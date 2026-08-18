ИДРИСИДЫ
ИДРИСИДЫ - арабская династия, правившая в Дальнем Магрибе в 788-974 годах.
Основатель династии Идрис ибн Абдаллах (788-791 годы или 792 год) был потомком пророка Мухаммеда (смотрите Шерифы) и шиитом по религиозным убеждениям. Он скрылся в Магрибе от преследований Аббасидов и был признан имамом берберскими племенами. При их поддержке Идрис ибн Абдаллах создал в 788 году эмират (имамат) с центром в городе Валили (Волюбилис), в 789 году заложил рядом с Валили город Фес, который его сын Идрис ибн Идрис (Идрис II, 792-828 годы) сделал столицей и религиозным центром.
В 808-828 годах Идрис ибн Идрис расширил государство, присоединив Танжер, Сеуту, Тлемсен. Однако государство было слабо централизовано и представляло собой федерацию полуавтономных городов и провинций. При Мухаммаде аль-Мустансире (828-836 годы) государство распалось на удельные княжества. В обстановке усобиц среди И. Фес был захвачен Фатимидами (917 год, по др. данным, 921 год), после чего в Дальнем Магрибе развернулась ожесточённая борьба Фатимидов и представителей испанской ветви Омейядов. Пользуясь их противоборством, отдельные князья-идрисиды сохраняли свои владения до конца X века. Отдалённые потомки Идрисидов (Хаммудиды) укрепились в мусульманской Испании и правили в Малаге и Альхесирасе (1010-1057 годы).