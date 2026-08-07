ИЕРОНИМ МОРАВСКИЙ

Музыкальный теоретик XIII в., монах-доминиканец, автор «Трактата о музыке»

По гипотезе М. Югло (Huglo. 1994), И. М. был насельником шотл. мон-ря Элгин (обл. Мори (Марри)); по др. версии - жил в Моравии. Судя по широкой осведомленности автора (И. М. пишет, что учение Франко Кёльнского он услышал «из уст Иоанна Бургундского», каноника из Реймса 2-й пол. XIII в.), объему и актуальности материала в трактате, И. М. работал во Франции, возможно в Парижском ун-те. Написанный в жанре суммы, «Трактат о музыке» претендует на охват всех муз. тем и проблем своего времени - от определения музыки, пифагорейской муз. арифметики, типологии и ладовой системы григорианского пения («плавного распева» - cantus planus) до новейших форм и жанров музыки той эпохи. Основные муз. авторитеты для И. М.: Боэций (нек-рые главы трактата которого «Основы музыки» И. М. переписал дословно) и Иоанн Аффлигемский, аль-Фараби и Фома Аквинский.

«Трактат о музыке», названный И. М. компиляцией, включает (в гл. 26) 4 крупные интерполяции, посвященные многоголосию: безымянное соч. «Общеизвестные сведения о дисканте» (Discantus positio vulgaris), трактаты «О размеренной музыке» (De musica mensurabili) Иоанна де Гарландиа, «Техника размеренного распева» (Ars cantus mensurabilis) Франко Кёльнского, «Техника мотета в кратком изложении» (Ars motectorum compilata breviter) Петра Пикардийского - и доминиканский тонарий (в гл. 22).

Наряду с интерполяциями и прочими компилятивными текстами труд И. М. содержит оригинальные научные разработки и свидетельства средневек. музыкальной практики. В гл. 9, где дается определение предмета музыки (subiectum musicae) и ее материала (materia), в основе рассуждений И. М. лежит определение теологии (sacra doctrina) из «Суммы теологии» Фомы Аквинского. Переиначивая текст Фомы, И. М. заменяет «Бог» (Deus) на «дискретный [т. е. высотно определенный] звук» (discretus sonus), а материалом музыки объявляет «гири и мензуры, примененные к звуку» (в параллельном месте у Фомы: «вещи, знаки, искупительный подвиг и весь Христос, т. е. голова и члены»,- Thom. Aquin. Sum. th. I 1. 7). Главы 24-25 содержат уникальные практические рекомендации к сочинению («составлению») и исполнению «плавного распева». Среди методов орнаментирования распева называются reverberatio (букв.- отражение; апподжиатура [неприготовленное задержание] короткими длительностями) и flos (букв.- цветок; вибрато, или трель с верхним вспомогательным звуком). И. М. утверждает, что техника мелодического и ритмического варьирования распева (в частности, орнаментирования) приложима также к многоголосной музыке. Гл. 28 включает ценные замечания по настройке и технике игры на (2-струнном) ребеке и (5-струнной) виеле, в т. ч. впервые в западноевроп. истории описывается использование струны-бурдона (bordunus).

Сочинения:

Tractatus de musica / Ed. S. Cserba. Regensburg, 1935

Автор статьи: С. Н. Лебедев

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