ИДРИСИЙЯ

Идрисийя — суфийский орден и семейство марокканского происхождения, правившее в начале XX в. областью Асир на юго-западе Аравии .

В 1798 Ахмад ибн Идрис (1760—1837), потомок Идрисидов из окрестностей Феса , переселился в Каир , откуда отправился в 1818 в Мекку , но умер в Асире. Там он основал орден, учение которого, отвергая эзотерику и сосредотачиваясь на почитании личности Мухаммада , предвосхищало мистицизм санусийи . Его преемники сплотили разрозненные асирские племена вокруг Сабьи в объединение, которое усилили антиосманские настроения. Мухаммад аль-Идриси (1907—1923) опирался в борьбе против Османской империи и соседних вождей на помощь Запада: сначала ( Итало-турецкая война 1911—1912 ) — Италии, затем — Великобритании. В 1919, по соглашению с Британской империей, он занял Тихаму, чем содействовал изоляции Йемена. При наследнике Мухаммада, Хасане (1923—1930), И. постепенно теряла влияние: после того, как Тихаму в 1924—1925 отвоевал имам Яхья, Хамид ад-Дин , она в 1926, благодаря посредничеству шайха санусийи Ахмада аш-Шарифа, признала верховенство Абдель Азиза ибн Абдель Рахмана , который в 1930 окончательно присоединил их владения к королевству Саудидов . Само братство не исчезло, а получило распространение на восточноафриканском побережье, в Эфиопии и, особенно, в Сомали, где дало начало тарике салихийя.

Ист.: Thomassen E., Radtke B. (eds.) The Letters of Ahmad ibn Idris. Evanston (Ill.)–London, 1993.