. John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem. Woodbridge, 1997; Grandclaude M. Étude critique sur les Livres des Assises de Jérusalem. Paris, 1923.