ИЕГУДИИЛ

ИЕГУДИИЛ - архангел, ревностный защитник славы Божией, заступник всех подвизающихся на пути Христовом.

Его имя в Священном Писании не встречается, сохраняется в Священном Предании. Согласно Преданию, Бог послал Иегудиила предшествовать Израилю, исповедающему единого истинного Бога, при покорении земли языческих народов. «И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом [сынов] Израилевых...» (Исх 14. 19). Обещая израильскому народу помощь и защиту, Господь говорит: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]; блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем» (Исх 23. 20-21).

Иегудиил изображается держащим в правой руке золотой венец как награду от Бога святым людям за полезные и благочестивые труды, а в левой руке - бич из 3 черных веревок с 3 концами как наказание грешным за леность к благочестивым трудам (Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон. М., 1910 год. С. 227). «Всякий из нас, от мала до велика, обязан жить и трудиться для славы Божией...- писал архиепископ Херсонский Иннокентий .- Чем больше подвиг, тем выше и светлее награда. В деснице Архангела не напрасно венец: это награда для всякого христианина, трудящегося во славу Божию» (Иннокентий (Борисов), архиепископ Седмь Архангелов Божиих. М., 1996 год. С. 13).

Иллюстрация:

Архангел Иегудиил. Пластина («крыло») дарохранительницы. Первая четверть XVIII в. (ГММК). Архив ПЭ.

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