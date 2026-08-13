ИЕРОНИM МОРАВCКИЙ

ИЕРОНИM МОРАВCКИЙ - музыкальный теоретик XIII века, монах-доминиканец, автор «Трактата о музыке»

По гипотезе М. Югло (Huglo. 1994), Иероним Моравский был насельником шотландского монастыря Элгин (область Мори (Марри)); по др. версии - жил в Моравии. Судя по широкой осведомленности автора (Иероним Моравский пишет, что учение Франко Кёльнского он услышал «из уст Иоанна Бургундского», каноника из Реймса второй половины XIII века), объему и актуальности материала в трактате, Иероним Моравский работал во Франции, возможно в Парижском университете .

Написанный в жанре суммы, «Трактат о музыке» претендует на охват всех музыкальных тем и проблем своего времени - от определения музыки, пифагорейской музыкальной арифметики, типологии и ладовой системы григорианского пения («плавного распева» - cantus planus) до новейших форм и жанров музыки той эпохи. Основные музыкальные авторитеты для Иеронима Моравского: Боэций (некоторые главы трактата которого «Основы музыки» Иероним Моравский переписал дословно) и Иоанн Аффлигемский, аль-Фараби и Фома Аквинский.

«Трактат о музыке», названный Иеронимом Моравским компиляцией, включает (в главе 26) 4 крупные интерполяции , посвященные многоголосию: безымянное сочинение «Общеизвестные сведения о дисканте» (Discantus positio vulgaris), трактаты «О размеренной музыке» (De musica mensurabili) Иоанна де Гарландиа, «Техника размеренного распева» (Ars cantus mensurabilis) Франко Кёльнского, «Техника мотета в кратком изложении» (Ars motectorum compilata breviter) Петра Пикардийского - и доминиканский тонарий (в гл. 22).

Наряду с интерполяциями и прочими компилятивными текстами труд Иеронима Моравского содержит оригинальные научные разработки и свидетельства средневековой музыкальной практики. В главе 9, где дается определение предмета музыки (subiectum musicae) и ее материала (materia), в основе рассуждений Иеронима Моравского лежит определение теологии (sacra doctrina) из «Суммы теологии» Фомы Аквинского. Переиначивая текст Фомы, Иероним Моравский заменяет «Бог» (Deus) на «дискретный [т. е. высотно определенный] звук» (discretus sonus), а материалом музыки объявляет «гири и мензуры, примененные к звуку» (в параллельном месте у Фомы: «вещи, знаки, искупительный подвиг и весь Христос, т. е. голова и члены»,- Thom. Aquin. Sum. th. I 1. 7). Главы 24-25 содержат уникальные практические рекомендации к сочинению («составлению») и исполнению «плавного распева».

Среди методов орнаментирования распева называются reverberatio (буквально - отражение; апподжиатура [неприготовленное задержание] короткими длительностями) и flos (буквально - цветок; вибрато, или трель с верхним вспомогательным звуком). Иероним Моравский утверждает, что техника мелодического и ритмического варьирования распева (в частности, орнаментирования) приложима также к многоголосной музыке. Глава 28 включает ценные замечания по настройке и технике игры на (2-струнном) ребеке и (5-струнной) виеле, в т. ч. впервые в западноевропейской истории описывается использование струны-бурдона (bordunus).

Сочинения:

Tractatus de musica / Ed. S. Cserba. Regensburg, 1935

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