ИЕРАТИКА

Иератика (иератическое письмо) — один из трех видов письма (см. также Иероглифика , Демотика) в Египте Древнем .

Представляет собой графически упрощенный, скорописный (курсивный) вариант иероглифики. Самый ранний сохранившийся образец И. датируется правлением V династии (XXV — середина XXIV в. до н. э.); сосуществовала с иероглификой около 3 тыс. лет, вплоть до конца египетской истории. Изначально И. применялась для скорописных записей любого характера — как религиозного, так и повседневного (административных и деловых документов, расписок, писем и т. п.). Название «И.» (от греч. ι.ερατικός —«жреческий», «священный») было дано много позже Клементом Александрийским, христианским писателем, во времена которого (II—III вв.) этот вид скорописного письма использовался египетскими жрецами по преимуществу для записи религиозных (и иных традиционных, а также литературных) текстов (в отличие от демотики, применявшейся в деловой документации, частной переписке и т. п.). Писчим материалом для И. служил по преимуществу папирус , но также острака, свитки кожи, отщепы камня, ткань, деревянные дощечки и др. Знаки выписывались краской (черной, из угля, и красной, из охры) и кистью из расщепленной камышинки, что давало возможность (в отличие от монументальной «рисуночной» иероглифики) соединять отдельные знаки в лигатуры. Изначально иератические знаки располагались вертикальными столбцами, после XII династии (1985—1795 до н. э.) горизонтальными строками, справа налево. Развитие скорописной И., дававшей возможность писать быстро, сделало ее предпочтительной для обучения грамоте в школах. И. просуществовала вплоть до III в. См. также Шампольон , Гораполлон.

Лит.: Коростовцев М. А. Введение в египетскую филологию. М., 1963; Его же. Писцы Древнего Египта / Под ред. А. С. Четверухина. 2-е изд. СПб., 2001; Петровский Н. С. Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. Л., 1958; AllenJ. P. Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge, 2000; Gardiner A. H. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd ed. Oxford, 1957; Ikram S. Ancient Egypt. An Introduction. Cambridge, 2009; Ray J. D. The Emergence of Writing in Egypt // World Archaeology. 1986. 17/3.