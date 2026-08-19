ИЕРИНГ РУДОЛЬФ ФОН

ИЕРИНГ РУДОЛЬФ ФОН - немецкий правовед.

Его отец был док­то­ром пра­ва и прак­ти­кую­щим ад­во­ка­том. Иеринг изу­чал пра­во в Гей­дель­бер­ге, Мюн­хе­не, Гёт­тин­ге­не и Бер­ли­не. Профессор пра­ва в Ба­зе­ле (1845 год), пре­по­да­вал в уни­вер­си­те­тах Рос­то­ка, Ки­ля, Гис­се­на, Ве­ны, Гёт­тин­ге­на.

Основные по­ли­тические и пра­во­вые идеи Иеринга из­ло­же­ны в тру­дах: «Дух рим­ско­го пра­ва на раз­лич­ных сту­пе­нях его раз­ви­тия» (том 1-3, 1852-1878 годы), «Борь­ба за пра­во» (2-е издание, 1872 год), «Цель в пра­ве» (том 1-2, 1877-1883 годы).

Пра­во, по Иерингу, есть за­щи­щён­ный за­ко­ном ин­те­рес. Сущ­ность пра­ва со­став­ля­ет за­клю­чён­ная в нём цель - обес­пе­че­ние ус­ло­вий со­ци­аль­но­го об­ще­жи­тия. По­сти­гать пра­во - зна­чит ис­сле­до­вать и по­ни­мать об­стоя­тель­ст­ва, ко­то­рые по­ро­ж­да­ют его. Пра­во­об­ра­зую­щим фак­то­ром, един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком пра­ва яв­ля­ет­ся го­су­дар­ст­во - ор­га­ни­за­ция со­ци­аль­но­го при­ну­ж­де­ния, что от­ли­ча­ет пра­во от иных об­щественных ре­гу­ля­то­ров (в ча­ст­но­сти, от мо­ра­ли). Го­су­дар­ст­во и пра­во не­об­хо­ди­мо до­пол­ня­ют друг дру­га: го­су­дар­ст­во вы­сту­па­ет внеш­ним ме­ха­низ­мом си­лы, пра­во слу­жит фор­мой ис­поль­зо­ва­ния (дей­ст­вия) это­го ме­ха­низ­ма.

Для Иеринга ге­не­зис и эво­лю­ция пра­ва - не цепь слу­чай­ных, про­из­воль­ных со­бы­тий, а за­ко­но­мер­но про­те­каю­щий про­цесс, ко­то­рый не­сёт на се­бе от­пе­ча­ток со­цио­куль­тур­но­го свое­об­ра­зия на­ро­да. Воз­ни­ка­ет оно из борь­бы, по­сто­ян­но ве­ду­щей­ся в об­ще­ст­ве. В борь­бе лю­ди реа­ли­зу­ют и за­щи­ща­ют свои ин­те­ре­сы, об­ре­та­ют пра­во. В свя­зи с этим Иеринг, на­ме­чав­ший пу­ти со­цио­ло­гического ана­ли­за пра­ва, от­ме­жё­вы­ва­ет­ся от док­три­ны ес­те­ст­вен­но­го пра­ва и ус­та­но­вок ис­то­ри­чес­кой шко­лы пра­ва. Кон­цеп­ция са­мо­го Иеринга о ро­ж­де­нии и бы­тии пра­ва в сти­хии борь­бы схо­жа с прин­ци­пом борь­бы за су­ще­ст­во­ва­ние ви­дов в тео­рии Ч. Дар­ви­на (смотрите Пангенезис ).

По­ли­тические и пра­во­вые воз­зре­ния Иеринга сыг­ра­ли за­мет­ную роль в раз­ви­тии по­ли­ти­ко-юри­дической мыс­ли XIX-XX веков как в са­мой Гер­ма­нии, так и в др. стра­нах ми­ра (в т. ч. в Рос­сии).

Сочинения:

Из­бран­ные тру­ды: В 2 т. СПб., 2006