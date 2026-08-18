ИЕРАКОНПОЛЬ
ИЕРАКОНПОЛЬ - комплекс древнеегипетских памятников на западном берегу Нила в Верхнем Египте.
Раскопки с конца XIX века английских (Дж. Квибелл, Ф. Грин, Б. Адамс) и американских египтологов (смотрите Египтология) (М. Хоффман, Р. Фридман) и др. В IV-м тыячелетии до н. э. один из крупнейших додинастических центров формирования цивилизации Египта Древнего с вероятной максимальной плотностью населения.
Состоял из многокилометровой цепи посёлков и кладбищ в русле Вади-Абу-Суфьян и вдоль Нила, прослежена их резкая социальная стратификация. После объединения Древнего Египта Иераконполь в III-м тысячелетии до н. э. постепенно уступил роль крупного регионального центра находившемуся в 15 км к югу от него Эдфу.
Древнейшие в Египте захоронения с элементами мумифицирования. «Гробница вождя» («гробница 100») периода Нагада II с единственным известным образцом додинастической настенной живописи. Святилище местной ипостаси бога Хора (НК29А) предположительно имело 3 помещения, занавешенные циновками, фасад шириной около 13 м с 4 деревянными колоннами высотой до 12 м. Оно стало ядром небольшого города династического времени, когда здесь был построен храм, обнесённый стеной из сырцового кирпича (ряд перестроек вплоть до II-го тысячелетия до н. э.). Там был найден клад вотивных предметов, в т. ч. навершия булав фараонов 0-й династии «Скорпиона» и «Нармера», «палетка Нармера», 2 сидящие статуи фараона II династии Хасехема с вырезанными записями об уничтожении им около 50 тысяч жителей Нижнего Египта, медные статуи фараона VI династии Пепи I и, возможно, его сына Меренра, золотая голова сокола - бога Хора, костяные фигуры, каменные и керамические сосуды и др.
Единственное сохранившееся монументальное сооружение («форт»), приписываемое последнему фараону II династии Хасехемуи, площадью около 67×57 м, со стенами толщиной до 5 и высотой до 9 м из сырцового кирпича, возможно, культового назначения. Скальные гробницы сановников с рельефами и росписями от позднего Старого до позднего Нового царства (Нианхпепи, Хоремхауеф, Хормени, Хормес и др.).
Иллюстрация:
Голова сокола-Хора из храма в Иераконполе. Золото, обсидиан. Египетский музей (Каир). Архив БРЭ.