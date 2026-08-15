ИЕРОВОАМА ВОССТАНИЕ

Иеровоама восстание — восстание, около 930 до н. э. расколовшее Израильское царство на Северное (Израильское) и Южное (Йехуда, Иудейское — см. Иудея ).

Подати и повинности, введенные при Соломоне , вызывали недовольство большинства «колен» (племен) израильтян; опорой царской власти становилось прежде всего племя Йехуда (Иуда), из которого вышла сама династия Давидидов, к которой принадлежал Соломон. Со смертью Соломона (около 931 до н. э.) его сын Ровоам прибыл в г. Сихем для проведения коронационных обрядов с участием представителей всех израильских племен, среди которых находился Иеровоам, выходец из племени Ефрем (ранее составивший заговор против Соломона и вынужденный укрыться в Египте, а со смертью Соломона возвратившийся). Представители израильских племен обратились к Ровоаму с требованием облегчить подати и повинности. После резкого отказа (по преданию, Ровоам ответил: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас плетьми-скорпионами») большинство племен отложилось от Ровоама (бежавшего из Сихема в Иерусалим) и образовало особое Израильское царство, провозгласив царем Иеровоава (около 931—910 до н. э.). За Ровоамом (около 931—913 до н. э.) остались лишь территория племен Иуда и Вениамин, составившие Иудейское царство (находившееся в состоянии войны с Израильским до середины 880-х до н. э.). Воссоединение территорий былого Израильского царства под властью Давидидов состоялось только около 630/625 при царе Иосии.

Лит.: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2005.