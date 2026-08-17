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ИДЗУМИ СИКИБУ
ИДЗУМИ СИКИБУ - японская поэтесса.
Служила при дворе. В поэтическом собрание Идзуми Сикибу «Идзуми Сикибу сю» входит около 1000 стихотворений. Мастерски владела стихотворными приёмами своего времени, особенно славилась её любовная лирика. Стихи Идзуми Сикибу включались во все крупные японской средневековой поэтической антологии.
Автор дневника - одного из самых известных произведений японской средневековой литературы, в котором описывается связь Идзуми Сикибу с принцем Ацумити.
Сочинения:
Собрание стихотворений. Дневник / Пер. Т. Соколовой-Делюсиной. СПб., 2004.
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