ИДЖТИХАД

ИДЖТИХАД - право высших авторитетов в вопросах шариата выносить самостоятельные решения.

За­клю­ча­ет­ся в вы­бо­ре ме­то­дов му­суль­ман­ско­го пра­ва, их срав­нительном тол­ко­ва­нии, клас­си­фи­ка­ции пра­во­вых ар­гу­мен­тов и ме­то­дов, ка­зуи­стическом раз­бо­ре спор­ных и не ре­шён­ных в Ко­ра­не и Сун­не во­про­сов и за­тем вы­ра­бот­ке об­щих норм их ре­ше­ния. Не­об­хо­ди­мы­ми ус­ло­вия­ми Иджтихада при­зна­ют­ся зна­ние арабского языка, все­го Ко­ра­на наи­зусть, пра­вил его ис­тол­ко­ва­ния, Сун­ны и ком­мен­та­ри­ев к ха­ди­сам, уме­ние опе­ри­ро­вать ид­жма и дру­ги­ми ме­то­да­ми фик­ха, яс­ное по­ни­ма­ние кон­крет­ной це­ли Иджатихада, здра­вая оцен­ка по­лу­чен­ных ре­зуль­та­тов и твёр­дость в ве­ре.

Му­сульманское пре­да­ние от­но­сит по­яв­ле­ние Иджтихада к пе­рио­ду жиз­ни про­ро­ка Му­хам­ме­да и его спод­виж­ни­ков (ас­ха­бов), счи­таю­щих­ся со­вер­шен­ны­ми муд­жта­хи­да­ми, но его ши­ро­кое при­ме­не­ние на­ча­лось с конца VII века, ко­гда пе­ред рас­ту­щим му­сульманским со­об­ще­ст­вом вста­ли пра­во­вые про­бле­мы, ре­шить ко­то­рые толь­ко на ос­но­ве Ко­ра­на и Сун­ны бы­ло не­воз­мож­но. Глав­ной за­да­чей Иджтихада ста­ло уре­гу­ли­ро­ва­ние раз­но­гла­сий му­сульманского пра­ва, ук­ре­п­ле­ние ис­ла­ма и изы­ска­ние со­от­вет­ст­во­вав­ших его ве­ро­уче­нию от­ве­тов на вы­зо­вы со­вре­мен­но­сти. Цен­тра­ми Иджтихада ста­ли го­ро­да Ха­ли­фа­та, в ко­то­рых сло­жи­лись круп­ные пра­во­вые шко­лы - Мек­ка, Ме­ди­на, Ку­фа, Бас­ра, Да­маск и Бей­рут.

На про­тя­же­нии поч­ти 4 ве­ков в на­пря­жён­ном со­пер­ни­че­ст­ве ме­ж­ду ни­ми про­ис­хо­ди­ло фор­ми­ро­ва­ние му­сульманского пра­ва и бо­го­сло­вия. По­сле то­го как к X-XI векам здесь сло­жи­лись отдельные маз­ха­бы (ре­лигиозно-пра­во­вые шко­лы), сун­ни­ты пре­кра­ти­ли даль­ней­шую раз­ра­бот­ку Иджтихада, счи­тая «его две­ри за­кры­ты­ми». Позд­нее сун­нит­ские бо­го­сло­вы и пра­во­ве­ды ог­ра­ни­чи­ва­лись раз­ра­бот­кой вто­ро­сте­пен­ных во­про­сов, рас­про­стра­не­ни­ем и ком­мен­ти­ро­ва­ни­ем со­чи­не­ний пред­ше­ст­во­вав­ших муд­жта­хи­дов, ав­то­ри­тет ко­то­рых ос­тал­ся не­зыб­ле­мым.

Шии­ты ни­ко­гда «не за­кры­ва­ли две­рей Иджтихада», при­зна­вая пра­во на не­го за свои­ми выс­ши­ми ре­лигиозными ав­то­ри­те­та­ми (смотри Аятол­ла), ко­то­рые у има­ми­тов про­дол­жа­ют вы­но­сить обя­за­тель­ные ре­лигиозно-пра­во­вые за­клю­че­ния (фет­вы) на ос­но­ве са­мо­сто­ятельного тол­ко­ва­ния Ко­ра­на и при­знан­ных в ши­ит­ском пре­да­нии ха­ди­сов (ах­бар).

Ре­фор­ма­тор­ские те­че­ния в ис­ла­ме Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни спо­соб­ст­во­ва­ли по­яв­ле­нию сре­ди час­ти сун­нит­ских уле­мов с конца XIX века тен­ден­ции к воз­ро­ж­де­нию Иджтихада. К пе­ре­смот­ру прин­ци­пов тра­диционного ис­лам­ско­го зна­ния (так­лид) с учё­том на­сущ­ных про­блем современого об­ще­ст­ва при­зы­ва­ли Джа­маль ад-Дин Аф­га­ни и Му­хам­мед Аб­до на Ближ­нем Вос­то­ке, му­сульманские ре­фор­ма­то­ры британской Ин­дии и сто­рон­ни­ки джа­ди­диз­ма в позд­ней Российской им­пе­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)