ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ

Иероним Стридонский (лат. Hieronymus) (ок. 331—347, Стридон — 30.09.419 или 420, Вифлеем) – учитель церкви, переводчик Священного писания.

Родился в богатой семье в Далмации, учился в Аквилее и Риме, был учеником знаменитого грамматика Элия Доната. Крещенный папой Дамасом в 366, И. направился в Трир, где вместо светской карьеры при императорском дворе увлекся идеями аскетизма. Вернувшись в Аквилею, вел в 368—374 с группой друзей аскетический образ жизни, затем отправился на Восток и в течение трех лет (375—378) жил отшельником в пустыне близ Антиохии, где был рукоположен в сан пресвитера (377). Из Антиохии И. перебрался в Константинополь, а затем в Рим, где стал другом и секретарем папы Дамаса. По его поручению И. начал работу над библейскими переводами; его латинский перевод Библии впоследствии стал весьма популярен и получил название Вульгата (Vulgata) — «Общеупотребительный». Острая критика И. церковных злоупотреблений создала ему столько врагов среди клира, что после смерти папы Дамаса он опять покинул Рим (385). Во время своего пребывания в Риме И. был духовником нескольких благочестивых женщин, и в Антиохии к нему присоединились две из них — богатая вдова Паула и ее дочь Евстохия. Вместе они посетили Палестину и Египет и в конце концов поселились в Вифлееме, где основали мужской и женский монастыри и где И. продолжал свои писательские труды вплоть до смерти. И. считается одним из четырех великих Учителей христианской Церкви, известны более 30 его сочинений по библеистике, экзегетике, догматике, церковной истории и агиографии, не считая многочисленных переводов, гомилий и писем.

Лит.:Церковные историки IV—V веков / Пер., комм. М. Ф. Высокий, В. А. Дорофеева, М. А. Тимофеев. М., 2007; Фокин А. Р. Блаженный Иероним Стридонский. Библеист, экзегет, теолог. М., 2010.