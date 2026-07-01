ИДЖТИХАД
ИДЖТИХАД - право высших авторитетов в вопросах шариата выносить самостоятельные решения.
Заключается в выборе методов мусульманского права, их сравнительном толковании, классификации правовых аргументов и методов, казуистическом разборе спорных и не решённых в Коране и Сунне вопросов и затем выработке общих норм их решения. Необходимыми условиями Иджтихада признаются знание арабского языка, всего Корана наизусть, правил его истолкования, Сунны и комментариев к хадисам, умение оперировать иджма и другими методами фикха, ясное понимание конкретной цели Иджатихада, здравая оценка полученных результатов и твёрдость в вере.
Мусульманское предание относит появление Иджтихада к периоду жизни пророка Мухаммеда и его сподвижников (асхабов), считающихся совершенными муджтахидами, но его широкое применение началось с конца VII века, когда перед растущим мусульманским сообществом встали правовые проблемы, решить которые только на основе Корана и Сунны было невозможно. Главной задачей Иджтихада стало урегулирование разногласий мусульманского права, укрепление ислама и изыскание соответствовавших его вероучению ответов на вызовы современности. Центрами Иджтихада стали города Халифата, в которых сложились крупные правовые школы - Мекка, Медина, Куфа, Басра, Дамаск и Бейрут.
На протяжении почти 4 веков в напряжённом соперничестве между ними происходило формирование мусульманского права и богословия. После того как к X-XI векам здесь сложились отдельные мазхабы (религиозно-правовые школы), сунниты прекратили дальнейшую разработку Иджтихада, считая «его двери закрытыми». Позднее суннитские богословы и правоведы ограничивались разработкой второстепенных вопросов, распространением и комментированием сочинений предшествовавших муджтахидов, авторитет которых остался незыблемым.
Шииты никогда «не закрывали дверей Иджтихада», признавая право на него за своими высшими религиозными авторитетами (смотри Аятолла), которые у имамитов продолжают выносить обязательные религиозно-правовые заключения (фетвы) на основе самостоятельного толкования Корана и признанных в шиитском предании хадисов (ахбар).
Реформаторские течения в исламе Нового и Новейшего времени способствовали появлению среди части суннитских улемов с конца XIX века тенденции к возрождению Иджтихада. К пересмотру принципов традиционного исламского знания (таклид) с учётом насущных проблем современого общества призывали Джамаль ад-Дин Афгани и Мухаммед Абдо на Ближнем Востоке, мусульманские реформаторы британской Индии и сторонники джадидизма в поздней Российской империи.